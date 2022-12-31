За словами Георгія Туки, російські окупанти продовжують робити по 40-80 ракет на місяць. Цього достатньо, щоб бити по Україні двічі кожні 30 днів.

Тука спрогнозував, чи скоро зламають Росію західні санкції / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Санкції, які Захід ввів проти Росії як покарання за війну, яку Путін розв'язав проти України, дадуть ефект в кращому випадку через три-п'ять років. Про це заявив в інтерв'ю Главреду колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Не можна недооцінювати ворога. Це просто злочинно. На жаль, Росія все ще сильна, в тому числі економічно і фінансово. Санкції якщо і дадуть якийсь ефект, то в перспективі трьох-п'яти років. Але - за умови жорсткого контролю над їх дотриманням. Інакше говорити про те, що санкції "поставили Росію на коліна", не можна, це не відповідає дійсності, це самообман. Адже Росії вдається частково обходити ці санкції. Та й запас міцності російської економіки виявився набагато більшим, ніж розраховували", − каже вона.

За словами Туки, російські окупанти продовжують робити по 40-80 ракет на місяць. А цього достатньо для того, щоб наносити по два удари щомісяця по Україні.

"Що стосується військової техніки, то розповіді про те, що в Росії по селах з постаментів знімають Т-34, пам'ятники Другої світової війни, знову ж таки не відповідають дійсності. Про запаси ракет один говорун у нас розповідає, що у Росії ракет вистачить на 5-7 обстрілів, інший говорун стверджує, що на 2-3 обстріли. Проте, незважаючи ні на що, Росія продовжує виробляти 40-80 ракет на місяць. Такої кількості достатньо, щоб кожен місяць наносити два удари. Так що розповіді про те, що залишилося ще трохи, і завтра росіяни почнуть воювати луками і палицями, – це неправда. На жаль, запасів у Росії ще достатньо", - сказав він.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомлялися про те, що влада США збирається визнати Росію державою зі статусом "країни-агресора". Прийняття законопроекту дозволить ізолювати Москву на міжнародному рівні і вводити санкції проти країн, які з нею співпрацюють.

Раніше, 30 вересня, президент США Джо Байден оголосив про засудження Вашингтоном незаконного рішення країни-агресора. Він підкреслив-рішення є нелегітимним. Разом з тим Штати оголосили про нових санкціях проти фізичних і юридичних осіб Росії.

Журналіст Bloomberg відзначили, що нові санкції США щодо Росії виглядають масштабно тільки на папері. Обмеження, які були введені проти сотень російських політиків, чиновників та інших осіб, не змінять ситуацію. Путін як і раніше здатний підтримувати економіку РФ.

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