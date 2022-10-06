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ЗСУ так б'ються за Херсонщину, що у Байдена припустили звільнення Криму – Telegraph

6 жовтня 2022, 10:53

Армія України здатна звільнити Крим військовим шляхом, вважають у Білому домі.

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Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині показує, що Україна може звільнити Крим / Колаж УНІАН, Міноборони України, Reuters

Збройні сили України успішно наступають на Херсонському напрямку. У зв'язку з такою ситуацією в адміністрації Джо Байдена припускають реалізацію сценарію звільнення окупованого Криму. Все залежить від подальших успіхів української армії.

Як повідомляє The Telegraph, у Білому домі дійшли висновку, згідно з яким сили оборони України можуть звільнити окупований Крим. На таку перспективу вказують успіхи українських військ у Херсонській області.

"Звільнення Криму Україною тепер цілком можливо, це не можна скидати з рахунків", - зазначило джерело в американській адміністрації.

Також інсайдер підкреслив, що все залежить від подальшого розвитку наступу ЗСУ, і поточна ситуація дозволяє сподіватися на успіх.

Ситуація з Кримом

Російське видання Ведомости з посиланням на свої джерела раніше повідомило про намір Москви створити нібито "Кримський федеральний округ". Країна-окупант має намір "включити" до нього анексовані Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку область. Головою "об'єднання" мають намір поставити керівника Роскосмосу Сергія Рогозіна.

Колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що ЗСУ можуть вибити окупантів РФ на кордони 24 лютого до кінця 2022 року.

Ходжес припускає, що до середини 2023 року українські війська вже будуть в Криму.

Американський генерал Бен Хертлінг зробив прогноз про те, що, що Росія буде до кінця воювати за Кримський півострів.

Навіть якщо Москва втратить контроль над іншими окупованими територіями України, на ЗСУ можуть очікувати складності під час звільнення Криму.

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