ЗСУ готуються звільнити важливе місто на Півдні, окупанти почали тікати - ISW

В очікуванні контратаки ЗСУ офіцерський склад армії РФ нібито втік зі Снігурівки, залишивши там свій контингент. Втрата Снігурівки стала б значною подією.
Сили оборони України готуються до наступальних дій на північний захід від тимчасово окупованого Херсона. Як йдеться у зведенні Інституту вивчення війни, угруповання нібито нарощується навколо Посад-Покровського, Олександрівки та селища Тернові Поди.
За даними експертів, офіцерський склад армії РФ нібито втік з Снігурівки, при цьому залишивши там контингент російських військових. Аналітики ISW допускають, що командування путінської армії може відводитися з Снігурівки в очікуванні контратаки ЗСУ.
"Втрата російськими військами Снігурівки стала б значною подією, враховуючи становище міста на західному березі річки Інгулець. Втрата російськими військами контролю над річкою Інгулець ще більше ізолює Херсон зі сходу та підвищить вразливість міста перед українським оточенням", – пишуть військові експерти.
В Інституті вивчення війни підкреслили, що путінські війська зосереджені на українському контрнаступі на північний захід від Херсона через побоювання, що українські сили створюють умови для наступу безпосередньо на обласний центр.
У свою чергу, ЗСУ продовжують планомірно знищувати логістику і резерви російської армії. Удари українських військовослужбовців були націлені на російські тилові, транспортні та командні засоби та райони зосередження на всій території Херсонської області.
Зазначається також, що Збройні Сили України за останні 48 годин домоглися значних успіхів, звільнивши низку населених пунктів у Херсонській області. Тим часом російські окупаційні війська на Херсонщині змушені евакуювати поранених до переправ через річку Дніпро, а також знищувати власні запаси боєприпасів під час відходу.
Звільнення Херсонської області
Армія України розпочала вирішальну битву за південь з військами Росії. Бойові дії на південному фронті потрібно завершити до зими, щоб уникнути складнощів з продовженням наступу, пише Financial Times. Російські війська зміцнилися на своїх позиціях, тому з атаками можуть бути певні складнощі. Однак українці можуть вже до середини листопада звільнити Херсон.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що армія України в Херсонській області проводить блискучий контрнаступ. Там частково обвалився фронт, оскільки звільнення Давидова Броду вже є великою перемогою. Якщо вони втратять Снігурівку, впаде вся "оборона" окупантів на правому березі Дніпра. Йде тиск на росіян біля захопленого Херсона, але ворог так просто не здасться.
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