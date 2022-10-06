ЗСУ готуються звільнити важливе місто на Півдні, окупанти почали тікати - ISW

ЗСУ продовжують планомірно знищувати логістику та резерви Російської армії / Фото УНІАН

Сили оборони України готуються до наступальних дій на північний захід від тимчасово окупованого Херсона. Як йдеться у зведенні Інституту вивчення війни, угруповання нібито нарощується навколо Посад-Покровського, Олександрівки та селища Тернові Поди.

За даними експертів, офіцерський склад армії РФ нібито втік з Снігурівки, при цьому залишивши там контингент російських військових. Аналітики ISW допускають, що командування путінської армії може відводитися з Снігурівки в очікуванні контратаки ЗСУ.

"Втрата російськими військами Снігурівки стала б значною подією, враховуючи становище міста на західному березі річки Інгулець. Втрата російськими військами контролю над річкою Інгулець ще більше ізолює Херсон зі сходу та підвищить вразливість міста перед українським оточенням", – пишуть військові експерти.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що путінські війська зосереджені на українському контрнаступі на північний захід від Херсона через побоювання, що українські сили створюють умови для наступу безпосередньо на обласний центр.

У свою чергу, ЗСУ продовжують планомірно знищувати логістику і резерви російської армії. Удари українських військовослужбовців були націлені на російські тилові, транспортні та командні засоби та райони зосередження на всій території Херсонської області.

Ситуація на Херсонщині - звіт ISW / understandingwar.org

Зазначається також, що Збройні Сили України за останні 48 годин домоглися значних успіхів, звільнивши низку населених пунктів у Херсонській області. Тим часом російські окупаційні війська на Херсонщині змушені евакуювати поранених до переправ через річку Дніпро, а також знищувати власні запаси боєприпасів під час відходу.

Звільнення Херсонської області

Армія України розпочала вирішальну битву за південь з військами Росії. Бойові дії на південному фронті потрібно завершити до зими, щоб уникнути складнощів з продовженням наступу, пише Financial Times. Російські війська зміцнилися на своїх позиціях, тому з атаками можуть бути певні складнощі. Однак українці можуть вже до середини листопада звільнити Херсон.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що армія України в Херсонській області проводить блискучий контрнаступ. Там частково обвалився фронт, оскільки звільнення Давидова Броду вже є великою перемогою. Якщо вони втратять Снігурівку, впаде вся "оборона" окупантів на правому березі Дніпра. Йде тиск на росіян біля захопленого Херсона, але ворог так просто не здасться.

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