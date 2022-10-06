УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ готуються звільнити важливе місто на Півдні, окупанти почали тікати - ISW

6 жовтня 2022, 08:12

В очікуванні контратаки ЗСУ офіцерський склад армії РФ нібито втік зі Снігурівки, залишивши там свій контингент. Втрата Снігурівки стала б значною подією.

ВСУ
ЗСУ продовжують планомірно знищувати логістику та резерви Російської армії / Фото УНІАН

Сили оборони України готуються до наступальних дій на північний захід від тимчасово окупованого Херсона. Як йдеться у зведенні Інституту вивчення війни, угруповання нібито нарощується навколо Посад-Покровського, Олександрівки та селища Тернові Поди.

За даними експертів, офіцерський склад армії РФ нібито втік з Снігурівки, при цьому залишивши там контингент російських військових. Аналітики ISW допускають, що командування путінської армії може відводитися з Снігурівки в очікуванні контратаки ЗСУ.

"Втрата російськими військами Снігурівки стала б значною подією, враховуючи становище міста на західному березі річки Інгулець. Втрата російськими військами контролю над річкою Інгулець ще більше ізолює Херсон зі сходу та підвищить вразливість міста перед українським оточенням", – пишуть військові експерти.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що путінські війська зосереджені на українському контрнаступі на північний захід від Херсона через побоювання, що українські сили створюють умови для наступу безпосередньо на обласний центр.

У свою чергу, ЗСУ продовжують планомірно знищувати логістику і резерви російської армії. Удари українських військовослужбовців були націлені на російські тилові, транспортні та командні засоби та райони зосередження на всій території Херсонської області.

Ситуація на Херсонщині-звіт ISW
Ситуація на Херсонщині - звіт ISW / understandingwar.org

Зазначається також, що Збройні Сили України за останні 48 годин домоглися значних успіхів, звільнивши низку населених пунктів у Херсонській області. Тим часом російські окупаційні війська на Херсонщині змушені евакуювати поранених до переправ через річку Дніпро, а також знищувати власні запаси боєприпасів під час відходу.

Звільнення Херсонської області

Армія України розпочала вирішальну битву за південь з військами Росії. Бойові дії на південному фронті потрібно завершити до зими, щоб уникнути складнощів з продовженням наступу, пише Financial Times. Російські війська зміцнилися на своїх позиціях, тому з атаками можуть бути певні складнощі. Однак українці можуть вже до середини листопада звільнити Херсон.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що армія України в Херсонській області проводить блискучий контрнаступ. Там частково обвалився фронт, оскільки звільнення Давидова Броду вже є великою перемогою. Якщо вони втратять Снігурівку, впаде вся "оборона" окупантів на правому березі Дніпра. Йде тиск на росіян біля захопленого Херсона, але ворог так просто не здасться.

Інші новини:

війна в Україні ЗСУ новини Херсона Херсонська область новини України новини України та світу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:41

На війні загинув легендарний кіборг із Запоріжжя В'ячеслав Зайцев

08:37

Ракетний обстріл житлових багатоповерхівок у Запоріжжі: 2 людини загинули, щонайменше 5 - під завалами

08:35

Коли переходять на зимовий час: дата та година переведення стрілок годинникаВідео

08:33

Путін збирається звільнити Шойгу, зваливши на нього провину за провал війни – ISWВідео

08:30

Як прибрати цвіль у ванній: забійні способи, які вас приголомшатьВідео

Реклама
08:27

"Сліпий амур мене проткнув стрілою": 5 психологічних прийомів, що допоможуть закохати в себе кожного

08:12

ЗСУ готуються звільнити важливе місто на Півдні, окупанти почали тікати - ISWВідео

07:59

Гороскоп на жовтень-2022 для всіх: Терези вхоплять бога за бороду, а на Скорпіона чекають невдачіВідео

07:14

ЗСУ відмінусували в армії РФ близько 60 окупантів, 9 танків і 2 склади боєприпасів - ОК Південь

07:12

Чоботи і черевики казкової краси для будь-якої погоди: наймодніше зимове взуття 2022 2023

06:46

Повним ходом до кульмінації протистоянняПогляд

06:42

Окупанти обстріляли ракетами Запоріжжя та Харків: під завалами шукають людейВідео

05:20

Найсильніші морози і снігопади: синоптик озвучив, якою буде зима в УкраїніВідео

04:50

Гороскоп на жовтень: яких знаків Зодіаку проблеми практично не торкнутьсяВідео

04:04

"Ноги вже розсунула для Путіна": Волочкова вивалила груди і сіла на шпагат

03:40

Військовий експерт пояснив, чому ядерний шантаж України Путіним - блеф

03:20

90% господинь роблять помилки: як правильно варити сосиски - простий рецепт приготуванняВідео

03:05

Розгуляється бабине літо: Україну рекордно розігріє, синоптик назвав терміниВідео

02:29

Любовний гороскоп на жовтень 2022: астролог назвав найкращий час для нового романуВідео

02:02

Кебета догори дриґом стала: Мадонна в ресторані пхала в себе овочі

Реклама
01:40

"Це будуть останні дні Росії": експерт сказав, що чекає на РФ у разі застосування ядерної зброїВідео

01:36

Хай живе король: названа дата коронації Чарльза IIIВідео

00:51

Прикмети на 6 жовтня: які 2 речі потрібно зробити, щоб гроші водилися весь рікВідео

00:01

Шахтар наробив лиха в Мадриді і забив шедевральний гол РеалуВідео

00:01

Гороскоп на сьогодні, 6 жовтня 2022: Тільцям - гроші, Терезам - удача, Стрільцям - сваркаВідео

05 жовтня, середа
23:32

"Їм кінець": Арестович розповів про провал оборони елітних російських військ на ХерсонщиніВідео

23:11

Зеленський анонсував звільнення трьох сіл Херсонської областіВідео

22:53

Росіяни закопували людей у траншеях: у Лимані знайшли масове похованняВідео

22:21

Україну чекає непростий і навіть вирішальний місяць: прогноз астролога

22:20

Українська армія йде вперед: Резніков показав карту наступу ЗСУВідео

22:15

"Нікчемний указ Путіна": в Україні рознесли РФ за привласнення Запорізької АЕСВідео

21:58

"Ми купили БМП": окупанти здалися в полон ЗСУ і продали свою бронетехнікуВідео

21:54

Вступ України до НАТО: Зеленський провів важливі переговори зі СтолтенбергомВідео

21:29

США звинуватили Україну у вбивстві Дугіної - The New York TimesВідео

21:28

Бунт у РФ: московські "чмобіки" відмовилися їхати на війну в УкраїнуВідео

21:25

Путін назвав винних у провалі мобілізації в РосіїВідео

21:02

Росія може осушити ГТС України: експерт назвав умови

20:56

"Кривавий переворот": експерт назвав сценарій відсторонення Путіна від владиВідео

20:47

Можуть спливти серйозні проблеми: які 4 знака зодіаку чекають великі неприємності найближчим часомВідео

20:42

Невістка-стриптизерка Корольової і Тарзана вийшла в світ в розпусному вигляді

Реклама
20:36

ЗСУ пішли вперед на Луганщині: звільнено шість населених пунктівВідео

20:34

Якби у росіян залишилася хоч крихта розумуПогляд

20:27

Лорак, Повалій, Седокова: хто із зірок-запроданок потрапив під санкції РНБОВідео

20:10

"Який же цинізм": Пєвцов зганьбився, виступаючи перед мобілізованими росіянами

20:10

Прикмети на 7 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не залишитися без грошейВідео

20:09

В окупантів величезні втрати: у Генштабі розповіли про потужний контрнаступ ЗСУ на ХерсонщиніВідео

19:46

Експерт спрогнозував, чи забезпечать США і Великобританія Україні гарантії безпекиВідео

19:38

"Міста стануть примарами": експерт пояснив, до чого призведе неможливість РФ качати газ до Європи

19:36

Вбивав українців від початку вторгнення: ЗСУ ліквідували вгодованого старлея з ТатарстануВідео

19:35

На Харківщині окупанти перейшли в контратаку: ЗСУ "покришили" резерви РФ, взяли полонених і трофеїВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти