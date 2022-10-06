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ЗСУ просуваються на Херсонщині, військам РФ доведеться битися чи бігти – розвідка Британії

6 жовтня 2022, 09:46

Армія України на півдні відсунула лінію фронту ще на 20 км і зміцнюється на східному березі Інгульця, вважають британські фахівці.

Херсон ЗСУ війська РФ
Військам РФ у Херсонській області доведеться або бігти через Дніпро, або битися - британська розвідка / Колаж Людмила Денісова, УНІАН, Reuters

Сили оборони України продовжують нову фазу наступу у Херсонській області. Лінію фронту відсунуто ще на 20 кілометрів, вони займають позиції на східному березі Інгульця. Успіхи ЗСУ ставлять війська РФ перед вибором – або бігти за Дніпро, або залишитися і захищатися. Для посилення окупантів їм на допомогу можуть відправити мобілізованих. Про це заявили в розвідці Міноборони Великобританії.

В розвідці Британії розповіли про те, що нова фаза наступальних операцій українських військ почалася 2 жовтня. Армія просувається, лінія фронту відсунута ще на 20 кілометрів. Українці займають позиції на східному березі Інгульця на захід від Дніпра. Основним оборонним позиціям росіян наразі загрози немає.

Аналітики відзначають, що російські підрозділи, як правило, відмовлялися від бойових зіткнень і відступали.

У ситуації, що склалася Москва, швидше за все, буде бачити зростаючу загрозу для сектора Нова Каховка в якості однієї з найбільш нагальних проблем. У цьому районі залишається пошкоджена переправа через Дніпро - один з небагатьох маршрутів, доступних росіянам для забезпечення своїх сил.

Тому, вважають фахівці, окупантам під час просування ЗСУ на Херсонщині доведеться вирішувати - бігти через Дніпро, або залишатися і битися.

"Перед Росією стоїть дилема: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону іншої частини Херсонської області більш надійною; але політичний імператив полягатиме в тому, щоб залишитися і оборонятися", - зазначено в повідомленні.

Крім того, загарбники вже відправили більшу частину своїх малоупомплектованих повітряно-десантних сил на оборону Херсона. У регіон з метою спроби стабілізації фронту можуть перекинути мобілізованих.

"Таким чином, у Росії на даний час мало додаткових, якісних сил швидкого розгортання, доступних для стабілізації фронту: вона, ймовірно, націлена на перекидання мобілізованих резервів на цей сектор", - підкреслили в Міноборони Великобританії.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Українська армія веде наступальну операцію на Херсонщині. Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив звільнення двох населених пунктів - Архангельського і Миролюбівки. Глава держави подякував військовим за успішно виконану роботу.

В Оперативному командуванні Південь 4 жовтня повідомили, що завдяки грамотним та ефективним діям ЗСУ було звільнено декілька населених пунктів. Серед них Давидів Брід, Хрещенівка, Любимівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Мала Олександрівка та Велика Олександрівка.

В Інституті вивчення війни помітили, що ЗСУ вдалося досягти серйозних успіхів на Херсонщині. Українські бійці знищують малоукомплектовані російські війська на півночі області. Окупанти відступають з раніше захоплених позицій.

Дивіться відео ТСН - Україна незабаром може звільнити частину Херсонської області

Інші новини:

ЗСУ війська Росії Херсонська область війна Росії та України британська розвідка
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