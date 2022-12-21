Ізоляція Москви і санкції для її союзників: США готові визнати Росію країною-агресором - ЗМІ

Адміністрація Байдена і Конгрес підготували законопроект, який дозволить накладати санкції на країни-союзники агресора Російської Федерації.

Байден отримає право визнати агресором Росію та її союзників - ЗМІ / Колаж УНІАН

У США збираються визнати Росію державою зі статусом "країни-агресора". Ухвалення законопроекту дозволить ізолювати Москву на міжнародному рівні і впроваджувати санкції проти країн, які з нею співпрацюють. Раніше такий статус не застосовувався до жодної з держав.

Як повідомляє The Hill, Білий дім і Конгрес Сполучених Штатів підготували законопроект, який у разі його ухвалення дозволить президенту Джо Байдену запускати санкції проти будь-якої особи з РФ, відповідальної або причетної до військової агресії. До цього такий статус в США до інших країн не застосовувався.

"Це ізолювало б Москву на міжнародному рівні і змусило б США накласти обмеження на країни, які співпрацюють з Кремлем", - зазначено в повідомленні.

Журналісти отримали в своє розпорядження текст законопроекту, де говориться, що Байден на основі закону може визнати Росію країною-агресором і отримає повноваження "визначати будь-яку іноземну країну державою-агресором", в тому числі і за участь "в актах агресії проти України".

При цьому журналісти акцентували увагу на тому, що в тексті документа конкретно йдеться про статус "держави-агресора" для Росії, а не "спонсора тероризму", на чому наполягав Київ.

"Українські офіційні особи розповіли The Hill, що статус "держави-агресора" не відповідає їх запитам щодо визначення Росії як "держави-терориста", але підтримують цей захід як спосіб описати Росію як країну, що здійснює терористичні акти, і в цілому можуть підтримати впровадження окремого терміну, якщо він надає додаткові інструменти покарання держав-агресорів", - підкреслили у виданні.

Візит Володимира Зеленського до США

Журналісти Axios з посиланням на власні джерела в поліції Капітолію раніше повідомили, що президент України Зеленський у середу ввечері, 21 грудня, буде з візитом у Вашингтоні і виступить у Конгресі США.

Крім того, зазначалося, що під час візиту Зеленського президент США Байден оголосить про додаткову військову допомогу Україні на суму близько 1,8 мільярда доларів і постачання ЗРК Patriot.

В Офісі президента України підтвердили поїздку Зеленського в США. Сам український гарант повідомив, що він проведе зустрічі з американським президентом Байденом і виступить у Конгресі.

У Білому домі також заявили про приїзд Зеленського до Вашингтону. В адміністрації Байдена уточнили, що президент України виступить в Білому домі, Конгресі США і зустрінеться з Байденом і високопоставленими американськими чиновниками.

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