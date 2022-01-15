Потрійний удар по Росії і підтримка України: дипломат назвав Заходу сценарій для боротьби з Москвою

Захід має посилити санкції та зміцнити військову співпрацю з Україною - дипломат / УНІАН

Дискусії Заходу та РФ з питань безпеки очікувано не призвели до результатів. Перемовини показали єдність позиції США та Європи, а також відсутність можливості домовитися з Москвою на цивілізованому рівні. Для того щоб вплинути на Росію, західному світу слід серйозно посилити санкції, зміцнити військово-технічне співробітництво з Україною і докласти політичних зусиль. Про це заявив колишній український посол у Штатах Олег Шамшур.

У ефірі телеканалу Україні 24 він розповів про те, що перемовини Заходу та Росії очікувано завершилися відсутністю результату. Росіяни почули позицію представників США та НАТО і не погодилися з їх думкою. Однак дискусія продемонструвала єдність західного світу і неможливість цивілізовано домовлятися з Москвою.

читайте такожОтримання Україною статусу "країни НАТО+": Росія наближається до фіналу"Заяви Йенса Столтенберга (генеральний секретар НАТО), Венді Шерман (заступниця держсекретаря США) та інших були почуті росіянами. Зрозуміло, що вони з ними не згодні. Також зрозуміло, що на якийсь практичний результат цих перемовин ніхто не розраховував. Очікування були досить низькими з самого початку. Але я вважаю, що є два позитивних результати. По-перше, ми побачили єдину і чітку позицію Заходу - і США, і наших європейських партнерів. З іншого боку, якщо хтось мав ілюзії, що з росіянами про що-небудь можна домовитися дипломатично, цивілізовано, вони побачили, що це неможливо", - зазначив дипломат.

За його словами, перемовини, цілком можливо, триватимуть, але позитивних зрушень не буде. Щоб змінити ситуацію, Заходу потрібно радикально посилити санкції проти Росії, вийти на інший рівень військового співробітництва з Україною і докласти політичних зусиль.

"Очевидно, виходячи з деяких заяв, зустрічі триватимуть. Я особисто вважаю, що вони закінчаться нічим, і дуже важливо, щоб всі, хто присутній від Заходу, мали чітку чисту голову і розуміли, що дипломатично Росію зупинити неможливо. Для цього потрібні три напрямки: жорсткі радикальні санкції, інший рівень військово-технічного співробітництва з Україною, політичні зусилля. Тільки використовуючи ці три напрямки, можна досягти нашої спільної мети - зупинити агресора", - підкреслив Олег Шамшур.

Реклама

Дивіться відео ТСН - Росія розробляє сценарій для військового вторгнення в Україну

Перемовини Заходу та РФ щодо безпеки

Захід та РФ з 10 по 13 січня провели серію перемовин щодо безпеки у Європі. Дискусії пройшли на тлі продовження концентрації військ Росії біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах Північноатлантичного альянсу російським рубежам.

Представниця США на перемовинах з Росією Венді Шерман сказала, що поступок Москві щодо НАТО і України з боку Вашингтона не буде. Росіяни не отримають гарантії щодо нерозширення Альянсу на схід і невступу України до військово-політичого блоку Заходу.

Російський делегат Сергій Рябков казав, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак Москва вимагає гарантій від Вашингтона, згідно з якими Україна та Грузія ніколи не приєднаються до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг за підсумками перемовин Альянсу з Росією підкреслив, що питання вступу України до колективного блоку безпеки Заходу буде вирішуватиметься Києвом і країнами-учасницями Альянсу. Росія не може блокувати політику блоку щодо інтеграції нових держав.

Главред рекомендує: