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Загрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом Заходу

12 січня 2022, 20:29

Росія вимагає, щоб НАТО, мовляв, припинило надання будь-якої допомоги Києву.

Грушко
Будуть виконані Мінські угоди - загрози Україні не буде, - Грушко / Reuters

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко оголосив про те, що Москва готова піти на зниження напруги біля кордонів України. Однак для цього Київ, мовляв, повинен піти на реалізацію Мінських угод щодо Донбасу, і тоді загрози безпеці та територіальній цілісності української держави не буде. При цьому він стверджує, що НАТО нібито має припинити надання будь-якої допомоги Україні.

Про це він заявив у середу, 12 січня, під час свого брифінгу за підсумками Ради НАТО-Росія. За його словами, Москва вважає, що Київ повинен піти на повну реалізацію "Мінська".

читайте такожПотужне зміцнення НАТО у Європі і атака РФ на Україну: Альянс попередив Москву про удар у відповідь"Деескалація можлива. Перш за все необхідно примусити владу у Києві до повного і безумовного виконання Мінських угод, які є частиною міжнародного права в результаті ухвалення резолюції Радбезу ООН. Будуть Мінські угоди виконані - не буде жодної загрози ані безпеці України, ані її територіальній цілісності", - сказав Грушко.

Також він підкреслив, що НАТО, згідно з позицією Росії, мовляв, має повністю припинити надання будь-якої допомоги Україні.

Україна та РФ не можуть домовитися щодо "Мінську"

Росія та Україна не можуть домовитися про реалізацію Мінських угод. Одним з головних проблемних моментів є питання проведення виборів і передачі україно-російського ділянки кордону, який наразі знаходиться під контролем гібридних військ РФ "ЛДНР".

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Згідно з позицією Києва, вибори у ОРДЛО повинні відбутися після виведення російських незаконних збройних формувань з окремих районів Донбасу. Російські представники наполягають на тому, щоб вибори пройшли до виведення з ОРДЛО незаконних збройних формувань. Тільки на таких умовах вони готові віддати контроль над кордоном.

Україна вважає, що такий сценарій означатиме проведення виборів в умовах окупації та фактичної легалізації російської присутності на Донбасі. Київ категорично не має наміру погоджуватися з такими вимогами Москви.

Дивіться відео ТСН - НАТО виступило проти ультиматуму Росії щодо невступу України до Альянсу

Перемовини Заходу та Росії щодо безпеки

США, РФ, НАТО і ОБСЄ в період з 10 по 13 січня проводять перемовини щодо безпеки. Консультації йдуть на тлі концентрації військ Росії біля кордонів України і звинувачень Москви в погрозах НАТО російським кордонам.

10 січня відбулася дискусія Вашингтона та Москви. Представниця США Шерман заявила, що американці не гарантують Росії нерозширення НАТО на схід і невступ України до Альянсу. Якщо росіяни підуть на військовий сценарій проти України, на Москву очікують нові серйозні санкції.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Втім, Москва вимагає гарантій від Вашингтона щодо невступу України та Грузії до НАТО.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг за підсумками дискусії НАТО-Росія оголосив про те, що Москва не зможе заблокувати політику блоку щодо приєднання нових країн. Він підкреслив, що Україна, Грузія та Молдова можуть інтегруватися до НАТО, а росіяни повинні вивести свої війська з цих країн.

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