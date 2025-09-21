Рус
Трамп раптово змінив позицію: що буде з Польщею в разі ескалації

Ангеліна Підвисоцька
21 вересня 2025, 18:02
Американський президент тепер обіцяє допомагати Польщі.
Що відомо:

  • РФ може продовжити ескалацію щодо Польщі та країн Балтії
  • Дональд Трамп пообіцяв підтримати Польщу

Американський президент Дональд Трамп різко змінив свою думку щодо захисту Польщі та допомоги їй. Трамп зробив нову заяву перед журналістами. Відео розлетілось в Мережі.

У президента США запитали, чи допоможе Америка Польщі та країнам Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію.

"Так, я допоможу", - сказав Трамп.

Дивіться відео із новою заявою Дональда Трампа:

Варто зазначити, що після нальоту російських дронів на Польщу Трамп відкидав такі думки та заявляв, що не буде захищати Польщу.

"Я не збираюся нікого захищати. Але в будь-якому разі вам не слід наближатися до Польщі", - казав Трамп.

Атака дронів на Польщу - думка експерта

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв’ю Главреду зазначив, що нічна атака російських дронів на Польщу 10 вересня суттєво відрізняється від попередніх інцидентів і навряд чи була випадковістю. Один чи два випадки ще можна було б пояснити технічними проблемами або впливом РЕБ, але масована операція виглядає свідомо спланованою.

Мельник підкреслив, що головна мета Росії – демонструвати, що вона фактично веде війну з НАТО, а стратегічне завдання Кремля полягає в тому, щоб послабити або зруйнувати Альянс.

"Адже пряме зіткнення не залишає Росії жодних шансів: воно або завершиться її поразкою, або призведе до ядерної катастрофи. Тому всі подібні дії - лише один із прикладів ширшої тактики. Можна згадати й інші провокації: втручання в GPS, інциденти в британських водах, підводні диверсії тощо. Це все відноситься до так званої війни нижче порогу (below the threshold of war)", - наголосив він.

Наліт дронів РФ на Польщу - новини за темою

Нагадаємо, 10 вересня близько 20 російських безпілотних літальних апаратів перетнули кордон Польщі. На це відреагували союзні війська та польська авіація, які збили дрони РФ. Це стало першим випадком, коли НАТО відкрило вогонь по російських повітряних цілях, що підкреслює серйозність порушення.

Кремль, як зазвичай, дистанціювався від атаки своїх дронів на територію Польщі, перенаправляючи запити на коментарі до Міністерства оборони Росії. Зокрема, прессекретар президента Дмитро Пєсков зазначив, що "Кремль не має нових коментарів", а заяви Варшави щодо "інциденту з дронами" є "характерною риторикою" для всіх європейських столиць.

Президент США Дональд Трамп допустив, що порушення повітряного простору Польщі могло статися помилково. Водночас він підкреслив, що незадоволений "нічим, що пов’язано з цією ситуацією".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва спростував твердження Трампа про можливу "помилку" російських дронів. За даними польської сторони, у ніч атаки над Польщею зафіксували 19 дронів, а над Україною - понад 400 безпілотників і кілька десятків ракет.

Читайте також:

