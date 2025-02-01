'Йдеться про місяці, а не роки': у Трампа зробили заяву про закінчення війни в Україні

Для закінчення війни Трамп "створює важелі як для Києва, так і для Москви", оскільки "знає, де і як натиснути", зазначив Келлог.

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У Трампа зробили заяву про закінчення війни в Україні/ колаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скрін

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Спецпредставник Трампа з питань України і РФ зробив заяву про закінчення війни

Він зазначив, що "йдеться про місяці, а не роки"

За його словами, у США є "надійний план дій"

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що завершення війни в Україні можливо домогтися за місяці, а не роки.

За його словами, для цього вже є "надійний план". Про це він сказав в ефірі Fox News.

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Коли ведучий уточнив у Келлога, про який саме термін для закінчення війни може йтися, представник адміністрації Трампа зазначив, що йому би хотілося говорити про кілька місяців, але це точно будуть не роки.

"Я хотів би сказати, що йдеться про місяці, а не роки. У нас є надійний план дій… Я вважаю, що щось нам вже вдасться найближчим часом. Що я маю на увазі під "найближчим часом? Я вже це говорив в ефірі вашої чи іншої програми. Мені хочеться думати, що результати будуть упродовж 100 днів", – зазначив він.

За словами Келлога, для цього американський президент Дональд Трамп "створює важелі як для Києва, так і для Москви", оскільки "знає, де і як натиснути".

"Він уміло укладає будь-які угоди", – додав Келлог.

Келлог наголосив, що завершення війни в Україні "в інтересах національної безпеки США".

"Якщо ми зможемо зупинити цю війну, то це буде вигідно всьому світу, включно зі Сполученими Штатами", – додав він.

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Раніше Главред повідомляв, що Трамп надіслав сигнал – в РНБО зробили заяву щодо дати закінчення війни. Дональд Трамп надіслав країнам комунікаційний сигнал, окресливши певний курс щодо переговорів та наслідків для Росії, зазначив Коваленко.

Також раніше держсекретар США зробив заяву щодо закінчення війни. Марко Рубіо заявив, що ані Україна, ані Росія не зможуть досягти своїх "максималістських цілей".

Нагадаємо, у США оголосили про плани щодо завершення війни в Україні та назвали дві умови. Розв'язана Росією війна проти України має закінчитися перемовинами, у рамках якої обом сторонам слід піти на поступки. Про це заявив державний секретар США Марк Рубіо.

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Хто такий Кіт Келлог Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI. Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні. При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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