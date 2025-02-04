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Пів світу допомагає Трампу: у Білому домі зробили заяву про завершення війни

Руслана Заклінська
4 лютого 2025, 22:43
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Половина світу намагається допомогти Трампу завершити війну РФ проти України, заявив Майк Волц.
Пів світу допомагає Трампу: у Білому домі зробили заяву про завершення війни
Половина світу намагається допомогти Трампу завершити війну РФ проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump, скриншот

Головні тези Волца:

  • Багато країн допомагають Трампу завершити війну в Україні
  • Завершення війни необхідно досягти на справедливих умовах
  • Зустріч Трампа з Путіним в ОАЕ або Саудівській Аравії не можуть ані підтвердити, ані спростувати

Велика кількість країн залучена до дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни Росії проти України. Завершити війну намаються у справедливий спосіб. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майк Волц в ефірі Fox News.

"Неймовірно те, що половина світу намагається допомогти президенту Трампу завершити цю війну і закінчити її у справедливий спосіб, який запобігатиме майбутнім війнам", - сказав він.

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Також Волца попросили прокоментувати публікацію Reuters, яка з посиланням на російські джерела стверджувала, що Кремль розглядає Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію як можливе місце для зустрічі Трампа і Путіна.

Радник глави Білого дому зазначив, що не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Водночас Волц порадив ставитися з обережністю до заяв, що надходять із неназваних російських джерел.

Крім цього, Волц підкреслив, що Трамп чітко заявив про своє прагнення покласти край війні.

"І ми отримуємо всілякі звернення, але сьогодні мені нічого підтвердити або повідомити", - додав радник Трампа.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа з Зеленським і Путіним - що відомо

Як повідомляв Главред, 2 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація запланувала зустрічі та переговори з Україною, Росією та іншими сторонами. Заява пролунала після того, як радник президента України Дмитро Литвин закликав союзників Києва до більш глибокого підходу в розв’язанні конфлікту.

Також у Reuters з'явилася інформація, що Москва розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як потенційні місця для зустрічі Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Обидві країни не є членами Міжнародного кримінального суду, що видав ордер на арешт Путіна.

Крім цього, посольство України в США працює над зустрічами між командами Зеленського та Трампа, але для організації особистої зустрічі потрібен час, повідомила посол Оксана Маркарова. Вона зазначила, що Україна має більше контактів із командою нового президента США, ніж інші країни.

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Хто такий Майк Волц

Майк Джордж Глен Волц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії.

Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія.

Волц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу.

Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість.

Волц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році.

Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні.

Зокрема, у квітні 2024 Волц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд.

"Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він.

При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена.

Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волц.

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