Працює ППО, в Дубаї прогриміли вибухи: вже є інформація про загиблого

Ангеліна Підвисоцька
28 лютого 2026, 14:15оновлено 28 лютого, 15:25
У Дубаї та Абу-Дабі прогриміли потужні вибухи на тлі конфлікту з Іраном.
У Дубаї прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • Іран почав запускати ракети і дрони
  • Іран атакував ОАЕ ракетами
  • Вибухи прогриміли в Дубаї та Абу-Дабі

У Дубаї та Абу-Дабі прогриміли потужні вибухи. Вже відомо про щонайменше одну загиблу людину. Про це повідомляє Міністерство оборони ОАЕ.

Відомство заявило про грубий напад із застосуванням іранських балістичних ракет. Системи ППО перехопили низку ракет. Зараз система нібито залишається стабільною.

В результаті падіння уламків загинула одна людина з країн Азії.

Reuters повідомляє про те, що авіакомпанія Lufthansa призупиняє рейси в Дубай і назад. Така заборона діятиме і в неділю, 1 березня. Компанія Wizz Air також зупиняє польоти в Ізраїль, Дубай, Абу-Дабі та Амман до 7 березня.

Робота міжнародного аеропорту Дубая (DXB) і міжнародного аеропорту Аль-Мактум (DWC) зупинена на невизначений термін, пише Dubai Airports.

Представництво США в ОАЕ закликає громадян залишатися в укритті.

"Ми рекомендуємо всім американцям в ОАЕ вчинити так само до подальшого повідомлення", — йдеться в повідомленні.

ЗМІ також повідомляють про те, що на тлі вибухів з Бурдж-Халіфа була проведена евакуація.

Також відомо, що Іран атакував балістичною ракетою базу ВМС США в Бахрейні.

Іран завдав удару по базі ВМС США / фото: скріншот

У Катарі збита ракета впала прямо в натовп людей. Багато хто намагався втекти, коли побачив падаючу частину ракети. На кадрах, які розлетілися в Мережі, видно, що після падіння ракета вибухнула.

Дивіться відео з падінням ракети в Катарі:

У Катарі ракета впала в натовп / фото: скріншот

Війни на світовій арені - прогноз

Раніше Главред розповідав з посиланням на Politico, що в найближчі роки в світі можуть початися 5 воєн. Учасниками цих воєн можуть стати Росія, країни Балтії, Китай, Пакистан, Корея та Індія. Всі ці конфлікти матимуть серйозні наслідки для США у військовому, економічному та геополітичному плані.

Війна між Індією і Пакистаном може початися дуже швидко. Однак найстрашнішим ймовірним конфліктом стане війна, головними учасниками якої стануть Китай і Тайвань.

Атаки по Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 28 лютого Ізраїль завдав удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Напередодні адмірал ВМС США Бред Купер, командувач військами на Близькому Сході, поінформував президента Дональда Трампа про можливі військові варіанти дій в Ірані.

Раніше повідомлялося, що американська сторона почала часткове виведення персоналу з ключових баз на Близькому Сході як превентивний крок на тлі зростання напруженості.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Іран ОАЭ Абу-Даби Дубаи новини Ірану
