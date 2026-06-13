Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ різко змінює тактику обстрілів: експерт розкрив, до чого слід готуватися українцям

Олексій Тесля
13 червня 2026, 23:44
google news Підпишіться
на нас в Google
Помітні зміни відбулися не лише в озброєнні, а й у підході до підготовки ударів РФ, зазначає Павло Лакійчук.
РФ різко змінює тактику обстрілів: експерт розкрив, до чого слід готуватися українцям
Росія готує масовані ракетні удари / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ШІ

Важливе із заяв Лакічука:

  • Кремль дедалі частіше поєднує військові дії з інформаційним впливом
  • Перед атаками РФ проводить тривалі підготовчі заходи

Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що Росія продовжує адаптувати свої засоби ураження та підходи до проведення атак.

За його словами, модернізація торкнулася, зокрема, крилатих ракет Х-101, а також безпілотників, які регулярно доопрацьовуються з урахуванням розвитку української системи ППО.

відео дня

Експерт зазначив, що помітні зміни відбулися не тільки в озброєнні, а й у підході до підготовки ударів. На його думку, Кремль дедалі частіше поєднує військові дії з інформаційним впливом, супроводжуючи можливі атаки гучними заявами та попередженнями про "у відповідь удари". Це створює додатковий психологічний тиск і посилює напругу серед населення.

Лакічук пояснив, що перед масштабними атаками противник нерідко проводить тривалі підготовчі заходи, пов’язані з розвідкою, управлінням військами та координацією дій. Такі цикли можуть повторюватися кілька разів, перш ніж відбувається реальний удар, що, на думку експерта, розраховано на створення постійного очікування загрози.

Також він звернув увагу на постійне вдосконалення ударних дронів та ракетного озброєння. Росія прагне підвищити ефективність своїх атак і знайти способи подолання існуючих засобів протиповітряної оборони. У зв'язку з цим експерт підкреслив важливість подальшого зміцнення української ППО, розвитку технологій протиракетного захисту та розширення співпраці з міжнародними партнерами у сфері поставок сучасних оборонних систем.

РФ різко змінює тактику обстрілів: експерт розкрив, до чого слід готуватися українцям
/ Главреда

Експерт попередив про ризик нових масштабних атак на Київ

Військовий аналітик Олег Жданов вважає, що загроза нових масованих ударів по Києву зберігається. За його оцінкою, російські війська можуть проводити подібні атаки з більш тривалими інтервалами, проте ймовірність їх повторення залишається високою.

Експерт також зазначив, що під час одного з останніх обстрілів Росія, за його словами, задіяла широкий спектр ракетного озброєння. Він підкреслив, що в атаці використовувалися практично всі основні типи ракет, що знаходяться на озброєнні РФ, включаючи міжконтинентальну балістичну ракету.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

Читайте також:

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ракетний удар Павло Лакійчук
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Біолабораторії в Україні": Київ дав різку відповідь на заяви зі США

"Біолабораторії в Україні": Київ дав різку відповідь на заяви зі США

21:39Україна
США та Іран підпишуть мирну угоду: Трамп заявив про відкриття Ормузької протоки

США та Іран підпишуть мирну угоду: Трамп заявив про відкриття Ормузької протоки

20:45Світ
Важлива зустріч у Франції: подробиці переговорів за участю Зеленського та Трампа

Важлива зустріч у Франції: подробиці переговорів за участю Зеленського та Трампа

20:23Світ
Реклама

Популярне

Більше
Попелиця та гусінь зникнуть без хімії: чим обробити капусту в червні

Попелиця та гусінь зникнуть без хімії: чим обробити капусту в червні

Мобілізація по-новому: кого тепер будуть призивати в першу чергу та хто втратить відстрочку

Мобілізація по-новому: кого тепер будуть призивати в першу чергу та хто втратить відстрочку

Китайський гороскоп на завтра, 14 червня: Зміям — авторитет, Драконам — починання

Китайський гороскоп на завтра, 14 червня: Зміям — авторитет, Драконам — починання

Як ще можна назвати Олену українською: забудьте про "Лєну" та чужі мовні кальки

Як ще можна назвати Олену українською: забудьте про "Лєну" та чужі мовні кальки

Удар зсередини: у Держдумі різко розкритикували Кремль і еліту РФ за війну

Удар зсередини: у Держдумі різко розкритикували Кремль і еліту РФ за війну

Останні новини

01:30

Розкрито сценарій космічної катастрофи: результати експерименту вразили

13 червня, субота
23:44

РФ різко змінює тактику обстрілів: експерт розкрив, до чого слід готуватися українцям

23:39

Звичайна вівсянка вийде смачною, як у ресторані: що потрібно додати

22:53

Росія будує військові бази прямо біля кордонів: Зеленський попередив про загрозу

21:39

"Біолабораторії в Україні": Київ дав різку відповідь на заяви зі США

"Чорний лебідь" уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу«Чорний лебідь» уже в Росії, з липня там стане дуже цікаво: Гончар – про паливну кризу
20:45

США та Іран підпишуть мирну угоду: Трамп заявив про відкриття Ормузької протоки

20:23

Важлива зустріч у Франції: подробиці переговорів за участю Зеленського та Трампа

19:56

Яєчня вийде в рази смачнішою: треба замінити всього один інгредієнт

19:24

Пил зникне просто на очах: простий спосіб, який працює тижнямиВідео

Реклама
19:10

Чому Польща та Україна не можуть посваритися по-справжньому — пояснення КущаПогляд

19:04

Тенденція до кухонь без плитки підкорила людей, які ненавидять прибирання

19:00

Військам РФ поставили дедлайн щодо Запоріжжя - про що йдеться

18:47

Як ще можна назвати Олену українською: забудьте про "Лєну" та чужі мовні кальки

18:25

Літо в СРСР було справжнім випробуванням: як радянські люди рятувалися від спеки

18:14

Кіт кусається і дряпається не просто так: з'явилось несподіване поясненняВідео

18:08

Підірвано важливий нафтотранспортний об'єкт та пункти управління армії РФ – Генштаб

17:34

"Як прокажений": понівеченого пластикою Кіркорова знищують у РФ

17:29

Найбільший титановий завод у Східній Європі: ЗСУ уразили "жирну" ціль у Криму

17:25

Почав бачити дивні речі: турист сім днів виживав у морі без води та їжі

17:17

Прогноз Міноборони: літо буде найважчим для окупантів РФ, особливо в КримуВідео

Реклама
17:03

Більшість робить неправильно: який одяг потрібно прати лише у гарячій воді

16:54

Подкопаєва наважилася показати маленьку доньку-копію: як вона змінилася

16:41

Не створені для шлюбу: чоловіки яких знаків зодіаку обирають самотність

16:41

Мадяр заявив про "історичну угоду" з Україною щодо Закарпаття - що відомоВідео

16:39

Новий прогноз курсу долара: терміни та ймовірність різкого валютного стрибка

16:20

Не "спички" і не "зажигалка": звідки взялося дивне слово "спалахуйка"

16:12

Циклон Sabina принесе в Україну грози та град: де погода сильно погіршиться

15:59

Щоб виглядати на мільйон: топ-5 аксесуарів на літо для стильних образівВідео

15:55

"Мандрівника в часі" видала модна річ із майбутнього

15:50

Росія посилила ракети Х-101: українців попередили про серйозну загрозу

15:41

Не українське і не російське: яке походження та приховане значення слова "хата"Відео

15:21

Не просто ласощі: що станеться з котом, якщо дати йому сардиниВідео

15:00

У полуниці скручується листя: інструкція, як подолати полуничного кліща

14:49

Крутіше форшмака: рецепт шикарної закуски з оселедця за 15 хвилин

14:47

Чоловік вчинив несподівано, рятуючи свою собаку після аваріїВідео

14:40

Що буде з курсом долара в Україні: з'явився несподіваний прогноз

14:31

Виїзд за кордон за 17 тисяч доларів: на Тернопільщині викрили масштабну схемуФото

14:10

Королі хаосу та драми: топ-5 найнебезпечніших і найконфліктніших знаків зодіаку

14:06

"Скучила": Дімопулос вперше за рік побачилася з сином від Джеджули

13:58

Мобілізація по-новому: кого тепер будуть призивати в першу чергу та хто втратить відстрочку

Реклама
13:37

Сили оборони провели операцію в Покровську: знищено важливу мережу ворога

13:37

Мало хто замислюється: чи може зарядка телефона в авто "вбити" акумуляторВідео

13:32

Засинають буквально за хвилину: астрологи назвали найбільших сонь за гороскопом

13:28

Чоловік відсвяткував 100-річчя та розповів, що допомагає йому жити довшеВідео

13:13

Дружина Цекало з'явилася на інвалідному візку: "Коли це закінчиться"

13:01

Привітання з Днем батька - гарні картинки та зворушливі слова

12:50

Шість прийомів, які візуально збільшать кімнату вдвічі: як пофарбувати стіни

12:41

Курс долара підштовхне ціни на пальне: коли бензин та дизель можуть подорожчати

12:29

Без світла до 2 діб: експерт попередив про повернення відключень на Полтавщині

12:07

Китайський гороскоп на завтра, 14 червня: Зміям — авторитет, Драконам — починання

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти