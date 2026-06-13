РФ різко змінює тактику обстрілів: експерт розкрив, до чого слід готуватися українцям

Помітні зміни відбулися не лише в озброєнні, а й у підході до підготовки ударів РФ, зазначає Павло Лакійчук.

https://glavred.net/ukraine/rf-rezko-menyaet-taktiku-obstrelov-ekspert-raskryl-k-chemu-gotovitsya-ukraincam-10772720.html Посилання скопійоване

Росія готує масовані ракетні удари / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ШІ

Важливе із заяв Лакічука:

Кремль дедалі частіше поєднує військові дії з інформаційним впливом

Перед атаками РФ проводить тривалі підготовчі заходи

Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук заявив, що Росія продовжує адаптувати свої засоби ураження та підходи до проведення атак.

За його словами, модернізація торкнулася, зокрема, крилатих ракет Х-101, а також безпілотників, які регулярно доопрацьовуються з урахуванням розвитку української системи ППО.

відео дня

Експерт зазначив, що помітні зміни відбулися не тільки в озброєнні, а й у підході до підготовки ударів. На його думку, Кремль дедалі частіше поєднує військові дії з інформаційним впливом, супроводжуючи можливі атаки гучними заявами та попередженнями про "у відповідь удари". Це створює додатковий психологічний тиск і посилює напругу серед населення.

Лакічук пояснив, що перед масштабними атаками противник нерідко проводить тривалі підготовчі заходи, пов’язані з розвідкою, управлінням військами та координацією дій. Такі цикли можуть повторюватися кілька разів, перш ніж відбувається реальний удар, що, на думку експерта, розраховано на створення постійного очікування загрози.

Також він звернув увагу на постійне вдосконалення ударних дронів та ракетного озброєння. Росія прагне підвищити ефективність своїх атак і знайти способи подолання існуючих засобів протиповітряної оборони. У зв'язку з цим експерт підкреслив важливість подальшого зміцнення української ППО, розвитку технологій протиракетного захисту та розширення співпраці з міжнародними партнерами у сфері поставок сучасних оборонних систем.

/ Главреда

Експерт попередив про ризик нових масштабних атак на Київ

Військовий аналітик Олег Жданов вважає, що загроза нових масованих ударів по Києву зберігається. За його оцінкою, російські війська можуть проводити подібні атаки з більш тривалими інтервалами, проте ймовірність їх повторення залишається високою.

Експерт також зазначив, що під час одного з останніх обстрілів Росія, за його словами, задіяла широкий спектр ракетного озброєння. Він підкреслив, що в атаці використовувалися практично всі основні типи ракет, що знаходяться на озброєнні РФ, включаючи міжконтинентальну балістичну ракету.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

Читайте також:

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред