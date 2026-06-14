Розкрито сценарій космічної катастрофи: результати експерименту вразили

Для проведення дослідження китайські фізики використовували систему з атомів рубідію-87.

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Розкрито ймовірний сценарій загибелі Всесвіту / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Вченим вдалося спостерігати появу і зростання "бульбашок" нового стану

Робота відкриває можливості для вивчення фундаментальних законів світобудови

Дослідники вперше в лабораторних умовах відтворили один із фундаментальних квантових процесів, відомий як перехід із "хибного вакууму" у більш стабільний стан.

У теоретичній фізиці цей механізм розглядається як гіпотетичний сценарій, здатний радикально змінити структуру Всесвіту, повідомляє видання South China Morning Post.

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Однак експеримент не означає, що подібна подія реально загрожує людству. Його мета полягала у вивченні складних квантових явищ за допомогою штучно створеної моделі.

Для проведення дослідження китайські фізики використовували систему з атомів рубідію-87, організованих у кільцеву структуру. За допомогою лазерних технологій вони створили аналог двох станів вакууму і простежили, як між ними може відбуватися перехід під впливом квантових коливань.

За словами керівника проекту Ван Сяо, вченим вдалося безпосередньо спостерігати появу і зростання так званих "бульбашок" нового стану. Дослідник зазначив, що головна цінність роботи полягає не в технічній стороні експерименту, а в можливості наочно змоделювати процеси, які раніше існували лише в теоретичних розрахунках.

Автори дослідження підкреслюють, що отримані результати не підтверджують існування "хибного вакууму" в реальному Всесвіті і не дозволяють передбачити ймовірність або терміни подібної події. Проте робота відкриває нові можливості для вивчення фундаментальних законів Всесвіту та сценаріїв його еволюції.

Вчені оцінили головні загрози для майбутнього людства

Білл Гейтс вважає, що зміна клімату стане серйозним викликом для світу і особливо болісно позначиться на найбільш вразливих країнах. Однак, на його думку, кліматична криза не становить загрози повного зникнення людства.

Разом з тим низка дослідників, які займаються вивченням глобальних ризиків для цивілізації, висловлюють більш песимістичні оцінки. Вони вважають, що найбільшу небезпеку можуть нести не природні процеси, а дії самої людини.

На думку експертів, особливе занепокоєння викликають стрімкий розвиток технологій, створення все більш потужних систем озброєння та інші фактори, які за відсутності належного контролю здатні призвести до масштабних наслідків для світової безпеки та майбутнього цивілізації.

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Про джерело: South China Morning Post South China Morning Post (укр. Південно-Китайська Ранкова Пошта) - найстаріша англомовна газета Гонконгу, пише Вікіпедія. Була заснована в 1903 році революціонером Цзе Цзайтаем. В даний час видається видавничою групою SCMP Group, тираж становить 104 000 примірників. З 2013 року повний електронний архів видання доступний за передплатою через інформаційну базу даних ProQuest. SCMP Group повідомили про чистий прибуток у 338 мільйонів доларів США за 2006 рік (2005 рік - 246 мільйонів доларів), операційний прибуток - 419 мільйонів доларів (2005 рік - 306 мільйонів доларів), який забезпечується переважно газетною діяльністю. Ціна продажу газети становить 9 доларів США кожен день з понеділка по суботу та 10 доларів США в недільню. Також доступна знижка на студентську передплату.

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