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У чому вигідніше тримати гроші в 2026 році: економіст назвав найкращі варіанти

Юрій Берендій
14 червня 2026, 03:03
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Економіст пояснив, у яких активах українцям варто зберігати заощадження, щоб захистити їх від інфляції та девальвації гривні.
У чому вигідніше тримати гроші в 2026 році: економіст назвав найкращі варіанти
У чому вигідніше тримати гроші в 2026 році - пояснення економіста / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Андрій Новак

  • Валюта є кращим інструментом захисту грошей від девальвації
  • Депозити та ОВДП допомагають компенсувати інфляційні втрати
  • Для заробітку на акціях чи крипті потрібні спеціальні знання

Перед тим як обирати інструмент для заощаджень, варто визначитися з головною метою — зберегти кошти чи примножити їх. Від цього залежить стратегія, яка буде найбільш ефективною в нинішніх економічних умовах. Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв'ю Главреду, відповідаючи на питання про те, як зараз вигідніше зберігати гроші.

За словами економіста, для тих, хто насамперед прагне убезпечити свої накопичення від втрати вартості, ключовим залишається вибір між національною та іноземною валютою.

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"Якщо лише зберегти, тоді краще тримати заощадження в іноземній валюті (як готівкою, так і на рахунках у банках), або в гривні, але обов’язково на депозиті в банку. Тому що заощадження в гривні "під подушкою" просто знецінюються щонайменше на рівень реальної інфляції", - сказав Новак.

Окремо він оцінив інструменти, які можуть допомогти компенсувати втрати від зростання цін.

"Іноземна валюта поки що є кращим інструментом захисту заощаджень в умовах девальвації гривні. Якщо ж ідеться про захист від інфляції, то варто розглядати варіанти депозитів або ОВДП, оскільки там нараховуються відсотки – так ви частково або повністю компенсуєте інфляційні втрати", - зазначив економіст.

Натомість для тих, хто розраховує на вищу дохідність, підходи будуть зовсім іншими. У такому випадку доведеться працювати з більш ризиковими фінансовими інструментами.

"Якщо ж ваша мета – заробляти, тоді потрібно вміти працювати на фінансовому ринку з акціями, облігаціями, криптовалютами. Але якщо ви не розумієтеся на цьому, краще цим не займатися. Якщо хочете спробувати, то не вкладайте туди одразу великі суми", - наголосив Новак.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини за темою

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що гривня може зміцнити свої позиції в міжсезоння, хоча загальний тренд на девальвацію залишається. Він підкреслив, що червень традиційно є періодом зміцнення гривні, а наразі вільної гривні для купівлі валюти на ринку бракує, що стримує коливання курсу.

Зазначимо, що економічний експерт Ярослав Романчук прогнозує, що курс долара може вирости до 55-60 гривень залежно від стану української економіки, але наразі Нацбанк стримує девальвацію валюти, що також відображається на темпах зростання ВВП.

Як раніше повідомляв Главред, економіст Олег Устенко наголосив, що курс долара може подолати психологічну планку 46 гривень вже до кінця року, що безпосередньо впливатиме на виконання держбюджету та фінансування безпекового сектору.

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Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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