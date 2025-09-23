Трамп розлютився і видав гучну заяву на Генасамблеї ООН

Американський президент розлютився через те, що у будівлі Генасамблеї ООН зламаний ескалатор та телесуфлер.

Трамп розлютився через непрацюючий телесуфлер / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Дональд Трамп виступив на Генасамблеї ООН

Трамп сильно розкритикував роботу ООН

Американський президент розізлився через непрацюючий ескалатор та суфлер

Американський президент Дональд Трамп виступив на Генасамблеї ООН і встиг зробити розлючену заяву. Відео вже розлетілось в Мережі.

Дональд Трамп незадоволений через непрацюючий ескалатор та суфлер. Він додав, що це єдине, що дав йому ООН. Загалом Трамп незадоволений роботою ООН і переконаний, що Організація лише вдає, що працює.

"Я був занадто зайнятий порятунком мільйонів життів і припиненням воєн. Пізніше я зрозумів, що ООН не існує для нас. Величезний потенціал, але все, що вони роблять, це пишуть листи з різкими формулюваннями, а порожні слова не вирішують проблему війни", - сказав Трамп.

Дивіться відео із заявою Трампа:

Трамп незадоволений через роботу ООН / фото: скріншот

Він навіть пообіцяв влаштувати проблеми для відповідальних за ескалатор та суфлер. Всередині виступу суфлер все ж запрацював.

"Все, що я отримав від Організації Об'єднаних Націй, це ескалатор, який піднімаючись, зупинився прямо посередині. Якби перша леді не була в чудовій формі, вона б впала. Але вона в чудовій формі. Ми обоє в чудовій формі. Ми обоє встояли. А потім телесуфлер, який не працював. Ось дві речі, які я отримав від Організації Об'єднаних Націй, несправний ескалатор і несправний телесуфлер. Дякую вам дуже. До речі, зараз він працює. Він щойно запрацював. Дякую. Думаю, я повинен зробити це по-іншому. Так простіше. Дуже дякую", - сказав Трамп.

