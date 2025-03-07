Трамп похвалив одіозного журналіста, який дорікнув Зеленському за костюм

Президент США під час брифінгу у Білому домі обмінявся жартами з журналістом RSBN Браяном Ґленном.

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Трамп обмінявся компліментами з журналістом, який дорікнув Зеленському / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Трамп похвалив журналіста, який критикував Зеленського

Гленн зробив комплімент краватці Трампа, на що той відповів взаємністю

Трамп вірить, що Путін нібито хоче закінчити війну і буде "щедрішим, ніж мав би бути"

Президент США Дональд Трамп похвалив одіозного журналіста видання RSBN Браяна Гленна, який раніше поставив провокативне питання президенту України Володимиру Зеленському про те, де його костюм. Трамп обмінявся жартами з журналістом у п’ятницю, 7 березня, під час брифінгу у Білому домі.

Президент звернувся до Гленна та попросив поставити питання.

відео дня

"Браяне? Він добра людина. Не до Зеленського. Але до Трампа він був добрий", - з посмішкою сказав Трамп.

Гленн, у відповідь, зробив комплімент краватці Трампа. На що Трамп відповів:

"Дякую, і мені твоя".

Після обміну люб'язностями журналіст все ж поставив запитання щодо України: "Чому європейські країни не пропонують мирну угоду? Схоже, тільки ви готові до переговорів про мир".

Трамп назвав це "хорошим питанням" і скористався нагодою, щоб вкотре заявити про свою здатність зупинити війну.

"Хороше питання. Хоч колись на питання можна відповісти. Вони (країни ЄС - Главред) не знають, як закінчити війну. А я знаю, як її закінчити. Я завжди мав хороші відносини з Путіним, і я думаю, він хоче закінчити війну й буде щедрішим, ніж мав би бути", - заявив президент США.

Дивіться відео, де Трамп обмінявся компліментами з Гленом:

Трамп похвалив журналіста / Фото: скріншот

Питання про костюм Зеленського - що відомо

Нагадаємо, під час візиту до Вашингтона 28 лютого президент України Володимир Зеленський провів переговори з Дональдом Трампом. Зустріч пройшла у напруженій атмосфері, а Зеленський залишив Білий дім раніше, ніж планувалося.

Однією з причин, яка нібито роздратувала Трампа - відсутність костюма у Зеленського. Також 3 березня Трамп заявив, що президенту України варто більше цінувати підтримку США.

Ситуація викликала суспільний резонанс. На церемонії "Оскар" Адам Сендлер жартома відповів на критику свого стилю, що можна трактувати як натяк на зауваження Трампа. А український танцюрист Дмитро Дікусар відреагував іронічним фото у військовій формі з доданою краваткою, підписавши: "Вони думають, що у нас костюмів немає".

Як повідомляв Главред, журналіст ультраправої мережі Real America's Voice Браян Гленн, який у Білому домі запитав Володимира Зеленського, чому той не носить костюм, заявив про численні погрози на свою адресу. В інтерв'ю BBC він розповів, що отримав тисячі коментарів, телефонні дзвінки та навіть погрози смертю.

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Хто такий Браян Гленн? Браян Гленн – американський журналіст, прихильник руху MAGA та головний кореспондент Білого дому в шоу Real America’s Voice. Гленн є одним з найулюбленіших журналістів Трампа і, ймовірно, провів з ним найбільше особистих інтерв’ю за останній рік. З 2022 року Гленн перебуває у стосунках із конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, відомою своїми ультраправими поглядами та критикою допомоги Україні. Грін неодноразово звинувачувала Київ у "війні проти християн" і виправдовувала вторгнення Росії, заявляючи, що Україна сама спровокувала Путіна.

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