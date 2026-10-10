Співпраця та звинувачення України: в РФ прокоментували розмову Путіна і Трампа

У Кремлі позитивно оцінили результати телефонної розмови.

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США і РФ обговорили нові домовленості / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, kremlin.ru

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Трамп і Путін обговорили майбутню співпрацю

Трамп передасть сигнали російської сторони Україні

Путін звинуватив Україну у нібито небажання продовжувати переговори

Президент США Дональд Трамп і кремлівський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову ввечері 9 жовтня. За даними російських ЗМІ, помічник глави Кремля Юрій Ушаков розповів деталі цих переговорів.

Він зазначив, що Трамп і Путін обговорювали ситуацію в Україні, Ірані та питання двосторонніх відносин. Зокрема, зайшла мова про постачання нафти на світові ринки та майбутні контакти на вищому рівні.

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РФ і США домовилися про співпрацю

Ушаков зауважив, що американська сторона передала привітання до дня народження Путіну. Також лідери США і країни-агресорки Росії обговорили готовність постачати нафту та нафтопродукти.

Окрім цього в США вже розглядають "співпрацю між президентськими адміністраціями та спеціальними службами".

Щодо Ірану була визначена необхідність домовлятися, бо можливості дипломатії нібито ще не вичерпані.

РФ передала сигнали Україні

Не оминули Трамп з Путіним і теми війни в Україні. Вони обговорили перспективи врегулювання ситуації. Також Трамп нібито доручив передати отримані від Росії сигнали українській делегації під час запланованих зустрічей за участю Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

В свою чергу Путін вкотре звинуватив Україну у нібито небажанні відновлювати переговори.

"Відновлення переговорів з Україною зараз неможливе через позицію Києва, який намагався зірвати вибори, підкреслив Путін", - зазначив Ушаков.

Коли завершиться війна в Україні - думка експерта

Главред писав, що за оцінкою футуролога Андрія Длігача, подальший перебіг війни залежить насамперед від ресурсів сторін та обсягів зовнішньої підтримки. Україна потребує західного фінансування, зброї та розвідувальної інформації, тоді як Росія стикається з економічними обмеженнями, але продовжує отримувати допомогу від Китаю та Північної Кореї.

Експерт виділив три можливі сценарії розвитку подій: продовження бойових дій з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки, збільшення військової допомоги Україні з боку Заходу або посилення підтримки Росії з боку Китаю.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія намагається домогтися від США пом’якшення санкцій в обмін на згоду припинити удари по енергетичній інфраструктурі та досягти морського перемир’я у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть вирушити до Москви вже наприкінці цього місяця для нового раунду переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні.

Напередодні стало відомо, що Володимир Путін не розглядає сценарій потенційного "замороження" війни проти України. Рішення має бути розраховане на майбутні покоління та гарантоване

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Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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