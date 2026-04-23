"Ще є час": принц Гаррі з Києва закликав Путіна зупинити війну

Віталій Кірсанов
23 квітня 2026, 15:49оновлено 23 квітня, 17:30
За словами принца, ціна війни продовжує зростати, і жодні досягнення не можуть виправдати людські втрати.
Принц Гаррі з Києва закликав Путіна зупинити війну
Принц Гаррі з Києва закликав Путіна зупинити війну

Що сказав принц Гаррі:

  • Україна після нападу РФ не залишилася наодинці
  • США повинні дотримуватися зобов'язань перед Україною

Незважаючи на великі людські втрати, російський диктатор Володимир Путін досягає лише незначних успіхів на полі бою і не зможе виграти війну. Тому, вважає молодший син короля Великої Британії принц Гаррі, настав час припинити війну.

Про це герцог Сассекський повідомив під час виступу на Київському форумі з безпеки, пише УНІАН.

"Президенте Путін, жодна країна не виграє від постійних людських жертв, які ми спостерігаємо. Зараз ще є час, щоб зупинити цю війну, запобігти подальшим стражданням як українців, так і росіян, і обрати інший курс", – підкреслив принц Гаррі.

Він додав, що затягування конфлікту на роки, що супроводжується великими втратами та обмеженими результатами, лише підтверджує: такий курс не веде до перемоги, а приносить нові жертви.

За словами принца, ціна війни продовжує зростати, і жодні досягнення не можуть виправдати людські втрати. При цьому він підкреслив, що Україна не залишилася наодинці – її підтримують країни Європи та інші держави світу.

США повинні дотримуватися зобов'язань перед Україною

Окремо принц Гаррі звернувся до американської сторони, відзначивши її особливу роль. Він нагадав, що після відмови України від ядерної зброї США виступили гарантом її суверенітету та територіальної цілісності. У зв'язку з цим він закликав Вашингтон проявити лідерство та виконати взяті на себе міжнародні зобов'язання.

За його словами, рішучі та своєчасні дії здатні рятувати життя, а чіткі зобов’язання допомагають скорочувати тривалість воєн. Він підкреслив, що йдеться не про благодійність, а про стратегічну відповідальність США у глобальній безпеці.

Принц Гаррі також зазначив, що Україна заслужила повагу світової спільноти. У цьому контексті він послався на позицію Володимира Зеленського, який раніше підкреслював, що країна захищає своє право на існування.

На завершення принц підкреслив, що питання вже не в тому, чи зможе Україна вистояти, а в тому, чи готовий решта світу підтримати її рішучість. За його словами, історія оцінюватиме не слова, а конкретні дії та готовність проявити сміливість.

"А Україна обрала протилежний шлях. І ця відмінність не може бути більш очевидною. Як чітко дав зрозуміти президент Зеленський: "Ми захищаємо наше право на життя". Отже, питання вже не в тому, чи встоїть Україна. Ви вже відповіли на нього. Питання полягає в тому, чи підтримає решта світу вашу рішучість? Бо одного дня, незабаром, ця війна закінчиться. І історія не питатиме, про що ми говорили. Вона питатиме: що ми зробили? Хто діяв? Хто вийшов уперед? І хто обрав мужність замість обережності? Україна вже дала свою відповідь", – підсумував Гаррі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна звернулася до Туреччини з проханням допомогти організувати переговори на найвищому рівні — між президентом Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що Анкара готова виступити посередником і сприяти проведенню таких переговорів. Він зазначив під час виступу на Анталійському дипломатичному форумі, що Туреччина підтримує ідею саміту за участю лідерів України та Росії.

Водночас Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Путіним, яка може відбутися на Близькому Сході, в Європі або в Сполучених Штатах.

Про особу: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський — п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році — дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

РФ готує новий наступ: Зеленський оцінив загрозу з Білорусі та розкрив проблеми Кремля

РФ готує новий наступ: Зеленський оцінив загрозу з Білорусі та розкрив проблеми Кремля

Нові цінники в обмінниках: що буде з курсом валют до 3 травня — прогноз банкіра

Нові цінники в обмінниках: що буде з курсом валют до 3 травня — прогноз банкіра

Долар раптово злетів вгору, а євро подешевшав: новий курс валют в Україні

Долар раптово злетів вгору, а євро подешевшав: новий курс валют в Україні

Бур'янів не стане вже на наступний день: чим їх достатньо полити

Бур'янів не стане вже на наступний день: чим їх достатньо полити

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Зараз виглядають як фантастика: які дивні продукти можна було купити в СРСР

Заплутана головоломка із сірниками для дітей, яку осилять не всі дорослі

Заплутана головоломка із сірниками для дітей, яку осилять не всі дорослі

Синоптики оголосили попередження для Дніпропетровщини: коли чекати негоди

Синоптики оголосили попередження для Дніпропетровщини: коли чекати негоди

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

Трьох знаків зодіаку чекає період щедрих можливостей: кому пощастить найбільше

