Путін може ухвалити важливе рішення після виборів в США - військовий

Анна Косик
22 квітня 2026, 13:10
Через ускладнення ситуації для РФ диктатор може піти на відчайдушний крок.
Рішення російського диктатора залежить від декількох факторів / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Ягун:

  • Путін може тиснути на Білорусь щоб почати наступ на Україну з півночі
  • Російський диктатор, найімовірніше, не прийматиме рішення до середини осені

В Україні протягом останніх тижнів активно обговорюють загрозу нападу Білорусі. І такий сценарій не варто повністю виключати. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

За його словами, кремлівський диктатор Володимир Путін може прийняти певні рішення щодо Білорусі.

"Він (Путін - Главред) може ухвалити таке рішення ближче до середини осені. Це той момент, коли стане зрозумілим, що весняно-літнього наступу не відбулося у тому форматі, який планували росіяни", - пояснив експерт.

Додатковим фактором, який впливатиме на рішення очільника країни-агресорки Росії, будуть вибори в США. Вони можуть не дати перспектив, на які розраховує диктатор.

"У результаті ситуація для нього лише ускладнюватиметься. Тому він (Путін - Главред) має певний дедлайн — орієнтовно до середини осені", - додав Ягун.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія продовжує війну проти України, паралельно формуючи нові точки напруги. За останніми даними української розвідки, у прикордонних районах Білорусі фіксують розбудову доріг у напрямку української території та облаштування артилерійських позицій.

Згодом в ДПСУ повідомили, що наразі на території Білорусі українські прикордонники не фіксують переміщення техніки або підтягнення до кордону військ.

Раніше повідомлялося, що серед ознак можливої підготовки Білорусі до вступу у війну проти України є тривалі військові навчання за участю російських інструкторів, посилення уваги до мобілізаційної готовності країни, а також поглиблення координації між арміями двох держав.

Про персону: Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
