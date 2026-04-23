'Порятунку немає': Путін визнав серйозні проблеми в Росії, чого чекати далі

Економіст прокоментував заяви Путіна про стан російської економіки, наголосивши на поглибленні кризових процесів у фінансовій системі РФ.

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін офіційно визнав початок спаду російської економіки. Це свідчить про кризу небачених масштабів. Про це під час чату на Главреді розповів економіст, політик, ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

За його словами, Путін постійно намагається створювати викривлене уявлення про реальність: акцентує увагу на тому, що можна подати як успіх, і водночас ігнорує серйозні проблеми.

Мілов пояснює це на прикладі так званого інфляційного тесту. Він вказує на те, що коли інфляція зростає, у виступах Путіна ця тема не згадується, а повертається він до неї лише після уповільнення показників. Подібних прикладів, на думку Мілова, багато. Фактично йдеться про вибіркову подачу інформації, коли з усього масиву економічних даних беруться лише вигідні факти, а незручні свідомо замовчуються.

"Якщо Путін визнав перехід російської економіки в негативну зону, нехай навіть із застереженнями (втрутився календарний фактор), то це серйозне підтвердження дуже глибоких проблем. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і були введені масштабні санкції, російська влада просила почекати – мовляв, рік-два через санкції будуть складні часи, але потім ми розвинемо власне виробництво, засноване на імпортозаміщенні, побудуємо партнерство з Китаєм, прийдуть китайські, індійські, турецькі, близькосхідні та інші інвестиції – і у Росії буде зовсім інша економіка, яка відірветься від Заходу і вийде на траєкторію сталого зростання. І це "потім" вже настало", - розповів економіст.

Мілов зазначає, що за чотири роки стало очевидно, що жодна з обіцянок не справдилася, а економічна стабільність трималася лише за рахунок масштабних бюджетних вливань, які швидко були витрачені, спричинивши різке зростання інфляції. Що робити далі, залишається незрозумілим, і російська влада фактично опинилася у складній ситуації, намагаючись знайти вихід із кризи.

Дивіться відео, в якому Володимир Мілов розповів про грошовий голод та інші проблеми в російській армії, а також про те, чому в Росії замислюються про скорочення масштабів бойових дій в Україні:

За його оцінкою, нинішній стан економіки визначається поєднанням трьох серйозних факторів, які рідко збігаються одночасно. Йдеться про спад економіки, який уже після нового року офіційно підтверджений статистикою і визнаний самим Путіним, глибоку бюджетну кризу з багаторічним дефіцитом і відсутністю зрозумілих джерел наповнення бюджету, а також стійку інфляцію, яку не вдається приборкати навіть попри жорстку монетарну політику і високі ставки Центробанку, що залишаються одними з найвищих у світі.

"Якби йшлося про будь-яку іншу країну або про Росію в будь-який інший історичний період, то всі, звичайно, сказали б, що ситуація жахлива. Виходу немає, і порятунку не видно. Інвестиції підприємств скорочуються, доступу до зовнішніх грошей як не було, так і немає – ні до китайських, ні до будь-яких інших. Немає жодних факторів, які могли б витягнути Росію з ями, але, тим не менш, влада продовжує чаклувати і розповідати, що у них у запасі є якийсь антикризовий план, але нам його не покажуть.Саме визнання Путіна того, що економіка увійшла в зону спаду, багато про що говорить і свідчить про глибоку та безпрецедентну кризу", - резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наприкінці березня стало відомо, що воєнний злочинець Путін звернувся до найбільших російських бізнесменів із закликом зробити значні "добровільні" внески до держбюджету на тлі зростання витрат, пов’язаних із війною проти України. Як повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела, це перший випадок, коли Кремль фактично напряму просить олігархів фінансувати державні потреби, пов’язані з війною.

Водночас фінансове становище Росії настільки складне, що навіть тимчасове збільшення доходів, спричинене загостренням ситуації навколо Ірану, не здатне суттєво змінити загальну картину, зазначив економіст і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

За його оцінкою, 2026 рік може стати для Росії періодом серйозних внутрішніх потрясінь, причому основні ризики пов’язані саме з економікою.

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

