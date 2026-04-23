Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Порятунку немає": Путін визнав серйозні проблеми в Росії, чого чекати далі

Юрій Берендій
23 квітня 2026, 18:41
Економіст прокоментував заяви Путіна про стан російської економіки, наголосивши на поглибленні кризових процесів у фінансовій системі РФ.
Путін визнав серйозні проблеми в Росії - економіст пояснив, що це означає / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін визнав проблеми в російській економіці
  • Немає жодних інструментів, які могли б витягнути економіку РФ з ями

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін офіційно визнав початок спаду російської економіки. Це свідчить про кризу небачених масштабів. Про це під час чату на Главреді розповів економіст, політик, ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

За його словами, Путін постійно намагається створювати викривлене уявлення про реальність: акцентує увагу на тому, що можна подати як успіх, і водночас ігнорує серйозні проблеми.

Мілов пояснює це на прикладі так званого інфляційного тесту. Він вказує на те, що коли інфляція зростає, у виступах Путіна ця тема не згадується, а повертається він до неї лише після уповільнення показників. Подібних прикладів, на думку Мілова, багато. Фактично йдеться про вибіркову подачу інформації, коли з усього масиву економічних даних беруться лише вигідні факти, а незручні свідомо замовчуються.

"Якщо Путін визнав перехід російської економіки в негативну зону, нехай навіть із застереженнями (втрутився календарний фактор), то це серйозне підтвердження дуже глибоких проблем. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і були введені масштабні санкції, російська влада просила почекати – мовляв, рік-два через санкції будуть складні часи, але потім ми розвинемо власне виробництво, засноване на імпортозаміщенні, побудуємо партнерство з Китаєм, прийдуть китайські, індійські, турецькі, близькосхідні та інші інвестиції – і у Росії буде зовсім інша економіка, яка відірветься від Заходу і вийде на траєкторію сталого зростання. І це "потім" вже настало", - розповів економіст.

Мілов зазначає, що за чотири роки стало очевидно, що жодна з обіцянок не справдилася, а економічна стабільність трималася лише за рахунок масштабних бюджетних вливань, які швидко були витрачені, спричинивши різке зростання інфляції. Що робити далі, залишається незрозумілим, і російська влада фактично опинилася у складній ситуації, намагаючись знайти вихід із кризи.

За його оцінкою, нинішній стан економіки визначається поєднанням трьох серйозних факторів, які рідко збігаються одночасно. Йдеться про спад економіки, який уже після нового року офіційно підтверджений статистикою і визнаний самим Путіним, глибоку бюджетну кризу з багаторічним дефіцитом і відсутністю зрозумілих джерел наповнення бюджету, а також стійку інфляцію, яку не вдається приборкати навіть попри жорстку монетарну політику і високі ставки Центробанку, що залишаються одними з найвищих у світі.

"Якби йшлося про будь-яку іншу країну або про Росію в будь-який інший історичний період, то всі, звичайно, сказали б, що ситуація жахлива. Виходу немає, і порятунку не видно. Інвестиції підприємств скорочуються, доступу до зовнішніх грошей як не було, так і немає – ні до китайських, ні до будь-яких інших. Немає жодних факторів, які могли б витягнути Росію з ями, але, тим не менш, влада продовжує чаклувати і розповідати, що у них у запасі є якийсь антикризовий план, але нам його не покажуть.Саме визнання Путіна того, що економіка увійшла в зону спаду, багато про що говорить і свідчить про глибоку та безпрецедентну кризу", - резюмував він.

Економіка Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наприкінці березня стало відомо, що воєнний злочинець Путін звернувся до найбільших російських бізнесменів із закликом зробити значні "добровільні" внески до держбюджету на тлі зростання витрат, пов’язаних із війною проти України. Як повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела, це перший випадок, коли Кремль фактично напряму просить олігархів фінансувати державні потреби, пов’язані з війною.

Водночас фінансове становище Росії настільки складне, що навіть тимчасове збільшення доходів, спричинене загостренням ситуації навколо Ірану, не здатне суттєво змінити загальну картину, зазначив економіст і колишній заступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов.

За його оцінкою, 2026 рік може стати для Росії періодом серйозних внутрішніх потрясінь, причому основні ризики пов’язані саме з економікою.

Інші новини:

Про персону: Володимир Мілов

Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна Росії та України економіка Росії Володимир Мілов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини Полтави
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти