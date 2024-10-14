Путіна мають заарештувати після приїзду: в Україні зробили заяву щодо саміту G20

Участь самого Путіна в саміті поки остаточно не підтверджено.

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Саміт G20 пройде в листопаді в Бразилії / Колаж Главреда. Фото: g20.org, пресслужба ОП, скріншот

Бразилія зобов'язана заарештувати диктатора країни-агресорки РФ Володимира Путіна, оголошеного Міжнародним кримінальним судом у розшук, після його приїзду на саміт G20, цитує Reuters генпрокурора Андрія Костіна.

Костін закликав владу країни дотримуватися зобов'язань перед МКС.

"У зв'язку з інформацією про те, що Путін може відвідати саміт G20 у Бразилії, я хотів би повторити, що бразильська влада як держава-учасниця Римського статуту зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться відвідати країну", - сказав Костін. відео дня

Костін додав, що щиро сподівається, що Бразилія заарештує його, підтвердивши свій статус демократії та держави, керованої на основі верховенства права.

"Якщо цього не зробити, є ризик створення прецеденту, за якого лідери, обвинувачені у злочинах, зможуть подорожувати безкарно", - пояснив Костін.

Путін підтвердив участь у саміті?

Наразі Кремль ані підтверджує, ані заперечує питання особистої участі Путіна у зустрічі "Великої двадцятки".

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Захід зробив крок до політичної та дипломатичної ізоляції Путіна. Сам російський президент виїжджав за кордон у травні 2024 року, відвідавши Пекін. Диктатор переважно подорожує всередині країни.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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Reuters повідомляє, що Бразилія надіслала Кремлю стандартне запрошення на зустріч G20 18-19 листопада в Ріо-де-Жанейро, але не отримала жодних сигналів, що Путін планує приїхати.

Прокуратура МКС відмовилася від коментарів агентству.

Арешт Путіна - що відомо про рішення МКС

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна в березні 2023 року - приблизно за рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, звинувативши його у воєнному злочині, а саме - депортації дітей.

Росія продовжує заперечувати скоєні воєнні злочини, і Кремль назвав ордер МКС "недійсним".

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