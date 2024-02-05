Допомога Україні на $60 млрд: у Конгресі США погрожують знищити законопроєкт

Новий законопроєкт, який включає допомогу для України та Ізраїлю, мовляв, ще гірший, ніж попередня ініціатива Білого дому, вважає Майк Джонсон.

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Новий законопроєкт на 118 млрд доларів не пройде Палату представників - Джонсон / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, посольство України в США

Законопроєкт про безпеку на суму 118 мільярдів доларів, раніше представлений у Сенаті США, що включає допомогу для України, "ще гірший, ніж попередній". Документ не пройде Палату представників, заявив її спікер-республіканець Майкл Джонсон.

У своєму акаунті в соціальній мережі X він сказав про те, що законопроект не враховує врегулювання проблеми на кордоні з Мексикою.

"Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми сподівалися, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент", - вважає Джонсон. відео дня

Також Майк Джонсон наголосив, що якщо документ дійде до Палати представників, то ініціатива "помре по прибуттю".

Допомога Україні від США

Військова допомога Києву від Сполучених Штатів призупинена, оскільки у Конгресі досі не проголосували за її продовження. Республіканці вимагають, щоб пакет законопроєктів включав розв'язання міграційних проблем на кордоні з Мексикою і відмовляються голосувати.

Сенат США представив законопроєкт про допомогу Україні, яким передбачено 60 мільярдів доларів для Києва. Президент Джо Байден звернувся до Конгресу і закликав американських законодавців якомога швидше проголосувати за ініціативу.

Спікер Палати представників Майк Джонсон раніше заявив про підготовку голосування за допомогу США Ізраїлю без України. Проте в адміністрації Байдена підкреслили, що виступають проти такого голосування.

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