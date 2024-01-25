Бачить себе 'рятівником Європи': Шольц таємно сподівається на перемогу Трампа - BILD

Шольц може використати образ "ворога Трампа" для своєї кампанії, щоб отримати підтримку виборців.

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Шольц може представити себе в образі рятівника Європи від "ворога Трампа" / Колаж: Главред, фото: ua.depisiphotos.com, whitehouse.gov

Канцлер Німеччини Олаф Шольц таємно сподівається на перемогу колишнього президента США Дональда Трампа на виборах у листопаді 2024 року. "Образ ворога" у вигляді Трампа може сприяти Шольцу у внутрішній політиці, особливо в середині його партії. Таку думку висловив німецький політичний експерт Вернер Патцельт у коментарі BILD.

"У внутрішній політиці "образ ворога" у вигляді Трампа окрилює (Шольца - ред.), особливо всередині його власної партії та серед традиційних виборців СДПН", - стверджує Патцельт.

За словами експерта, Шольц може використати образ рятівника Європи від "ворога Трампа" під час майбутніх виборів до Європарламенту. Патцельт вважає, що президентство Трампа може зміцнити запит на "досвідченого канцлера" в німецькому суспільстві. Таким чином німецький канцлер збільшить шанси на переобрання восени 2025 року.

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Тим не менш, ексглава Мюнхенської конференції з безпеки та колишній німецький дипломат Вольфганг Ішингер попереджає, що поки неясно, який саме курс обере Трамп, і закликає не робити поспішних висновків щодо його можливого впливу на ситуацію в Європі та відносини з Україною.

"Я настійно рекомендую не впадати в стан шоку до виборів у листопаді, як кролик перед змією, щодо того, чи США скоротять свою підтримку України при президентові Трампі. Згадаймо: не Барак Обама і не Джо Байден були першими, хто відправив в Україну летальну зброю. Це сталося за часів президентства Дональда Трампа", - наголосив Ішингер.

Допомога Україні від Німеччини

Як повідомляв Главред, Німеччина передає Україні новий великий пакет військової допомоги із артилерійськими боєприпасами, безпілотниками та автомобілями. У пакеті також є розвідувальні комплекси, прикордонні патрульні автомобілі, медичні засоби та інше обладнання.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни Європейського Союзу активізувати свої зусилля та надати більше зброї Україні. Він заявив, що Німеччина готова підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Нагадаємо, Німеччина поки що не може надати Україні далекобійні ракети Taurus через обмежені запаси. Депутат Бундестагу Йоханнес Арльт заявив, що враховуючи зобов'язання перед НАТО і потребу у зміцненні власної безпеки, надавання ракет є нерозумним.

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