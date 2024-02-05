Сенат США представив законопроєкт про допомогу Україні: коли за нього голосуватимуть

Загальна сума коштів, що виділяються, становить 118 млрд доларів. З них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів.

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Сенат США представив новий законопроєкт про допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: US Department of Defense, pixabay.com

У Сенаті США опублікували новий законопроєкт про додаткове фінансування, який об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США. Голосування за документ призначено на 7 лютого в Сенаті.

Загальна сума виділених коштів становить 118 млрд доларів. З них на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів, ще близько 14 млрд доларів - для підтримки Ізраїлю, на захист кордонів США - 20,23 млрд доларів, повідомляється на сайті Сенату США.

Передбачається, що з пакета допомоги Україні близько 20 млрд доларів будуть спрямовані на заміщення складів у США, близько 14 млрд доларів підуть на закупівлю нової зброї в американських компаній для ЗСУ.

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Крім того, 14,8 млрд доларів передбачено на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки. Ще 7,85 млрд підуть на пряму бюджетну підтримку України і 1,58 млрд доларів - на підтримку розвитку української економіки в пріоритетних секторах.

У законі також передбачено гуманітарну допомогу жителям Сектора Гази, Західного берега річки Йордан і України в розмірі 10 млрд доларів.

Президент США Джо Байден у спеціальному зверненні закликав ухвалити новий законопроєкт і пообіцяв підписати його в найкоротші терміни, передає пресслужба Білого дому.

"Двопартійна угода про національну безпеку дасть змогу Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із партнерами в усьому світі, обстоюючи свободу України та підтримуючи її здатність захистити себе від агресії Росії. Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо прагнення (диктатора РФ Володимира, - ред.) Путіна до влади і контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною, і витрати для Америки зростуть", - заявив Байден.

Військова допомога США Україні

На початку жовтня президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 106 млрд доларів на потреби національної безпеки, зокрема й на фінансування допомоги Україні на понад 61 млрд доларів. Законопроєкт не пройшов процедурного голосування в Сенаті Конгресу США.

У січні координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що США не можуть продовжувати надавати військову допомогу Україні доти, доки Конгрес не затвердить додаткове фінансування.

Представник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США планують зменшити обсяг військової допомоги Україні, оскільки прагнуть допомогти Україні побудувати власну військово-промислову базу.

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