Допомога Заходу "в обмін" на перемовини з РФ: експерт назвав сценарій від Трампа

Якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США, військова допомога не обов'язково припиниться. Можуть бути інші умови її надання - наприклад, в обмін на перемовини з агресором Росією. Про це заявив експерт-міжнародник аналітичного центру Solid Info Тарас Семенюк.
В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що наразі складно сказати, яким може бути президентство Трампа. Передвиборча риторика і реальний державний курс часто серйозно відрізняються.
"Тут складно прогнозувати, оскільки риторика до і після виборів зазвичай дуже відрізняється", - зазначив Семенюк.
Також він додав, що за Трампа може з'явитися умова, згідно з якою від Києва вимагатимуть вести перемовини з Москвою в обмін на військову допомогу.
"Якщо Трамп стане президентом, це не означає кінець для України, але це означає, що допомога може бути змінена. Можливо, будуть якісь нові умови для отримання цієї допомоги або вона буде прив'язана до пропозицій для перемовин із Росією", - наголосив Тарас Семенюк.
Раніше Трамп назвав свій "сценарій" завершення війни Росії проти України. Зокрема, він сказав, що, якщо переможе на президентських виборах, то, мовляв, зупинить війну ще до того, як пройде його інавгурація. Він укотре повторив, що "знає добре і Путіна, і Зеленського".
Нагадаємо, президент Зеленський нещодавно жорстко відповів Трампу на одну з його "пропозицій щодо завершення війни". Зокрема, він запропонував можливому кандидату на посаду президента США подумати, що він робитиме, коли Путін окупує країну НАТО, і порадив не озвучувати необдуману риторику.
Хто такий Тарас Семенюк
Тарас Семенюк - український медіаексперт, політолог, оглядач міжнародної політики. Випускник "Богослов'я" Українського Католицького Університету (УКУ) та Папського григоріанського університету (Рим, Італія).
Журналіст, експерт-міжнародник аналітичного центру "Solid Info".
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