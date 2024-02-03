'Техасу імпонує Трамп': експерт розкрив катастрофічні наслідки протестів для України

Трамп перемикає фокус на кордон, щоб скерувати увагу американців на внутрішні проблеми.

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Техасці не хочуть миритися з ліберальною політикою США щодо мігрантів / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Роль Техасу в архітектурі США відрізняється від "багатих" штатів, оскільки він є своєрідним південним щитом, відгородженням від Мексики. Протести в Техасі виникли через несхвалення місцевими жителями ліберальної міграційної політики. Про це в інтервʼю Главреду розповів журналіст, експерт-міжнародник Аналітичного центру "Solid Info" Тарас Семенюк.

"Техас відрізняється від того, що ми називаємо "багатими штатами" на кшталт Вашингтона чи Нью-Йорка, які знаходяться на Східному узбережжі. Тоді як штати на Західному узбережжі, за винятком Каліфорнії, вважаються бідними штатами. Техас та інші штати до певної міри виступають своєрідним південним щитом, відгородженням від Мексики. Саме тому техасці доволі часто кажуть, що вони, мовляв, найбільше потерпають від мігрантів, і тому на їхню думку потрібно зважати", - пояснив Семенюк.

За словами експерта, ця ситуація породжує напругу, оскільки міграційні потоки створюють проблеми, подібні до тих, які спостерігалися в Італії. Техас стикається з великим напливом мігрантів, які перетинають кордон США. Тому вони підтримують радикальну політику Трампа щодо міграції.

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"Ситуація набуває розголосу в силу того, що техасці не можуть і не хочуть миритися з ліберальною політикою щодо мігрантів. Адже, для розуміння, мігранти перетинають кордон США величезними потоками щомісяця. Схожа ситуація колись була в Італії, коли мігранти з Африки перепливали Середземне море, а італійські служби контролю за кордоном першими стикалися з цією навалою... Те саме зараз відбувається в Америці, і, очевидно, техасцям дуже імпонує радикальна політика Трампа щодо зупинки міграційних потоків", - зазначив Семенюк.

Ситуація в Техасі переключає увагу США на внутрішню політику та переводить на задній план міжнародну підтримку Сполучених Штатів інших країн, таких як Ізраїль та Україна. Ця тенденція була помітною ще під час президентства Трампа, коли акцент робився на внутрішні проблеми країни.

"Тема охорони кордону залишається основною політичною риторикою республіканців. Саме фокус на внутрішніх проблемах повʼязують з Трампом ще з часів його президентства, коли він закликав "зробити Америку великою", щоб, умовно кажучи, навести лад всередині країни. І саме внутрішній порядок денний у США витісняє проблему міжнародних репутаційних зобов'язань Сполучених Штатів Америки щодо допомоги Ізраїлю та Україні", - додав віг

Семенюк також зауважив, що незважаючи на певні публічні заяви, у США немає прямих зобов'язань перед Україною, оскільки не було підписано документів про союзництво. Крім цього, американці часто говорять про те, що вони "мають спочатку вирішити проблеми всередині США замість того, щоб вирішувати проблеми світу".

Конфлікт в США

Нагадаємо, напруженість між урядом та республіканською владою штату Техас у США зростає через ситуацію з незаконною міграцією на південному кордоні. Поліція Техасу взяла контроль над кордоном з Мексикою і відмовляється допускати до патрулювання прикордонну служби США. Республіканці використовують цю ситуацію для підсилення своїх позицій у передвиборній кампанії.

Конфлікт між адміністрацією президента Джо Байдена та владою штату Техас щодо контролю за ділянкою американсько-мексиканського кордону біля міста Ігл-Пасс триває. Журналіст і експерт Тарас Семенюк вказує, що Байден готовий до компромісу щодо законопроекту про мігрантів, а вирішення питання за допомогою сили малоймовірне.

Крім цього, ситуація в Техасі може негативно позначитися на репутації США як лідера демократичного світу та гаранта безпеки. Заяви про можливий вихід з НАТО та інші аспекти, такі як недостатня підтримка України та проблеми з контролем кордонів, можуть порушити довіру до країни та призвести до поступового падіння її статусу лідера.

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