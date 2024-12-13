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Трамп здатен завершити війну: все вирішиться протягом кількох місяців - Келлог

Руслана Заклінська
13 грудня 2024, 20:05
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Кіт Келлог заявив, що за президентства Трампа можливо все, оскільки він "думає неординарно".
Трамп здатен завершити війну: все вирішиться протягом кількох місяців - Келлог
Трамп здатен покласти кінець війні в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Келлога:

  • Трамп є єдиною людиною, яка може зупинити війну в Україні
  • Дональд Трамп здатен вирішити питання війни протягом наступних кількох місяців
  • Команда Трампа планує вислухати Україну та РФ, але про переговори наразі не йдеться

Обраний президент США Дональд Трамп є єдиною людиною, яка може зупинити війну в Україні. Вирішити питання російсько-української війни можна протягом кількох місяців. Про це заявив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox.

"Коли мова йде про Україну і Росію, я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, - це президент Дональд Трамп, і він це зробить", - сказав він.

відео дня

Келлог також відповів, чи змогли б США запросити президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна до Вашингтона для проведення переговорів. Спецпредставник з питань України сказав, що не здивується, якщо саме Трамп здійснить такий крок.

"Знаєте, Трамп грає в шахи на трьох рівнях, і я не здивуюся, якщо він зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, він міг би це зробити. Він би зробив такий сміливий крок", - заявив Келлог.

Американський політик підкреслив, що ідея провести таку зустріч є "дуже хорошою" і не виключив, що Трамп може втілити цей план.

"Тому я б сказав так, що я не виводив би нічого за межі можливого, що він це зробить, і це мене не здивує", - сказав він.

Щодо можливої поїздки до Росії та України, Кіт Келлог зазначив, що наразі вести переговори не планують, оскільки ще не є частиною уряду. Однак, за його словами, команда Трампа має намір вислухати обидві сторони.

"Ми готуємо деякі плани для того, щоб вислухати (сторони - Главред)… Ми плануємо зробити це в найближчому майбутньому, щоб у нас були деталі, які ми можемо представити президенту Трампу, щоб він вирішив, що робити", - зазначив він.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що завершення війни між Росією та Україною стане одним з основних пріоритетів його адміністрації після повернення до Білого дому.

Нещодавно Трамп визнав, що спроби досягти миру між Росією та Україною виявилися складнішими, ніж він очікував. Він також висловився проти використання Україною американських далекобійних ракет для ударів по Росії, заявивши, що це лише посилює "конфлікт".

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна підтримує постійні контакти з командою Трампа. Однак конкретні кроки та ініціативи, за його словами, будуть обговорюватися після того, як Трамп вступить на посаду.

Як повідомляв Главред, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що мирного плану команди Дональда Трампа для завершення війни з Росією наразі не існує. За його словами, Україна не отримувала ніяких конкретних документів з цього питання, однак існують різні думки і позиції, які обговорюються.

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Хто такий Кіт Келлог

Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса.

Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.

Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки.

Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу.

"Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні.

При цьому автори документа визнають, що Україні буде важко ухвалити мирну угоду, "яка не поверне їй усю її територію" та не покладе на Росію відповідальність за вторгнення.

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війна в Україні Дональд Трамп війна Росії та України Кіт Келлог
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