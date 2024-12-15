Удар по логістиці: в Росії підірвали залізничне полотно - ГУР

Головні тези:
- В Росії підірвали залізничне полотно
- 11 грудня у Брянську згоріли два магістральні тепловози
- Процес послаблення об’єктів логістики РФ триває
В Ульянівську вибух зруйнував залізничне полотно. Військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладнення. Про це йдеться в заяві Головного управління розвідки України.
Зазначається, що вчора, 14 грудня, у залізничному районі Ульяновська, на ділянці неподалік річки Свіяга, за кілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу стався вибух, що пошкодив залізничне полотно.
В ГУР також додали, що 13 грудня, у місті Краснодар пожежа вивела з ладу три локомотиви, а 11 грудня у Брянську згоріли два магістральні тепловози.
"Процес послаблення об’єктів логістики, що їх Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває", - наголосили в ГУР.
В Росії підірвали залізничне полотно - відео:
Вибухи в РФ - що відомо
Як повідомляв Главред, у місті Орел в країні-агресорці Росії в ніч з 13 на 14 грудня пролунала серія потужних вибухів. Росіяни скаржаться на спробу удару по місцевій нафтобазі.
У ніч на 12 грудня, близько опівночі, одразу в двох містах Російській Федерації - Курську та Грозному також пролунали сильні вибухи. БПЛА, можливо, атакували будівлю другого полку МВС Чечні в Грозному.
Крім того, у ніч на 7 грудня, місто Майкоп, столиця Республіки Адигея, зазнало атаки дронів. Ймовірною ціллю атаки міг бути аеродром "Ханська", розташований за 410 км від лінії фронту.
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