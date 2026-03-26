Трамп хоче завершити війну в Ірані та перейти до нового виклику: що він задумав — WSJ

Наразі США та Іран ще далекі від укладення угоди про припинення бойових дій, а Тегеран поки що відмовляється від прямих переговорів із Вашингтоном.

https://glavred.net/world/tramp-hochet-zakonchit-voynu-v-irane-i-pereyti-k-novomu-vyzovu-chto-on-zadumal-wsj-10751945.html Посилання скопійоване

Трамп доручив військовим продовжувати чинити військовий тиск на Іран

Головне:

США розраховують закінчити війну до зустрічі з Сі Цзіньпіном у травні

Трамп вагається між дипломатією та посиленням військового тиску

Переговори поки що на ранній стадії, простого рішення немає

Президент США Дональд Трамп хоче уникнути затяжної війни в Ірані та сподівається покласти край конфлікту найближчими тижнями.

Як пише The Wall Street Journal, глава Білого дому сказав своїм радникам, що, на його думку, конфлікт перебуває на завершальній стадії, і закликав їх дотримуватися оголошеного ним публічно графіка в чотири-шість тижнів.

відео дня

Джерела зазначають, що, згідно з планами, війна в Ірані має завершитися до запланованого на середину травня саміту лідера США з його китайським колегою Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Однак проблема Трампа полягає в тому, що у нього немає простих варіантів припинення війни, а мирні переговори перебувають поки що на початковій стадії.

За словами одного зі співрозмовників видання, Трамп сказав своєму соратнику, що війна відволікає його від інших пріоритетів. Серед цих інших тем були майбутні проміжні вибори, рішення направити співробітників імміграційної служби в аеропорти, а також просування через Конгрес законопроектів, що посилюють правила участі виборців у виборах.

Але також джерела попереджають, що часто важко передбачити, яке рішення Трамп може ухвалити щодо війни. Вони зазначають, що в міру розвитку конфлікту лідер США коливався за лаштунками між дипломатією та посиленням ударів.

Деякі люди з оточення Трампа закликають його діяти жорсткіше, заявляючи, що зміна режиму в Ірані може визначити його спадщину.

WSJ пише, що президент США, схоже, готовий перейти до наступного великого виклику. Однак Трамп не уточнив, що це може бути.

Деякі союзники сподіваються, що він зможе переключитися на повалення комуністичного режиму на Кубі.

Водночас найближчі радники хочуть, щоб він зосередився на найактуальнішій проблемі, яка стоїть перед виборцями, — це зростання вартості життя, ця проблема посилилася після війни.

Що планує Трамп щодо Ірану

Цього тижня Дональд Трамп дав зрозуміти, що знову зацікавлений у досягненні дипломатичного врегулювання конфлікту. Зокрема, він відмовився від погроз, висловлених у вихідні, щодо удару по іранських електростанціях.

Близькосхідні посередники обмінялися попередніми пропозиціями Тегерана і Вашингтона, і офіційні особи США заявили, що відкриті для подальших обговорень найближчими днями. Водночас США посилюють тиск на Іран, перекидаючи додаткові війська на Близький Схід.

Чиновник адміністрації розповів, що одна з ідей, яку Трамп озвучував своїм радникам, — це забезпечення доступу США до частини іранської нафти в рамках будь-якої угоди щодо припинення війни. Однак джерело додало, що наразі жодних планів з цього приводу немає.

Трамп готовий ввести війська США на іранську територію, але не наважується на це, частково тому, що це може зірвати його мету — якнайшвидше завершення війни.

Чиновники кажуть, що він стурбований тим, що кількість американських військових, які загинули або були поранені під час операції, може зрости, якщо війна триватиме. Наразі поранено близько 3000 американців, 13 загинули.

При цьому Трамп доручив військовим продовжувати чинити військовий тиск на Іран. Пентагон перекидає тисячі сухопутних військ на Близький Схід, щоб надати президенту варіанти дій.

Щойно додаткові солдати та морські піхотинці займуть позиції, Трамп може швидко віддати наказ про цілеспрямований рейд або всередині самого Ірану, або на одному з островів уздовж його південного узбережжя.

Журналісти WSJ зазначають, що США та Іран далекі від досягнення угоди про припинення бойових дій, а Тегеран поки що відкидає прямі переговори з Вашингтоном. Без угоди або твердої військової перемоги Трамп, ймовірно, зіткнеться з тривалою блокадою Ормузької протоки, що продовжить дестабілізувати світовий енергетичний ринок.

У свою чергу Ізраїль, який розглядає загрози з боку Ірану як екзистенційні, може продовжувати свої операції без участі США. Країни Перської затоки, які пережили тижні атак, розглядають можливість вжиття відповідних заходів.

Операція США проти Ірану — останні новини

Як писав Главред, 25 березня на благодійній вечері на підтримку передвиборчої кампанії республіканського крила в Палаті представників у Вашингтоні президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між США та Іраном тривають, однак іранська сторона побоюється публічно говорити про це.

"Ніхто ніколи не бачив нічого подібного до того, що ми робимо на Близькому Сході з Іраном, і, до речі, вони ведуть переговори і дуже хочуть укласти угоду, але бояться про це говорити, тому що побоюються, що їх вб'ють власні люди. Вони також бояться, що їх вб'ємо ми", - сказав Трамп.

23 березня Трамп оголосив про призупинення ударів американських військ по енергетичних об'єктах Ірану на 5 днів. Рішення було ухвлено за підсумками переговорів американської та іранської сторін.

Раніше Трамп чітко визначив свою позицію щодо завершення американської військової операції проти Ірану. Він заявив журналістам, що не бачить підстав для переговорів з Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться лише після повного знищення іранських військових структур та політичного керівництва.

Трамп також заявив, що підтримає вбивство Моджтаби Хаменеї, який був обраний наступним верховним лідером Ірану, якщо той не буде готовий поступитися вимогам Америки.

Тим часом Іран заявив, що "неворожі" судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою. Про це йдеться в офіційній ноті, надісланій до Ради Безпеки ООН та Міжнародної морської організації.

Інші новини:

Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред