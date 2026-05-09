Путін не проти переговорів і чекає дзвінка Зеленського - що відповіли в ОП

В Офісі Президента відреагували на пропозицію переговорів у РФ.

Путін хоче бачити Зеленського в Москві

Коротко:

Послань від України через Роберта Фіцо, за заявами Кремля, не було

Зеленський може приїхати до Москви для переговорів з Путіним

Від українського президента очікують особистого дзвінка

Лідер РФ Володимир Путін нібито не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Водночас від українського лідера очікують дзвінка й появи в Москві. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, якого цитують росЗМІ.

У Москві незадоволені тим, що сигнали від Києва надходять через посередників, а не напряму.

"Це старі сигнали, які передавалися через багатьох осіб, у тому числі й через Трампа. Нехай дзвонить, а то він щось там передає, а потім все зависає в повітрі. Наш президент багато разів відповідав, що якщо він (Зеленський - ред.) хоче – нехай телефонує в Москву, ми готові прийняти, провести переговори", - сказав Ушаков.

Водночас він уточнив, що жодних "особливих послань" від України через прем’єра Словаччини Роберта Фіцо до Путіна не надходило. За словами Ушакова, Фіцо лише коротко поінформував Кремль про свою розмову з українським президентом.

"Можу сказати, що українська тема обговорювалася, серед багатьох інших питань. Під час цього обговорення прем’єр-міністр поінформував нашого президента і нашу делегацію про те, що днями він справді зустрічався із Зеленським. Зеленський висловив йому свої оцінки ситуації… Фіцо просто досить детально поінформував про те, про що він говорив із Зеленським", – додав помічник Путіна.

Яка позиція Києва

Радник Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським лідером будь-де, окрім Москви.

"Москва – це столиця держави-агресора. Такий формат переговорів неможливий", - наголосив він в ефірі Ми-Україна.

Коли можуть розпочатися мирні переговори - думка експерта

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі Еспресо розповів, що Україна через міжнародні канали продовжує шукати можливості для переговорів із Росією та розширює дипломатичні контакти за участі посередників. За його словами, саме Сили оборони України формують новий баланс сил, який впливає на можливість потенційних переговорів із РФ.

Чаленко зазначив, що у разі відсутності реального прогресу найближчим часом, Україні доведеться очікувати наступного "вікна можливостей" вже після завершення весняно-літньої наступальної кампанії Росії.

Він припустив, що нові дипломатичні шанси можуть з’явитися восени, коли активізується міжнародна політика, зокрема через можливу участь Дональда Трампа у передвиборчих процесах у США. Якщо ж і цей період не принесе результату, ситуація може ускладнитися до зими, а переговорний процес потенційно зміститься на наступний рік.

Парад у Москві - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Москві відбувся парад до 9 травня, під час якого з промовою виступив Володимир Путін. Цьогорічний захід тривав близько 45 хвилин і став найкоротшим за останні роки. Перед початком параду в центрі російської столиці тимчасово вимкнули мобільний інтернет, а сам захід уперше з 2007 року пройшов без демонстрації великої кількості військової техніки.

Напередодні Україна офіційно погодила проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня. Указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо російський диктатор Володимир Путін прокоментував проведення параду 9 травня в Москві, який цього року відбувся без військової техніки. За його словами, захід пройшов "спокійно та гідно", без "надмірної мілітаризації", що, ймовірно, пов’язано з безпековими ризиками на тлі війни проти України та атак безпілотників.

Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

