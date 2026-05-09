РФ готувала морську операцію на 2026 рік, але її зірвала одна подія - Флеш

Після успіху українських морських дронів РФ запустила власну програму розробки аналогів у 2024 році.

https://glavred.net/front/rf-gotovila-morskuyu-operaciyu-na-2026-god-no-ee-sorvalo-odno-sobytie-flesh-10763447.html Посилання скопійоване

Обмеження супутникового зв’язку зірвало масштабну атаку БЕКів РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, t.me/razvozhaev

Ключові тези Бескрестнова:

Росія планувала у 2026 році масове застосування морських дронів

Плани зірвалися через обмеження Starlink

Альтернативні системи виявилися ненадійними

Росія готувала на 2026 рік масштабну кампанію із застосування морських безпілотних катерів, однак ці плани були зірвані після обмеження доступу до супутникового зв’язку Starlink. Про це повідомив експерт із систем зв’язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, після того як Україна почала успішно застосовувати морські ударні дрони, Росія запустила масштабну програму створення власних аналогів. Роботи над ними тривали у 2024 році, а вже на початку 2025-го з’явилися технічні вимоги до таких катерів. Навесні 2025 року кілька підприємств РФ розпочали їхнє виробництво, а влітку пройшли випробування із залученням підрозділу "Рубікон".

відео дня

Восени 2025 року російські безекіпажний катери вже застосовувалися в атаках, зокрема під час удару по судну "Сімферополь" у дельті Дунаю. Паралельно РФ створила низку моделей катерів, серед яких "Оркан", "Катран", "Визир", "Мурена" та інші.

"2026 рік мав стати роком масового застосування противником БЕК (безекіпажний катер - ред.). Але всі плани зіпсувало відключення "Старлінка" на початку 2026 року", - зазначив "Флеш".

Росія спробувала зробити ставку на Starlink як основний канал зв’язку для катерів. Після обмежень або відключення цієї системи на початку 2026 року проєкт фактично втратив основу для масштабного застосування.

БпЛА "Гербера" / Інфографіка: Главред

Альтернативи, за словами експерта, виявилися менш ефективними. Використання власних супутникових каналів РФ давало нестабільний зв’язок і великі затримки сигналу, а робота через БПЛА-ретранслятори робила катери вразливими, оскільки вони випромінюють сигнал і швидко виявляються засобами радіоелектронної боротьби.

Попри втрату ключового інструменту зв’язку, Росія, за словами Бескрестнова, продовжує розробки у цьому напрямку і має готові зразки безекіпажних катерів.

"Звісно, не можна недооцінювати нашого ворога. Вони дуже хочуть застосовувати БЕКи, які, тим більше, вже побудовані. Я приблизно розумію, куди вони рухатимуться далі. Подивимось", - додав експерт.

Starlink / Інфографіка: Главред

ЗСУ знищили секретний супутниковий термінал РФ - пояснення експерта

Після обмеження російським військам доступу до супутникового зв’язку Starlink, армія РФ почала масово впроваджувати на лінії бойового зіткнення нові супутникові термінали "Спирит-030", розповів Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він зазначив, що попередні російські термінали мали великі антени, через що їх легко виявляли та знищували українські сили. Нові "Спирит-030" є більш компактними мобільними пристроями, які можна переносити. Вони працюють через геостаціонарні супутники та використовують антени меншого діаметра - близько 30 см замість попередніх 90 см, що ускладнює їхнє виявлення.

Водночас, за словами "Флеша", українські військові вже фіксують і знищують такі системи. Зокрема, пілоти 414-ї бригади Сил безпілотних систем "Птахи Мадяра" вперше виявили і ліквідували один із нових терміналів супутникового зв’язку.

Російські дрони - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія почала скидати FPV-дрони із зарядами на дахи багатоповерхівок за допомогою безпілотників "Гербера". Такі дрони вже знаходили на даху будинку більш ніж за 30 км від кордону, а також на вулицях.

Також Сергій "Флеш" Бескрестнов раніше зазначав, що застосування дронів-камікадзе типу "Шахед" і "Гербера" поступово переходить у формат керованих мережевих систем. У таких системах ключову роль відіграють МЕШ-модеми та ретрансляція сигналу, що дозволяє ворогу підвищувати гнучкість і точність застосування безпілотників.

У свою чергу начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошував, що раніше маршрути, швидкість і висота польоту ракет та "Шахедів" задавалися заздалегідь з урахуванням умов атаки та погоди. Нині ж, за його словами, противник дедалі частіше використовує нові канали управління, що ускладнює їхнє виявлення та протидію.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред