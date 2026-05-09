"Хтось живе звичайним життям": депутати хочуть допомогти ТЦК у пошуках "ухилянтів"

Депутати хочуть допомогти ТЦК у пошуках "ухильників"

В Україні можуть розглянути законодавчі зміни, які допоможуть територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки ефективніше розшукувати військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації. Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко з фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки в інтерв'ю для "Апострофа".

За словами депутата, держава вже працює над ініціативами, спрямованими на підтримку військовослужбовців — зокрема, над поліпшенням соціальних пільг, грошового забезпечення та питаннями строків служби. Ці кроки мають стати додатковою мотивацією для військовозобов'язаних громадян.

Однак, як зазначив Федієнко, навіть такі заходи не завжди спонукають людей добровільно звертатися до ТЦК.

"Потрібно розуміти, що війна вже п'ятий рік виснажує Україну як державу і населення. Кількість людей не збільшується, і це теж необхідно враховувати", - підкреслив він.

Депутат розповів, що представники територіальних центрів комплектування все частіше скаржаться на неможливість встановити місцезнаходження окремих військовозобов'язаних.

За його словами, частина людей виїхала з місць проживання або переховується, через що їх фактично неможливо знайти.

"Необхідно приймати законодавчі зміни, які допоможуть виявляти таких людей і повертати їх у поле зору держави", - заявив Федієнко.

Як приклад він навів механізм роботи виконавчої служби з боржниками банків. На думку депутата, подібні інструменти можуть застосовуватися і до громадян, які перебувають у розшуку після отримання повістки.

Серед можливих заходів обговорюються обмеження, пов'язані з банківськими рахунками та іншими державними сервісами.

"Хтось воює, а хтось продовжує жити звичайним життям, перебуваючи в розшуку. Подвійних стандартів бути не повинно", - зазначив народний депутат.

Федієнко також повідомив, що подібні ініціативи вже обговорювалися у профільному парламентському комітеті. За його словами, всередині комітету існує підтримка ідеї, проте конкретні законодавчі зміни поки що офіційно не зареєстровані.

Чи буде ефективним зниження мобілізаційного віку в Україні — думка експерта

Військовий журналіст і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що зниження мобілізаційного віку в Україні може дати певний результат, однак таке рішення має ухвалюватися дуже обережно.

Він підкреслює, що ключову роль відіграє не стільки вік мобілізованих, скільки рівень їхньої підготовки та якість управління підрозділами. За словами експерта, без належної підготовки та ефективного командування такі зміни можуть обернутися значними й невиправданими втратами серед військових.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні можуть змінити підхід до бронювання працівників. Співробітники ТЦК та СП можуть отримати можливість мобілізувати заброньованих співробітників підприємств. Про це заявив нардеп Сергій Нагорняк в ефірі Новини.Live.

Крім того, Міністерство оборони України працює над комплексним оновленням системи військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб усунути помилки, які виникали під час медичних оглядів, і підвищити якість формування мобілізаційного ресурсу. Про це відомство повідомило у відповіді на запит Hromadske.

Нагадаємо, що 27 квітня до Верховної Ради України було внесено законопроекти, які передбачають затвердження указів про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про особу: Олександр Федієнко Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет-асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету з цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

