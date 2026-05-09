Путін звинуватив Україну у зриві обміну і висунув умову для зустрічі з Зеленським

Лідер РФ вважає, що війна наближається до завершення.

Путін заявив, що Україна нібито "не готова" до обміну полоненими

Що сказав Путін:

Україна нібито не готова до обміну полоненими "1000 на 1000"

Зустріч із Зеленським можлива у Москві або в третій країні, але для підписання угоди

У війні винен Захід

Лідер РФ Володимир Путін заявив, що Україна нібито не готова до обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Від Києва нібито не надходило нових пропозицій щодо реалізації домовленостей. Відповідні заяви він зробив під час спілкування з росЗМІ.

За словами Путіна, Москва ще 5 травня передала Україні список із 500 українських полонених для підготовки обміну, однак, як він стверджує, Київ нібито не підтвердив готовність до цього процесу. Водночас Кремль, за його словами, розраховує на проведення повного обміну у форматі "1000 на 1000".

Ці заяви прозвучали на тлі попередніх домовленостей про тимчасове перемир’я з 9 по 11 травня, яке було погоджене за посередництва США. Однією з ключових умов, завдяки якій Україна погодилась на режиму тиші, мав стати саме обмін полоненими.

Також глава Кремля заявив, що повідомляв президента США Дональда Трампа про плани щодо перемир’я, але, за його словами, "відповіді від України не отримав". За словами Путіна, РФ обговорювала з Китаєм, Індією та США наслідки можливих атак Києва на 9 травня та ймовірні відповідні удари Росії.

Зазначимо, що президент України неодноразово повідомляв про дзеркальні дії й оголосив перемир'я в ніч з 5 на 6 травня, яке Росія проігнорувала.

Чому на параді не було техніки

Окремо Путін прокоментував відсутність військової техніки на параді до Дня перемоги у Москві. За його словами, рішення не демонструвати техніку було ухвалене не через безпекові ризики чи загрозу українських ударів, а нібито для того, щоб зосередити увагу армії РФ на бойових завданнях та "остаточному розгромі противника".

Зустріч Путіна з Зеленським

Коментуючи можливість особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Путін заявив, що Росія "ніколи не відмовлялася" від такого формату переговорів. Водночас він вкотре повторив, що для цього Зеленський має сам приїхати до Москви.

При цьому Путін допустив можливість переговорів у третій країні, але лише за умови, якщо сторони попередньо досягнуть "остаточних домовленостей" щодо врегулювання війни.

"Можна зустрітися і в третій країні, але тільки в тому випадку, коли будуть досягнуті остаточні домовленості на тривалу історичну перспективу", - сказав Путін.

У Києві раніше наголошували, що готові до особистої зустрічі із Путіним, однак не в Москві. Радник Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що столиця держави-агресора не може бути майданчиком для таких переговорів.

Яка причина війни

Традиційно Путін звинуватив у початку війни "західні еліти", які нібито воюють із Росією руками українців. Він заявив, що "конфлікт" спровокувало розширення НАТО та спроби асоціації України з ЄС.

На завершення диктатор висловив думку, що "справа в українському конфлікті йде до завершення", але наголосив на створенні "зони безпеки", щоб Росії більше "ніхто не загрожував".

Також лідер РФ видав нову версію подій весни 2022 року. Він стверджує, що відвів війська від Києва нібито на прохання президента Франції Еммануеля Макрона. За версією Путіна, Макрон під час дзвінка заявив, що Україна не може підписувати документи "з пістолетом біля скроні".

Коли можуть початися мирні переговори - думка експерта

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі Еспресо зазначив, що Україна продовжує шукати можливості для переговорів із Росією через міжнародні канали та посередників, паралельно розширюючи дипломатичні контакти. За його словами, ключовим фактором, який впливає на можливість переговорів, є зміна балансу сил, що формується завдяки діям Сил оборони України.

Чаленко вважає, що за відсутності прогресу найближчим часом наступне "вікно можливостей" може відкритися після завершення весняно-літньої наступальної кампанії Росії. Він також припустив, що нові дипломатичні шанси можуть з’явитися восени на тлі активізації міжнародної політики, зокрема перед виборчими процесами у США. Якщо ж і цей період не дасть результату, переговори можуть зміститися на наступний рік.

Як повідомляв Главред, у Москві відбувся парад до 9 травня, під час якого з промовою виступив Володимир Путін. Цьогорічний захід тривав близько 45 хвилин і став найкоротшим за останні роки.

Перед початком параду в центрі російської столиці тимчасово вимкнули мобільний інтернет, а сам захід уперше з 2007 року пройшов без демонстрації значної кількості військової техніки.

Напередодні Україна офіційно дозволила проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня. Відповідне рішення затвердив президент України Володимир Зеленський.

Згодом помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін нібито не проти прямих переговорів із Зеленським, але очікує від нього дзвінка та приїзду до Москви. За його словами, Москва незадоволена тим, що сигнали від Києва надходять через посередників, а не безпосередньо.

Про джерело: ТАСС ТАСС (Телеграфне агентство Радянського Союзу) — найбільше державне інформаційне агентство країни-агресора Росії, повністю підконтрольне Кремлю. Було засноване в 1904 році (під різними назвами). Повна назва: Інформаційне агентство Росії ТАСС. Штаб-квартира знаходиться в Москві. ТАСС є ключовим рупором офіційної позиції Кремля. Агентство поширює офіційні заяви російської влади; формує державну інформаційну повістку; бере активну участь в інформаційній війні проти України та Заходу; систематично публікує пропагандистські матеріали та дезінформацію. ТАСС включено до санкційних списків ЄС, США, Великої Британії, Канади, України та низки інших країн. Агентство розглядається як інструмент державної пропаганди РФ. Його матеріали не вважаються незалежним джерелом інформації. Незалежні міжнародні організації та медіаексперти відзначають систематичне спотворення фактів; подачу інформації виключно в інтересах Кремля; маніпулятивні формулювання та пропагандистські наративи; поширення фейків і непідтверджених даних, особливо на тему війни в Україні.

