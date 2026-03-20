Росія пропонувала США "угоду" щодо України та Ірану - що відповів Трамп

США відмовили Росії припинити постачання розвідданих Україні в обмін на підтримку Ірану.

https://glavred.net/world/rf-predlagala-ssha-sdelku-po-ukraine-i-iranu-chto-otvetil-tramp-10750670.html Посилання скопійоване

Росія пропонувала США "угоду" щодо України та Ірану

Росія намагалася запропонувати США обмін, пов'язаний з розвідувальною інформацією, однак ініціатива не отримала схвалення. Про це повідомляє Politico.

За даними джерел, російська сторона заявила про готовність припинити передачу розвідданих Ірану, якщо США відмовляться від аналогічної співпраці з Україною. Пропозицію нібито озвучив Кирило Дмитрієв під час зустрічі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Маямі минулого тижня.

відео дня

Зазначається, що Москва була готова відмовитися від передачі Тегерану інформації, включаючи можливі координати американських баз на Близькому Сході. Натомість передбачалося, що українські сили залишаться без доступу до американської розвідувальної інформації.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Джерела зазначають, що представники США відхилили цю пропозицію. При цьому сама спроба подібних переговорів викликала занепокоєння серед європейських дипломатів, які розцінюють її як прагнення Москви внести розбіжності між Європою та США в критичний момент.

Як підкреслює Politico, подібні ініціативи посилюють скепсис у Європі щодо контактів між Дмитрієвим і Віткоффом: там вважають, що такі зустрічі не наближають врегулювання, а скоріше спрямовані на кулуарні домовленості з Вашингтоном без участі європейських країн.

Також одне з джерел повідомило, що американська сторона відхилила ще одну пропозицію — про передачу Росії іранського збагаченого урану.

Операція США проти Ірану

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує продовжувати свою операцію проти Тегерана протягом "чотирьох-п'яти тижнів".

Трамп заявив, що не бачить підстав для переговорів з Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться лише після повного знищення іранських військових структур та політичного керівництва.

Глава Білого дому також заявив, що підтримає вбивство Моджтаби Хаменеї, який був обраний наступним верховним лідером Ірану, якщо той не буде готовий поступитися вимогам Америки.

Інші новини:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) — американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському Союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред