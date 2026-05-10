Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Поставки для армії РФ зірвані: партизани провели успішну диверсію в тилу

Марія Николишин
10 травня 2026, 07:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Партизани руйнують військову інфраструктуру РФ зсередини.
Поставки для армії РФ зірвані: партизани провели успішну диверсію в тилу
Диверсія партизан в тилу РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Партизани провели диверсію в тилу армії РФ
  • Внаслідок цього РФ втратила вантажний електровоз
  • Перекидання російських резервів на фронт ускладнилося

Партизани "Атеш" провели успішну диверсію в тилу російської окупаційної армії та зірвали перекидання військових вантажів на Сумський напрямок. Про це партизанський рух повідомив у Telegram.

Зазначається, що партизани провели результативну операцію на одній із залізничних ділянок Липецької області РФ. У результаті диверсії було знищено вантажний електровоз, який ворог задіює для забезпечення потреб російської армії.

відео дня

"Такі локомотиви використовуються для доставки боєприпасів, палива, озброєння і важкої техніки з глибини країни до напрямків активних бойових дій. Порушення роботи навіть однієї такої одиниці істотно ускладнює постачання передових підрозділів і уповільнює перекидання резервів", - йдеться у повідомленні.

В "Атеш" додали, що виведений з ладу електровоз більше не зможе брати участь у транспортуванні військових ешелонів, що означає, що ще одна частина логістичної системи ворога зупинена.

"Ми послідовно послаблюємо можливості ворога і створюємо проблеми для ЗС РФ. "Атеш" продовжує працювати там, де ворог почувається в безпеці, руйнуючи його військову інфраструктуру зсередини", - підсумували партизани.

Поставки для армії РФ зірвані: партизани провели успішну диверсію в тилу

Повне відео дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Поставки для армії РФ зірвані: партизани провели успішну диверсію в тилу
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Наступ РФ на Сумську область

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло говорив, що стрімкого просування російських військ углиб Сумської області наразі не очікується.

За його словами, російські війська здійснюють інфільтрацію у прикордонних населених пунктах.

"Стрімкого просування вглиб області точно не буде, напівоточення наразі і загрози напівоточення немає", - додав він.

Поставки для армії РФ зірвані: партизани провели успішну диверсію в тилу
Суми / Інфографіка: Главред

Диверсії партизан - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 березня агенти партизанського руху вивели з ладу тепловоз під Сімферополем у тимчасово окупованому Криму та заблокували постачання ЗС країни-агресорки Росії на Запорізькому напрямку.

26 лютого партизани провели успішну диверсію під Севастополем, присвячену "Дню опору окупації Криму". Агентам вдалося вивести з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, що заважають роботі українських дронів.

18 січня у Брянській області Росії було зафіксовано чергову диверсію, відповідальність за яку взяв рух "Атеш". За даними організації, їхній агент вивів з ладу обладнання на одній із місцевих електропідстанцій, що забезпечувала енергоживленням важливі для російської армії об’єкти.

Читайте також:

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Сумська область війна Росії та України партизани
Новини партнерів

Головне за день

Більше
НАТО та Донбас ні до чого: Путін вигадав нову причину війни в Україні

НАТО та Донбас ні до чого: Путін вигадав нову причину війни в Україні

08:51Політика
Поставки для армії РФ зірвані: партизани провели успішну диверсію в тилу

Поставки для армії РФ зірвані: партизани провели успішну диверсію в тилу

07:55Фронт
РФ атакувала обласний центр у розпал перемир'я: серед постраждалих - діти

РФ атакувала обласний центр у розпал перемир'я: серед постраждалих - діти

23:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українською

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українською

Запаси вичерпуються: в Україні майже вдвічі підскочили ціни на популярний овоч

Запаси вичерпуються: в Україні майже вдвічі підскочили ціни на популярний овоч

Китайський гороскоп на завтра, 10 травня: Бикам — жертви, Тиграм — гнучкість

Китайський гороскоп на завтра, 10 травня: Бикам — жертви, Тиграм — гнучкість

РФ готувала морську операцію на 2026 рік, але її зірвала одна подія - Флеш

РФ готувала морську операцію на 2026 рік, але її зірвала одна подія - Флеш

Останні новини

08:51

НАТО та Донбас ні до чого: Путін вигадав нову причину війни в Україні

08:10

У Кремлі назріває боротьба за владу: Денисенко про конфлікт еліт у РФПогляд

07:55

Поставки для армії РФ зірвані: партизани провели успішну диверсію в тилу

07:45

"Любов переросла у ненависть": Винник повідомив про зраду близької людини

05:12

5 речей на подвір’ї, які стають магнітом для змій: більшість навіть не здогадується

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
04:02

В Україні готують нові правила для водіїв - за що можуть позбавити прав

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини в магазині за 41 с

03:36

Як і де різні знаки зодіаку обирають друзів: несподівані відмінності

02:33

Гороскоп на завтра, 11 травня: Овнам - неприємності, Рибам - цікава подія

Реклама
09 травня, субота
23:55

РФ атакувала обласний центр у розпал перемир'я: серед постраждалих - діти

23:17

РФ готувала морську операцію на 2026 рік, але її зірвала одна подія - Флеш

22:33

Топ-серіал "Ведмідь" закривається: названо дату виходу останнього сезонуВідео

21:46

Путін звинуватив Україну у зриві обміну і висунув умову для зустрічі з Зеленським

21:43

"Хтось живе звичайним життям": депутати хочуть допомогти ТЦК у пошуках "ухилянтів"

21:10

Запаси вичерпуються: в Україні майже вдвічі підскочили ціни на популярний овоч

21:08

Венсан Кассель показав свого молодшого сина від моделі

20:37

Для п'яти знаків зодіаку наступний тиждень стане найщасливішим у році - хто вони

19:57

Секрет назви та вибір Мазепи: маловідомі факти про історію давньої Полтави

19:55

49-річний син 80-річної Шер поскаржився, що співачка перестала його утримувати

19:54

Путін не проти переговорів і чекає дзвінка Зеленського - що відповіли в ОП

Реклама
19:51

Ознаки перезволоження городу: помилки у поливі можуть знищити врожай

19:10

Кремль оголив Росію заради Москви: Коваленко про справжній сенс параду 9 травняПогляд

18:57

"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

18:52

Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

18:51

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українськоюВідео

18:41

"Це було найкраще рішення": садівники діляться секретами боротьби з равликами

18:31

Стародавнє срібло: на занедбаній фермі знайшли скарб віком 1100 років

18:24

Переможниця "Євробачення" відмовилася виступити на ювілейному шоу: що сталося

18:02

Чи залишається хімія на посуді після миття: господинь попередили про загрозуВідео

17:52

Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

17:51

Влупить +5 і налетять грозові дощі: Україну накриває негода

17:37

"Перемелювання живої сили": ЗМІ розкрили колосальні втрати РФ на війні

17:34

Хто закохується одразу, а хто довго перевіряє: як люблять різні знаки зодіаку

17:04

Кому потрібно молитися у свято 10 травня: прикмети

17:04

Собака, яка прожила роки в клітці, вперше відчула любовВідео

16:41

Різке похолодання з заморозками суне на Львівщину: коли погода зміниться

16:32

"Готуємося до подальших рішень": Зеленський висловився щодо вступу України до ЄС

16:24

Замість хімії та спреїв: яка садова рослина відлякує кротів та кліщів

16:16

В Одесі кілер хотів розстріляти офіцера: ким виявився затриманийВідео

16:02

Військовий назвав дати нового масованого удару РФ - коли може відбутись атака

Реклама
15:42

Жінка відмовилася від будинку заради круїзу: що стало справжнім кошмаром

15:33

Орел чи решка - як правильно класти гроші під поріг, щоб притягнути багатство

15:20

Як обирати найсолодшу полуницю: фермери розкрили, на що дивитися при покупці

15:18

Чому 10 травня не можна копати та орати: яке церковне свято

15:15

Чи будуть удари по Києву найближчим часом: у Путіна зробили нову заяву

15:07

Коли запрацює система штрафних балів для водіїв - в МВС розкрили деталі

14:26

Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

14:10

Жирні плями з одягу зникнуть за лічені хвилини: геніально простий трюк без прання

14:09

Один кущ може захистити весь город: що добре росте поруч із кропомВідео

13:49

"Шили для королів": як виглядає найдорожчий жіночий одяг в УкраїніВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти