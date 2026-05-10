Поставки для армії РФ зірвані: партизани провели успішну диверсію в тилу

Партизани руйнують військову інфраструктуру РФ зсередини.

https://glavred.net/front/postavki-dlya-armii-rf-sorvany-partizany-proveli-uspeshnuyu-diversiyu-v-tylu-10763459.html Посилання скопійоване

Диверсія партизан в тилу РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Партизани провели диверсію в тилу армії РФ

Внаслідок цього РФ втратила вантажний електровоз

Перекидання російських резервів на фронт ускладнилося

Партизани "Атеш" провели успішну диверсію в тилу російської окупаційної армії та зірвали перекидання військових вантажів на Сумський напрямок. Про це партизанський рух повідомив у Telegram.

Зазначається, що партизани провели результативну операцію на одній із залізничних ділянок Липецької області РФ. У результаті диверсії було знищено вантажний електровоз, який ворог задіює для забезпечення потреб російської армії.

відео дня

"Такі локомотиви використовуються для доставки боєприпасів, палива, озброєння і важкої техніки з глибини країни до напрямків активних бойових дій. Порушення роботи навіть однієї такої одиниці істотно ускладнює постачання передових підрозділів і уповільнює перекидання резервів", - йдеться у повідомленні.

В "Атеш" додали, що виведений з ладу електровоз більше не зможе брати участь у транспортуванні військових ешелонів, що означає, що ще одна частина логістичної системи ворога зупинена.

"Ми послідовно послаблюємо можливості ворога і створюємо проблеми для ЗС РФ. "Атеш" продовжує працювати там, де ворог почувається в безпеці, руйнуючи його військову інфраструктуру зсередини", - підсумували партизани.

Повне відео дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Наступ РФ на Сумську область

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло говорив, що стрімкого просування російських військ углиб Сумської області наразі не очікується.

За його словами, російські війська здійснюють інфільтрацію у прикордонних населених пунктах.

"Стрімкого просування вглиб області точно не буде, напівоточення наразі і загрози напівоточення немає", - додав він.

Суми / Інфографіка: Главред

Диверсії партизан - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 березня агенти партизанського руху вивели з ладу тепловоз під Сімферополем у тимчасово окупованому Криму та заблокували постачання ЗС країни-агресорки Росії на Запорізькому напрямку.

26 лютого партизани провели успішну диверсію під Севастополем, присвячену "Дню опору окупації Криму". Агентам вдалося вивести з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, що заважають роботі українських дронів.

18 січня у Брянській області Росії було зафіксовано чергову диверсію, відповідальність за яку взяв рух "Атеш". За даними організації, їхній агент вивів з ладу обладнання на одній із місцевих електропідстанцій, що забезпечувала енергоживленням важливі для російської армії об’єкти.

Читайте також:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред