"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

Російські окупанти намагаються скористатися тимчасовою перервою в бойових діях, щоб зміцнити свої позиції.

У ЗСУ розповіли, як Росія використовує "перемир'я" на фронті

Коротко:

Окупанти використовують паузу на фронті для підвезення своїх сил і ротації

Інтенсифікація наступу окупантів спостерігалася з квітня

Окупанти намагаються остаточно знищити Волчанськ

Відносне затишшя на лінії фронту 9 травня російські війська використовують для перегрупування сил, ротації підрозділів і підготовки до нових наступальних дій. Про це повідомив речник об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, російські окупанти намагаються скористатися тимчасовою паузою в бойових діях для посилення своїх позицій і відновлення наступального потенціалу.

"Сьогодні вони дійсно намагаються використати паузу для підвезення додаткових сил, проведення ротацій та підготовки до подальших наступальних дій", – зазначив Трегубов.

При цьому представник ЗСУ підкреслив, що українські Сили оборони також використовують цей час для поліпшення логістики та проведення власних ротацій.

За словами Трегубова, на даний момент ситуація залишається контрольованою, а помітне зниження активності з боку російських військ може бути пов'язане з небажанням Москви допустити будь-які інциденти під час проведення параду 9 травня.

"Схоже, що поки що саме на сьогоднішній день росіяни дійсно не хотіли можливих ексцесів з цим самим парадом", – підкреслив Трегубов.

Також він відповів на запитання, чи спостерігаються в лавах російських загарбників перегрупування або будь-які інші маневри непрямого військового характеру, не пов'язані з атакуючими діями.

"Ні, не атакуючі. Те, що я зараз сказав. Йдеться про ротаційні дії, про відновлення атакувальних можливостей, про завезення боєприпасів, про що завгодно, що не стосується безпосередньо атак і обстрілів. Тут так, дуже активно", – підкреслив Трегубов.

Інтенсифікація наступу окупантів спостерігалася з квітня

Він розповів про російський весняно-літній наступ, який фактично розпочався раніше, ще у квітні.

"Просто сильна інтенсифікація бойових дій уздовж усієї лінії нашої зони відповідальності. Це Харківщина, східна Сумщина та Лиманський напрямок", – зазначив Трегубов.

Зокрема, у квітні окупанти почали поводитися активніше, намагалися сильно тиснути на Лиман, Куп'янськ, Волчанськ і на прикордонну зону Сумської області. Силам оборони України доводилося це відбивати.

"Але якщо порівнювати, наприклад, з тим, що було в лютому-березні, то було більше поповнення. У квітні вони активно пішли в наступ і продовжують активно наступати, не враховуючи сьогоднішнього дня, який можна вважати певним вихідним. Не можу сказати, що там зовсім припинилися бойові дії, але так, вони там стали дещо менш інтенсивними", – підкреслив Трегубов.

Окупанти намагаються остаточно знищити Волчанськ

Окремо, розповідаючи про Волчанськ, спікер повідомив, що там склалася неприємна ситуація, оскільки російські загарбники "руйнують залишки всього того, що стоїть у самому місті".

"Я маю на увазі всі стіни, якісь будівлі, які ще можуть використовуватися, і вони намагаються остаточно витіснити українців з південно-східного району міста та пройти і на Липку, і на Волчанські хутори, зокрема. Ці спроби окупантів блокуються. Наростити там інтенсивність у росіян не виходить особливо, але це такий постійний нахабний тиск", – сказав Трегубов.

Які цілі нового російського наступу — думка експерта

Як писав Главред, Росія розпочала весняно-літню наступальну кампанію, посилюючи тиск одразу на кількох ділянках фронту. Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що українським Силам оборони вдалося зірвати перший етап цього наступу і не дозволити противнику реалізувати початковий план. За його словами, після цього РФ скоригувала свої цілі, які визначатимуть ситуацію на фронті в найближчі тижні та місяці.

Після невдачі першої хвилі російські війська не відмовилися від наступальних намірів, а змінили тактику. Тепер окупанти намагаються постійно виснажувати українську оборону ударами на різних напрямках, утримуючи Сили оборони під тиском, завдаючи вогневих ударів і шукаючи слабкі місця для подальшого просування.

"Перший задум – це намагатися виснажувати позиції Сил оборони України, постійно тримаючи їх у напрузі та завдаючи вогневих ударів у різних напрямках. Другий – це сконцентруватися на захопленні Донецької області, паралельно не зменшуючи, а можливо навіть збільшуючи свою присутність углиб Запорізької, Дніпропетровської областей та створення буферної зони на Харківщині, Сумщині", – сказав Мусієнко.

Перемир'я з 9 по 11 травня — останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, і обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

Згодом Україна офіційно дозволила проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня. Рішення прийнято за результатами міжнародних переговорів. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Президент США Дональд Трамп вважає, що перемир'я між Росією та Україною може тривати й після 11 травня.

Про особу: Віктор Трегубов Віктор Трегубов — український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як "Вечірні вісті", "Економічні вісті", "Газета 24", "Главред" та "Дзеркало тижня". Також співпрацював із сайтом "Слово і Діло" та журналом "Фокус". Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу в Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

