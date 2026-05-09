Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

Віталій Кірсанов
9 травня 2026, 18:57
google news Підпишіться
на нас в Google
Російські окупанти намагаються скористатися тимчасовою перервою в бойових діях, щоб зміцнити свої позиції.
У ЗСУ розповіли, як Росія використовує
У ЗСУ розповіли, як Росія використовує "перемир’я" на фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Окупанти використовують паузу на фронті для підвезення своїх сил і ротації
  • Інтенсифікація наступу окупантів спостерігалася з квітня
  • Окупанти намагаються остаточно знищити Волчанськ

Відносне затишшя на лінії фронту 9 травня російські війська використовують для перегрупування сил, ротації підрозділів і підготовки до нових наступальних дій. Про це повідомив речник об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, російські окупанти намагаються скористатися тимчасовою паузою в бойових діях для посилення своїх позицій і відновлення наступального потенціалу.

відео дня

"Сьогодні вони дійсно намагаються використати паузу для підвезення додаткових сил, проведення ротацій та підготовки до подальших наступальних дій", – зазначив Трегубов.

При цьому представник ЗСУ підкреслив, що українські Сили оборони також використовують цей час для поліпшення логістики та проведення власних ротацій.

За словами Трегубова, на даний момент ситуація залишається контрольованою, а помітне зниження активності з боку російських військ може бути пов'язане з небажанням Москви допустити будь-які інциденти під час проведення параду 9 травня.

"Схоже, що поки що саме на сьогоднішній день росіяни дійсно не хотіли можливих ексцесів з цим самим парадом", – підкреслив Трегубов.

Також він відповів на запитання, чи спостерігаються в лавах російських загарбників перегрупування або будь-які інші маневри непрямого військового характеру, не пов'язані з атакуючими діями.

"Ні, не атакуючі. Те, що я зараз сказав. Йдеться про ротаційні дії, про відновлення атакувальних можливостей, про завезення боєприпасів, про що завгодно, що не стосується безпосередньо атак і обстрілів. Тут так, дуже активно", – підкреслив Трегубов.

Інтенсифікація наступу окупантів спостерігалася з квітня

Він розповів про російський весняно-літній наступ, який фактично розпочався раніше, ще у квітні.

"Просто сильна інтенсифікація бойових дій уздовж усієї лінії нашої зони відповідальності. Це Харківщина, східна Сумщина та Лиманський напрямок", – зазначив Трегубов.

Зокрема, у квітні окупанти почали поводитися активніше, намагалися сильно тиснути на Лиман, Куп'янськ, Волчанськ і на прикордонну зону Сумської області. Силам оборони України доводилося це відбивати.

"Але якщо порівнювати, наприклад, з тим, що було в лютому-березні, то було більше поповнення. У квітні вони активно пішли в наступ і продовжують активно наступати, не враховуючи сьогоднішнього дня, який можна вважати певним вихідним. Не можу сказати, що там зовсім припинилися бойові дії, але так, вони там стали дещо менш інтенсивними", – підкреслив Трегубов.

Окупанти намагаються остаточно знищити Волчанськ

Окремо, розповідаючи про Волчанськ, спікер повідомив, що там склалася неприємна ситуація, оскільки російські загарбники "руйнують залишки всього того, що стоїть у самому місті".

"Я маю на увазі всі стіни, якісь будівлі, які ще можуть використовуватися, і вони намагаються остаточно витіснити українців з південно-східного району міста та пройти і на Липку, і на Волчанські хутори, зокрема. Ці спроби окупантів блокуються. Наростити там інтенсивність у росіян не виходить особливо, але це такий постійний нахабний тиск", – сказав Трегубов.

Які цілі нового російського наступу — думка експерта

Як писав Главред, Росія розпочала весняно-літню наступальну кампанію, посилюючи тиск одразу на кількох ділянках фронту. Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що українським Силам оборони вдалося зірвати перший етап цього наступу і не дозволити противнику реалізувати початковий план. За його словами, після цього РФ скоригувала свої цілі, які визначатимуть ситуацію на фронті в найближчі тижні та місяці.

Після невдачі першої хвилі російські війська не відмовилися від наступальних намірів, а змінили тактику. Тепер окупанти намагаються постійно виснажувати українську оборону ударами на різних напрямках, утримуючи Сили оборони під тиском, завдаючи вогневих ударів і шукаючи слабкі місця для подальшого просування.

"Перший задум – це намагатися виснажувати позиції Сил оборони України, постійно тримаючи їх у напрузі та завдаючи вогневих ударів у різних напрямках. Другий – це сконцентруватися на захопленні Донецької області, паралельно не зменшуючи, а можливо навіть збільшуючи свою присутність углиб Запорізької, Дніпропетровської областей та створення буферної зони на Харківщині, Сумщині", – сказав Мусієнко.

Перемир'я з 9 по 11 травня — останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, і обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

Згодом Україна офіційно дозволила проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня. Рішення прийнято за результатами міжнародних переговорів. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Президент США Дональд Трамп вважає, що перемир'я між Росією та Україною може тривати й після 11 травня.

Читайте також:

Про особу: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов — український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як "Вечірні вісті", "Економічні вісті", "Газета 24", "Главред" та "Дзеркало тижня". Також співпрацював із сайтом "Слово і Діло" та журналом "Фокус".

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу в Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
перемир'я війна в Україні лінія фронту Віктор Трегубов новини України новини України та світу Фронт Перемир'я 9 травня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

18:57Фронт
Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

18:52Світ
Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

17:52Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплею

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплею

Чотирьом знакам зодіаку ось-ось пощастить: фортуна нарешті усміхнеться

Чотирьом знакам зодіаку ось-ось пощастить: фортуна нарешті усміхнеться

Останні новини

19:10

Кремль оголив Росію заради Москви: Коваленко про справжній сенс параду 9 травня

18:57

"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

18:52

Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

18:51

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українськоюВідео

18:41

"Це було найкраще рішення": садівники діляться секретами боротьби з равликами

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
18:31

Стародавнє срібло: на занедбаній фермі знайшли скарб віком 1100 років

18:02

Чи залишається хімія на посуді після миття: господинь попередили про загрозуВідео

17:52

Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

17:51

Влупить +5 і налетять грозові дощі: Україну накриває негода

Реклама
17:37

"Перемелювання живої сили": ЗМІ розкрили колосальні втрати РФ на війні

17:34

Хто закохується одразу, а хто довго перевіряє: як люблять різні знаки зодіаку

17:04

Кому потрібно молитися у свято 10 травня: прикмети

17:04

Собака, яка прожила роки в клітці, вперше відчула любовВідео

16:41

Різке похолодання з заморозками суне на Львівщину: коли погода зміниться

16:32

"Готуємося до подальших рішень": Зеленський висловився щодо вступу України до ЄС

16:24

Замість хімії та спреїв: яка садова рослина відлякує кротів та кліщів

16:16

В Одесі кілер хотів розстріляти офіцера: ким виявився затриманийВідео

16:02

Військовий назвав дати нового масованого удару РФ - коли може відбутись атака

15:42

Жінка відмовилася від будинку заради круїзу: що стало справжнім кошмаром

15:33

Орел чи решка - як правильно класти гроші під поріг, щоб притягнути багатство

Реклама
15:20

Як обирати найсолодшу полуницю: фермери розкрили, на що дивитися при покупці

15:18

Чому 10 травня не можна копати та орати: яке церковне свято

15:15

Чи будуть удари по Києву найближчим часом: у Путіна зробили нову заяву

15:07

Коли запрацює система штрафних балів для водіїв - в МВС розкрили деталі

14:26

Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

14:10

Жирні плями з одягу зникнуть за лічені хвилини: геніально простий трюк без прання

14:09

Один кущ може захистити весь город: що добре росте поруч із кропомВідео

13:49

"Шили для королів": як виглядає найдорожчий жіночий одяг в УкраїніВідео

13:24

РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

13:20

Що відбуватиметься в останні дні перед кінцем світу: як зміняться люди

12:53

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

12:39

Перевершує всіх: астролог назвала найкращий знак зодіаку

12:28

Українець придбав найдорожчу квартиру у світі: скільки коштує пентхаусВідео

12:23

Гороскоп Таро на завтра, 10 травня: Овнам — обережність, Ракам — мудрість

12:19

На Рівненщину йде похолодання: синоптики розкрили, як зміниться погода

12:04

Чи дотримується Росія перемир'я на фронті - в ЗСУ відповіли

12:03

"Нелегко": переможець "МайстерШеф" розповів про свою службу в ЗСУ

11:51

Китайський гороскоп на завтра, 10 травня: Бикам — жертви, Тиграм — гнучкість

11:50

Старі смартфони в будинку можуть становити загрозу: що з ними робити

11:47

Путін виступив на параді в Москві: що говорив про війнуВідео

Реклама
11:36

Де відбудеться кастинг: Потап вирішив стати наступним "Холостяком"

11:30

Недорога ідея для дому: як зробити стильну люстру з пляшок

11:15

Тільки не "каприз": як гарно назвати це слово українською: більшість не здогадується

10:40

Морква виросте великою та солодкою: названо ідеальних сусідів на грядці

10:02

Трагедія на Чернігівщині: російський дрон вбив батька і сина - деталі атакиФото

09:49

Перемир'я порушене: РФ атакувала Україну Шахедами і ракетою

09:37

Легендарна британська співачка впала в кому

09:24

Як обдурити шкідників без краплі хімії: найкращі квіти для захисту грядкиВідео

08:48

Є загиблі та поранені: РФ цинічно атакувала Дніпропетровщину - все про наслідки

08:21

Ситуація загострюється: ворог просунувся на двох ключових ділянках фронту

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти