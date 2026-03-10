Рус
Трамп натякнув на зміну влади в Ірані та допустив вбивство Хаменеї-молодшого

Анна Ярославська
10 березня 2026, 09:29
Президент США Дональд Трамп зробив різку заяву про нового лідера Ірану.
Моджтаба Хаменеї, Дональд Трамп, прапор США
Трамп прокоментував обрання нового верховного лідера Ірану / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот, Вікіпедія

Коротко:

  • Трамп підтримає ліквідацію Хаменеї-молодшого
  • Президент США натякнув, що у нього є кандидатура на заміну новому лідеру Ірану
  • Війна з Іраном може завершитися швидше, ніж очікувалося

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримає вбивство Моджтаби Хаменеї, який був обраний наступним верховним лідером Ірану, якщо той не буде готовий поступитися вимогам Америки.

За словами Трампа, Іран зробив помилку, обравши свого нового лідера, пише The Wall Street Journal.

Глава Білого дому назвав Моджтабу Хаменеї "неприйнятним" вибором і сказав: "У мене немає для нього ніякого послання".

Президент США додав, що у нього є кандидатура на заміну Хаменеї, але не став вдаватися в подробиці.

При цьому експерти заявляють, що вибір Моджтаби Хаменеї в якості наступника свого батька свідчить про те, що при владі в Ірані залишаються прихильники жорсткої лінії, і, схоже, закриває шлях до якнайшвидшого завершення війни.

Трамп вважає, що війна практично завершена

Водночас Трамп налаштований оптимістично. Він заявив, що США "дуже сильно" випереджають його початкові прогнози щодо термінів проведення операцій в Ірані, які він оцінює в 4-5 тижнів.

"Я думаю, що війна практично завершена. У них немає флоту, немає зв'язку, немає військово-повітряних сил. Їхні ракети розлетілися на шматки. Їхні безпілотники знищуються всюди, включаючи виробництво безпілотників. Якщо подивитися, у них нічого не залишилося. У військовому сенсі нічого не залишилося", — заявив Трамп в телефонному інтерв'ю телеканалу CBS.

Трамп додав, що говорити про захоплення іранської нафти поки що рано, але не виключив такої можливості.

Операція США в Ірані та ліквідація аятоли

Як писав Главред, Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці 28 лютого в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану.

Разом з Хаменеї загинули і ключові фігури іранського військово-політичного керівництва. IRNA підтвердила смерть адмірала Алі Шамхані — одного з найближчих співробітників верховного лідера і секретаря Ради оборони Ірану, а також генерал-майора Мохаммеда Пакпура, командувача елітним Корпусом вартових ісламської революції.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) повідомив, що смерть Хаменеї стане початком безпрецедентної військової відповіді.

Пізніше рада аятол вибрала Моджтабу Хаменеї, сина Алі Хаменеї, наступним верховним лідером Ірану.

Моджтаба Хаменеї - другий син Алі Хаменеї. Йому 56 років. Він отримав теологічну освіту і є "священнослужителем середньої ланки". Він ніколи не обіймав офіційних посад, але, будучи наближеним до батька, мав вплив "за лаштунками" і тісні зв'язки з КСІР. Він вважається прихильником жорсткої лінії. У 2019 році потрапив під санкції з боку США.

Зазначимо, що з моменту заснування Ісламської Республіки в 1979 році Асамблея лише один раз обирала нового лідера. Це сталося, коли Алі Хаменеї був поспішно обраний після смерті аятолли Рухолли Хомейні більше трьох десятиліть тому.

Глава РФ Путін привітав Моджтаба Хаменеї з новою посадою й традиційно заявив про зовнішню "агресію". Він також заявив, що новий лідер Ірану згуртує народ, який до цього проводив масові протести проти політики Алі Хаменеї.

"Упевнений, що ви з честю продовжите справу вашого батька і згуртуєте іранський народ перед обличчям суворих випробувань", — йдеться у привітанні Путіна.

Трамп натякнув на зміну влади в Ірані та допустив вбивство Хаменеї-молодшого
Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Коли в Ірані зміниться режим: думка експерта

Відомий правознавець і політичний аналітик Юрій Шуліпа вважає, що до кінця місяця в Ірані зміниться режим, а через кілька місяців відкриється ринок іранської нафти, що призведе до падіння цін на нафту.

Він назвав наслідки ліквідації терористичного режиму в Ірані для Москви.

"Чергова моральна геополітична поразка, Москва майже втратила вплив за межами території колишнього совка (...) Втрата військового союзника: з колишнього військового союзника новий Іран стане противником російської фашистської диктатури. Можлива інтеграція Ірану в союзну державу з Азербайджаном і Туреччиною за формулою: три країни, один народ! Це буде найсильніший геополітичний удар по Москві", - вважає Шуліпа.

Також він прогнозує прискорення економічного спаду РФ через відкриття іранського нафтового ринку.

"А найголовніше! Головну світову подію 28 лютого 2026 року слід розглядати як репетицію знищення верхівки московського фашистського терористичного режиму військово-повітряними силами України за військової підтримки США", - додав Шуліпа.

По персону: Юрій Шуліпа

Юрій Шуліпа - юрист, правозахисник, публіцист, політичний експерт. Директор Міжнародної асоціації "Інститут національної політики". У 2015 року отримав громадянство України. Є автором:
4-х науково-практичних посібників, 3-х книг і 2-х монографій.

Як вплине війна в Ірані на ситуацію в Україні: думка експерта

Тривала військова операція Ізраїлю і США проти Ірану здатна істотно переформатувати інформаційний та політичний простір світу, відсунувши тему російсько-української війни на другий план. Про це заявив журналіст Віталій Портников.

За його словами, темпи розвитку подій на Близькому Сході визначатимуть, як довго увага світових ЗМІ буде зосереджена на регіоні.

Про персону: Віталій Портников

Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

новини США Іран Дональд Трамп Алі Хаменеї Атака на Іран
