49-річний син 80-річної Шер поскаржився, що співачка перестала його утримувати

Елайджа Блю Оллмен звинуватив маму у відсутності фінансової допомоги.

Син Шер не в змозі сплачувати аліменти колишній дружині

49-річний Елайджа Блю Оллмен, син легендарної співачки Шер, поскаржився на відсутність фінансової допомоги від своєї знаменитої матері. Про це повідомило Daily Mail.

За інформацією джерела, на тлі скрутного фінансового становища чоловік виявився не в змозі платити аліменти колишній дружині.

Сама Шер, якій 20 травня виповниться 80 років, нещодавно судилася за опіку над сином і стверджувала, що він не може самостійно розпоряджатися грошима через великі борги та витрати на заборонені речовини.

Відомо, що Оллмен подав клопотання до суду Лос-Анджелеса з вимогою переглянути розмір виплат на користь його колишньої дружини Маріанджели Кінг, оскільки його мати перестала перераховувати йому по десять тисяч доларів щомісяця. Також видання зазначає, що допомога співачки припинилася у 2021 році.

На даний момент, згідно з документами, єдиним гарантованим доходом Елайджи є виплати зі спадщини покійного батька — близько 6790 доларів.

Про особу: Шер Шер (ім'я при народженні - Шерілін Саркісян) - американська співачка, актриса, режисерка та музична продюсерка. Прославилася в середині 60-х років як частина дуету "Сонні та Шер", пізніше почала виступати сольно. Пісні Шер були в топ-10 Billboard Hot 100 протягом шести десятиліть поспіль (з 1960-х по 2010-ті). За свою кар'єру артистка випустила 28 студійних альбомів, зіграла в 74 кінопроектах. Володарка "Еммі" (2003), "Греммі" (2000), "Оскара" (1988) та трьох "Золотих глобусів" (1974, 1984, 1988).

