Запаси вичерпуються: в Україні майже вдвічі підскочили ціни на популярний овоч

Руслана Заклінська
9 травня 2026, 21:10
Один із головних продуктів "борщового набору"за тиждень подорожчав на 75%.
Ціни на капусту злетіли на 75% / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

  • Минулорічна капуста подорожчала через дефіцит продукції
  • Ціни зросли на 75% за тиждень
  • Капуста все ще на 77% дешевша, ніж торік

В Україні цього тижня різко подорожчала минулорічна білоголова капуста. Причиною є сезонне скорочення пропозиції. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За даними ринку, українські виробники нині пропонують білоголову капусту минулого врожаю за цінами 8-15 грн/кг ($0,18-0,34/кг). Це в середньому на 75% дорожче, ніж тижнем раніше.

Учасники ринку пояснюють таку динаміку фактичним дефіцитом продукції. Більшість господарств уже завершили сезон продажів, а на ринку залишилися лише обмежені залишкові партії.

Фермери зазначають, що через поступове вичерпання запасів можливості для стримування цін зменшуються, а попит у цьому сегменті залишається доволі високим. Водночас аналітики EastFruit не виключають подальшого подорожчання через зменшення пропозиції на ринку.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Водночас експерти наголошують, що навіть попри поточне подорожчання, білоголова капуста залишається значно дешевшою, ніж торік. Станом на зараз її вартість у середньому на 77% нижча, ніж на початку травня минулого року.

Які продукти можуть подешевшати в травні - думка експерта

У травні в Україні можуть подешевшати окремі продукти харчування через збільшення пропозиції на ринку. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що поява українських тепличних овочів уже сприяє поступовому зниженню цін.

За його словами, упродовж травня ця тенденція лише посилюватиметься, оскільки на ринку зростатиме кількість сезонної продукції. Найбільше, за прогнозами, можуть подешевшати овочі та яйця.

Водночас суттєвих змін у вартості м’яса не очікується. Щодо молочної продукції, експерт допускає тимчасове зростання цін, однак із початком літа прогнозується поступове здешевлення цієї категорії товарів.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні за тиждень змінилися ціни на овочі. Молода картопля подешевшала в середньому на 15% - зі 100 до 85 грн/кг.

Також через надлишок пропозиції та слабкий попит дешевшає тепличний огірок. Виробники реалізують продукцію в межах 30–60 грн/кг.

Водночас на ринку фіксується подорожчання минулорічної моркви. Її вартість зросла до 9-16 грн/кг, що приблизно на 22% більше, ніж наприкінці попереднього тижня.

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

