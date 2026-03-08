Рус
Переговори будуть не потрібні: Трамп назвав жорстку умову завершення війни в Ірані

Дар'я Пшеничник
8 березня 2026, 11:53оновлено 8 березня, 12:33
Відсутність конкретики у відповіді Трампа ускладнює визначення його політичної мети в цьому конфлікті.

Трамп, Иран
Трамп поставив жорстку умову для закінчення війни з Іраном / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, freepik

Головне з новини:

  • Трамп відкинув будь-які переговори з Іраном
  • США не залучатимуть курдів до операції
  • Розвідка попереджає про можливі атаки Ірану на США

Президент США Дональд Трамп різко окреслив межі можливого завершення американської військової операції проти Ірану, заявивши журналістам, що не бачить сенсу в переговорах із Тегераном і допускає сценарій, за якого конфлікт завершиться лише після повного знищення іранських військових структур та політичного керівництва. Про це повідомляє The Guardian.

відео дня

Виступаючи на борту літака Air Force One, Трамп заявив, що дипломатичний шлях може стати зайвим, якщо Іран втратить здатність до опору.

"Беззастережна капітуляція. Це станеться, коли вони здадуться або коли більше не зможуть воювати, і нікому буде це зробити – таке теж може статися", - наголосив він.

Президент також припустив, що у певний момент у Тегерані може просто не залишитися тих, хто здатен оголосити про капітуляцію.

Аналітики зазначають, що така риторика лише посилює невизначеність щодо реальних політичних цілей Вашингтона: Білий дім не пояснює, яких конкретних поступок він очікує від Ірану та чи планує впливати на формування нового керівництва країни у разі зміни влади.

Паралельно Трамп підтвердив, що США відмовилися від ідеї залучити курдські сили до можливого вторгнення. Він визнав, що такий крок лише загострив би ситуацію, попри те, що у Вашингтоні обговорювали можливість використання курдів, озброєних ЦРУ. Президент наголосив: "Я не хочу, щоб курди вторглися", додавши, що війна вже надто складна, щоб втягувати в неї додаткових учасників.

Тим часом у США тимчасово призупинили публікацію федерального бюлетеня з безпеки, який мав попереджати про підвищену загрозу у зв’язку з ескалацією конфлікту. Водночас остання оцінка американської розвідки свідчить, що Іран та його союзники "ймовірно" можуть готувати цілеспрямовані атаки проти Сполучених Штатів.

Чи допоможе РФ конфлікт на Близькому Сході

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар вважає, що військова кампанія США проти Ірану та можливе зростання цін на нафту не розв‘яжуть економічних проблем Росії.

За його словами, навіть при тимчасових стрибках вартості енергоресурсів Москва навряд чи отримає значні надприбутки.

"Таким ціновим сплеском Росія своїх проблем не розв‘яже", - наголосив він.

Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Війна США та Ізраїлю проти Ірану - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп раптово накинувся на кореспондента через незручне питання. Йому не сподобалась тема, яка стосувалась Путіна та Ірану.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що є інформація про російську допомогу іранському режиму, зокрема повідомлення, що росіяни надають розвіддані режиму в Ірані, щоб коригувати удари по американцях.

Напередодні Дональд Трамп повідомив про можливість нанесення серйозного удару по Ірану, що може призвести до повного руйнування районів і знищення певних груп людей, які досі не розглядалися як цілі.

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Переговори будуть не потрібні: Трамп назвав жорстку умову завершення війни в Ірані

