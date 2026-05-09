Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала обласний центр у розпал перемир'я: серед постраждалих - діти

Руслана Заклінська
9 травня 2026, 23:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Російський БпЛА поцілив у дев’ятиповерхівку.
РФ атакувала обласний центр у розпал перемир'я: серед постраждалих - діти
РФ атакувала Харків / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА, УНІАН

Що відомо:

  • Російський БпЛА влучив у житловий будинок у Харкові
  • Пошкоджено ліфтову шахту та близько 30 вікон
  • Постраждали п'ять людей, серед них діти

Пізно ввечері 9 травня, попри чинне триденне перемир'я, російські окупанти завдали удару безпілотником по житловому масиву Харкова. Ворожий дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок. Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

За даними ОВА, близько 22:22 ворожий БпЛА влучив у дев’ятиповерховий будинок в Індустріальному районі міста. Згодом стало відомо, що удар прийшовся у технічний поверх будівлі.

відео дня

Мер Харкова повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено ліфтову шахту та вибито близько 30 вікон. Обстеження будинку триває.

Станом на 23:32 відомо про чотирьох постраждалих мешканців будинку. Серед них - двоє 8-річних хлопчиків. У обох діагностували гостру реакцію на стрес.

"Вже пʼятеро постраждалих в Індустріальному районі. Медики продовжують надавати допомогу на місці ворожого "прильоту", - уточнив Синєгубов о 23:37.

РФ атакувала обласний центр у розпал перемир'я: серед постраждалих - діти
БПЛА Гербера / Інфографіка: Главред

Коли можуть розпочатися мирні переговори - думка експерта

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі Еспресо заявив, що Україна продовжує шукати можливості для переговорів із Росією через міжнародні канали та посередників, паралельно розширюючи дипломатичні контакти.

За його словами, ключову роль у формуванні умов для можливих переговорів відіграє зміна балансу сил, який залежить від дій Сил оборони України. Чаленко припустив, що за відсутності прогресу найближчим часом наступне "вікно можливостей" може відкритися після завершення весняно-літньої наступальної кампанії Росії.

Він також зазначив, що нові дипломатичні шанси можуть з’явитися восени на тлі активізації міжнародної політики. У разі відсутності результату переговори можуть бути відкладені до наступного року.

Перемир'я у війні - що відомо

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про триденне перемир’я між Україною та Росією з 9 по 11 травня. За словами Трампа, це його пропозиція, яку підтримали Володимир Путін і Володимир Зеленський, а переговори щодо припинення війни тривають.

В Україні підтвердили згоду на режим тиші та наголосили на пріоритеті гуманітарного питання - поверненні військовополонених. У Росії також заявили про підтримку ініціативи та готовність до перемир’я і обміну в зазначений період.

Проте речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російські війська не дотримувались оголошеного Кремлем припинення вогню з 8 травня, однак із опівночі 9 травня штурмові дії на фронті припинилися.

Згодом Трегубов додав, що тимчасове зниження бойової активності росіян 9 травня ворог використовує для перегрупування, ротацій і підготовки до нових атак. За його словами, РФ підвозить боєприпаси та посилює підрозділи, тоді як Сили оборони України також проводять власні ротації та покращують логістику.

Читайте також:

Про персону: Олег Синєгубов

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
перемир'я війна в Україні Харківська область новини Харківщини вибух у Харкові війна Росії та України Перемир'я 9 травня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ атакувала обласний центр у розпал перемир'я: серед постраждалих - діти

РФ атакувала обласний центр у розпал перемир'я: серед постраждалих - діти

23:55Україна
РФ готувала морську операцію на 2026 рік, але її зірвала одна подія - Флеш

РФ готувала морську операцію на 2026 рік, але її зірвала одна подія - Флеш

23:17Фронт
Путін звинуватив Україну у зриві обміну і висунув умову для зустрічі з Зеленським

Путін звинуватив Україну у зриві обміну і висунув умову для зустрічі з Зеленським

21:46Війна
Реклама

Популярне

Більше
Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплею

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплею

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з тортом за 31 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з тортом за 31 с

Останні новини

23:55

РФ атакувала обласний центр у розпал перемир'я: серед постраждалих - діти

23:17

РФ готувала морську операцію на 2026 рік, але її зірвала одна подія - Флеш

22:33

Топ-серіал "Ведмідь" закривається: названо дату виходу останнього сезонуВідео

21:46

Путін звинуватив Україну у зриві обміну і висунув умову для зустрічі з Зеленським

21:43

"Хтось живе звичайним життям": депутати хочуть допомогти ТЦК у пошуках "ухилянтів"

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
21:10

Запаси вичерпуються: в Україні майже вдвічі підскочили ціни на популярний овоч

21:08

Венсан Кассель показав свого молодшого сина від моделі

20:37

Для п'яти знаків зодіаку наступний тиждень стане найщасливішим у році - хто вони

19:57

Секрет назви та вибір Мазепи: маловідомі факти про історію давньої Полтави

Реклама
19:55

49-річний син 80-річної Шер поскаржився, що співачка перестала його утримувати

19:54

Путін не проти переговорів і чекає дзвінка Зеленського - що відповіли в ОП

19:51

Ознаки перезволоження городу: помилки у поливі можуть знищити врожай

19:10

Кремль оголив Росію заради Москви: Коваленко про справжній сенс параду 9 травняПогляд

18:57

"Спроби окупантів блокуються": у ЗСУ сказали, як РФ використовує "перемир'я" на фронті

18:52

Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

18:51

Не лише "будь ласка": як правильно відповісти на "дякую" українськоюВідео

18:41

"Це було найкраще рішення": садівники діляться секретами боротьби з равликами

18:31

Стародавнє срібло: на занедбаній фермі знайшли скарб віком 1100 років

18:24

Переможниця "Євробачення" відмовилася виступити на ювілейному шоу: що сталося

18:02

Чи залишається хімія на посуді після миття: господинь попередили про загрозуВідео

Реклама
17:52

Українські штурмовики прорвали оборону РФ: подробиці зухвалої операції

17:51

Влупить +5 і налетять грозові дощі: Україну накриває негода

17:37

"Перемелювання живої сили": ЗМІ розкрили колосальні втрати РФ на війні

17:34

Хто закохується одразу, а хто довго перевіряє: як люблять різні знаки зодіаку

17:04

Кому потрібно молитися у свято 10 травня: прикмети

17:04

Собака, яка прожила роки в клітці, вперше відчула любовВідео

16:41

Різке похолодання з заморозками суне на Львівщину: коли погода зміниться

16:32

"Готуємося до подальших рішень": Зеленський висловився щодо вступу України до ЄС

16:24

Замість хімії та спреїв: яка садова рослина відлякує кротів та кліщів

16:16

В Одесі кілер хотів розстріляти офіцера: ким виявився затриманийВідео

16:02

Військовий назвав дати нового масованого удару РФ - коли може відбутись атака

15:42

Жінка відмовилася від будинку заради круїзу: що стало справжнім кошмаром

15:33

Орел чи решка - як правильно класти гроші під поріг, щоб притягнути багатство

15:20

Як обирати найсолодшу полуницю: фермери розкрили, на що дивитися при покупці

15:18

Чому 10 травня не можна копати та орати: яке церковне свято

15:15

Чи будуть удари по Києву найближчим часом: у Путіна зробили нову заяву

15:07

Коли запрацює система штрафних балів для водіїв - в МВС розкрили деталі

14:26

Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

14:10

Жирні плями з одягу зникнуть за лічені хвилини: геніально простий трюк без прання

14:09

Один кущ може захистити весь город: що добре росте поруч із кропомВідео

Реклама
13:49

"Шили для королів": як виглядає найдорожчий жіночий одяг в УкраїніВідео

13:24

РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

13:20

Що відбуватиметься в останні дні перед кінцем світу: як зміняться люди

12:53

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

12:39

Перевершує всіх: астролог назвала найкращий знак зодіаку

12:28

Українець придбав найдорожчу квартиру у світі: скільки коштує пентхаусВідео

12:23

Гороскоп Таро на завтра, 10 травня: Овнам — обережність, Ракам — мудрість

12:19

На Рівненщину йде похолодання: синоптики розкрили, як зміниться погода

12:04

Чи дотримується Росія перемир'я на фронті - в ЗСУ відповіли

12:03

"Нелегко": переможець "МайстерШеф" розповів про свою службу в ЗСУ

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини Житомира
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти