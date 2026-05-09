РФ атакувала обласний центр у розпал перемир'я: серед постраждалих - діти

Російський БпЛА поцілив у дев’ятиповерхівку.

РФ атакувала Харків

Що відомо:

Російський БпЛА влучив у житловий будинок у Харкові

Пошкоджено ліфтову шахту та близько 30 вікон

Постраждали п'ять людей, серед них діти

Пізно ввечері 9 травня, попри чинне триденне перемир'я, російські окупанти завдали удару безпілотником по житловому масиву Харкова. Ворожий дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок. Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

За даними ОВА, близько 22:22 ворожий БпЛА влучив у дев’ятиповерховий будинок в Індустріальному районі міста. Згодом стало відомо, що удар прийшовся у технічний поверх будівлі.

Мер Харкова повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено ліфтову шахту та вибито близько 30 вікон. Обстеження будинку триває.

Станом на 23:32 відомо про чотирьох постраждалих мешканців будинку. Серед них - двоє 8-річних хлопчиків. У обох діагностували гостру реакцію на стрес.

"Вже пʼятеро постраждалих в Індустріальному районі. Медики продовжують надавати допомогу на місці ворожого "прильоту", - уточнив Синєгубов о 23:37.

БПЛА Гербера

Коли можуть розпочатися мирні переговори - думка експерта

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі Еспресо заявив, що Україна продовжує шукати можливості для переговорів із Росією через міжнародні канали та посередників, паралельно розширюючи дипломатичні контакти.

За його словами, ключову роль у формуванні умов для можливих переговорів відіграє зміна балансу сил, який залежить від дій Сил оборони України. Чаленко припустив, що за відсутності прогресу найближчим часом наступне "вікно можливостей" може відкритися після завершення весняно-літньої наступальної кампанії Росії.

Він також зазначив, що нові дипломатичні шанси можуть з’явитися восени на тлі активізації міжнародної політики. У разі відсутності результату переговори можуть бути відкладені до наступного року.

Перемир'я у війні - що відомо

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про триденне перемир’я між Україною та Росією з 9 по 11 травня. За словами Трампа, це його пропозиція, яку підтримали Володимир Путін і Володимир Зеленський, а переговори щодо припинення війни тривають.

В Україні підтвердили згоду на режим тиші та наголосили на пріоритеті гуманітарного питання - поверненні військовополонених. У Росії також заявили про підтримку ініціативи та готовність до перемир’я і обміну в зазначений період.

Проте речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російські війська не дотримувались оголошеного Кремлем припинення вогню з 8 травня, однак із опівночі 9 травня штурмові дії на фронті припинилися.

Згодом Трегубов додав, що тимчасове зниження бойової активності росіян 9 травня ворог використовує для перегрупування, ротацій і підготовки до нових атак. За його словами, РФ підвозить боєприпаси та посилює підрозділи, тоді як Сили оборони України також проводять власні ротації та покращують логістику.

Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

