Ормузька протока відкрита, але не для всіх: в Ірані зробили заяву

Іран заявив, що "неворожі" судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови попереднього узгодження.

https://glavred.net/world/ormuzskiy-proliv-otkryt-no-ne-dlya-vseh-v-irane-sdelali-zayavlenie-10751699.html Посилання скопійоване

Ормузька протока відкрита, але не для всіх / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 1news.az

Коротко:

Іран заявив, що "неворожі" судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою. Про це йдеться в офіційній ноті, надісланій до Ради Безпеки ООН та Міжнародної морської організації, повідомляє Reuters.

Документ, підготовлений Міністерством закордонних справ Ірану, був також направлений генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.

відео дня

"Неворожі судна, включаючи ті, що належать іншим державам або пов'язані з ними, можуть — за умови, що вони не беруть участі в актах агресії проти Ірану і не підтримують їх, а також повністю дотримуються оголошених правил безпеки та охорони — скористатися правом безпечного проходу через Ормузьку протоку за погодженням з компетентними іранськими органами", — йдеться в повідомленні.

У документі також зазначається, що Тегеран уже "вжив необхідних і пропорційних заходів, щоб запобігти використанню Ормузької протоки агресорами та їхніми прихильниками для проведення ворожих операцій проти Ірану".

Водночас зазначається, що судна, обладнання та будь-які інші активи, що належать США або Ізраїлю, "а також іншим учасникам агресії, не мають права на мирний або неворожий прохід".

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Війна в Ірані та Ормузька протока — останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 березня президент США Дональд Трамп оприлюднив один із найжорсткіших ультиматумів за час ескалації навколо Ормузької протоки, заявивши, що Іран повинен протягом 48 годин повністю відновити безпечний прохід суден. У разі невиконання вимоги Вашингтон готовий завдати ударів по ключових іранських електростанціях.

США можуть розпочати наземну операцію із захоплення іранського острова Харк, у зв'язку з чим прискорено перекидають сили на Близький Схід. Про це повідомляють джерела ізраїльського видання The Jerusalem Post.

Тим часом у європейських столицях зростає занепокоєння через ескалацію протистояння між США та Іраном. Існують побоювання, що загострення ситуації може вплинути на позицію Дональда Трампа щодо підтримки України. Як йдеться в матеріалі Politico, в ЄС не виключають, що Вашингтон може скоротити допомогу Києву, якщо союзники не братимуть активнішої участі в операціях на Близькому Сході.

Інші новини:

Про джерело: Reuters Reuters — британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним з найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред