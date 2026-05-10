В Україні готують нові правила для водіїв - за що можуть позбавити прав

Юрій Берендій
10 травня 2026, 04:02
У МВС пояснили, за яких умов водій може втратити посвідчення через систему штрафних балів.
Штрафні бали для водіїв - за що можуть призупинити дію прав / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • За 15 штрафних балів протягом року дію водійських прав призупинятимуть
  • Система штрафів розрахована на боротьбу із систематичним порушенням ПДР

В Україні обговорюють введення штрафних балів для водіїв в рамках реформи дорожнього руху в Україні. Навіть за систематичні дрібні порушення можна втратити право на кермування траспортом на певний період. Про це в інтерв’ю Главреду розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, багато що залежатиме від остаточної редакції законопроєкту, який ухвалить Верховна Рада, а також від приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до нового закону.

"Поріг у 15 балів дійсно можна набрати за "незначні" порушення, вчинення яких тягне за собою нарахування 1-2 балів, але це можливо у разі неодноразового вчинення водієм таких порушень. Тільки якщо водій систематично ігнорує безпеку і набирає достатньо балів протягом року, дія його посвідчення призупиняється. Тобто це не випадковість, а свідома, небезпечна поведінка на дорозі", - зазначив він.

Білошицький зазначив, що будь-які нововведення потребують часу для адаптації та налагодження процесів. Водночас він висловив переконання, що згодом система працюватиме у стандартному режимі, доведеному до автоматизму, і не створюватиме надмірного навантаження, зокрема для сервісних центрів МВС.

Як та за що будуть нараховувати штрафні бали водіям / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні повернулися до дискусії щодо запровадження окремого дорожнього збору для власників електромобілів. Водночас, на думку голови Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, такий крок може негативно вплинути на розвиток ринку електротранспорту та послабити енергетичну незалежність держави.

Бучацький також наголосив, що наразі вводити спеціальні податки чи збори для електромобілів зарано, адже частка такого транспорту в українському автопарку поки залишається незначною.

Крім того, у межах реформи дорожнього руху в Україні обговорюють впровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення правил дорожнього руху планують нараховувати від 1 до 5 балів залежно від серйозності порушення. Після накопичення 15 балів посвідчення водія можуть тимчасово призупиняти, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Про персону: Олексій Білошицький

Олексій Георгійович Білошицький — перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України з червня 2016 року, український поліцейський, юрист, адвокат, доктор філософії в галузі права, учасник російсько-української війни. Працює над впровадженням новітніх форм і методів здійснення правоохоронної діяльності, зокрема у сфері громадської безпеки та забезпечення безпеки дорожнього руху.

