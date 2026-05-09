Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини Мадяра після інавгурації - що сказав

В Угорщині відбулася інавгурація нового прем’єр-міністра Петера Мадяра, якого з вступом на посаду привітав президент України Володимир Зеленський.

https://glavred.net/world/zelenskiy-obratilsya-k-novomu-premeru-vengrii-madyaru-posle-inauguracii-chto-on-skazal-10763405.html Посилання скопійоване

Зеленський звернувся до нового прем'єра Угорщини / Колаж: Главред, фото: Péter Magyar﻿/ Facebook, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Петер Мадяр офіційно став новим прем’єр-міністром Угорщини

Зеленський привітав Мадяра та закликав до зміцнення відносин

9 травня відбулася інавгурація нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, який змінив на посаді Віктора Орбана. Президент України Володимир Зеленський привітав його з вступом на посаду. Про це повідомляє угорське видання Telex.

Петер Мадяр склав присягу прем’єр-міністра та пройшов урочистим маршем площею Кошута в Будапешті.

відео дня

У своїй інавгураційній промові він заявив, що має намір не правити країною, а служити їй. Також Мадяр зазначив, що близько трьох мільйонів угорців живуть у бідності, а уряд Віктора Орбана залишив його партії "Тиса" значний дефіцит бюджету.

Водночас новий прем’єр висловив переконання, що Угорщина здатна до оновлення та може знову відчути себе єдиною нацією.

Петер Мадяр / Інфографіка: Главред

Як Зеленський привітав Мадяра

Президент України Володимир Зеленський також привітав Петера Мадяра з офіційним вступом на посаду прем’єр-міністра Угорщини.

"Символічно, що ця інавгурація відбувається у День Європи. Україна готова поглиблювати співпрацю з Угорщиною та будувати міцні відносини між нашими країнами на засадах добросусідства та поваги до наших народів. Разом ми можемо зробити наші народи сильнішими та зміцнити всю Європу. Бажаю вам успіхів та значних досягнень на цій посаді!", - написав він у дописі в X.

Якою буде політика Мадяра щодо Росії

Як писав Главред, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що вже помітні сигнали про відмінність підходів нового керівництва Угорщини від політики, яку раніше проводив Віктор Орбан

Він також зазначив, що не вірить у свідоме просування інтересів Росії в Європейському Союзі з боку будь-яких прагматичних європейських політиків.

Крім того, Власюк звернув увагу, що ключові консультації Брюсселя з новим урядом Угорщини продовжаться вже після його офіційного формування. Ймовірно, це відбудеться на початку або в середині травня.

"Паралельно в Європейському Союзі вже розпочалася робота над 21-м санкційним пакетом. І я думаю, коли ми підійдемо до певного проекту утримання 21 санкційного пакету, тоді ми зможемо предметно консультуватися з угорським урядом і бачити їхню позицію", - додав він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Перемога Петера Мадяра на виборах - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр висунув умову для підтримки старту офіційних переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. За інформацією Bloomberg, він наполягає на розширенні прав угорської меншини в Україні.

Лідер партії "Тиса", яка здобула перемогу на виборах в Угорщині, Петер Мадяр 28 квітня провів зустріч із мером українського Берегова Золтаном Баб’яком.

Крім того, Мадяр раніше робив заяви щодо співпраці з Росією, США та підтримку України. Зокрема, він наголошував, що Будапешт не підтримує пришвидшений вступ України до ЄС.

Інші новини:

Про джерело: Telex Telex - єдине в Угорщині незалежне ЗМІ, яке не працює ні на уряд Віктора Орбана, ні на опозицію до нього. За кількістю переглядів — це третє медіа в країні, з 900 тисячами унікальних читачів в день, пише Укрінформ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред