Трамп готовий дозволити виробництво американської зброї в Україні та Європі — Bloomberg

США можуть передати європейцям право на виробництво критично важливої зброї.

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Трамп зробив важливу заяву щодо виробництва зброї для України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

Трамп запропонує випускати американську зброю в Європі та Україні

Заводи планують виробляти системи ППО за ліцензіями США

Передачу технологій підтримали лідери Німеччини та Франції

Президент США Дональд Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензією в Європі та Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на офіційних осіб, обізнаних із ходом переговорів.

Україні необхідні засоби протиповітряної оборони, зокрема, ракети для перехоплення російських балістичних ракет, які можуть виробляти лише США. Однак, з огляду на те, що США вже вичерпали запаси в Ірані та потрібен час для нарощування виробництва, Трамп заявив союзникам, що розгляне можливості ліцензування.

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Відповідну інформацію виданню надали офіційні особи, які говорили на умовах анонімності. При цьому сам Трамп публічно також висловився з цього приводу.

"Вони хотіли б мати можливість це робити, ми розглянемо це питання", — сказав лідер США журналістам, відповідаючи на запитання про плани на саміті G7.

"Конкретні ліцензії, про які йдеться, будуть детально обговорюватися між країнами-учасницями. Це дійсно передбачає надання американськими компаніями всеосяжних ліцензій європейським виробникам", — заявив журналістам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що Трамп "наполягав на мобілізації американської оборонної промисловості та створенні потужностей для поставок такого обладнання"

Bloomberg зазначає, що США виробляють деякі види зброї за ліцензією за кордоном, наприклад, ракети Patriot у Німеччині, але, як правило, ретельно оберігають свої ліцензійні угоди з міркувань захисту інтелектуальної власності та проблем із ланцюгами поставок.

Виробництво зброї в Україні

Як писав Главред, в Україні створили першу вітчизняну керовану авіабомбу, готову до бойового застосування. Нова зброя створена з урахуванням усіх реалій сучасної війни. Виробництво авіабомб дає Силам оборони перевагу на полі бою.

Розробка тривала 17 місяців. Бойова частина української КАБ — 250 кг.

Україна налагодила серійне виробництво крилатих ракет дальнього радіусу дії "Фламінго" на засекреченому підприємстві компанії Fire Point. Наразі випускається приблизно одна ракета на добу, але вже до жовтня заплановано збільшення обсягів до семи одиниць на день.

Україна провела успішні випробування балістичної ракети "Сапсан", яка розвиває швидкість до 5,2 Маха і має бойову частину масою 480 кг. За словами Бадрака, ракета вже готова до серійного виробництва, і жодних перешкод для цього поки що немає.

Також українська ракета-дрон "Пекло", згадки про яку вперше з’явилися у грудні 2024 року, отримала відеопідтвердження ефективного бойового застосування.

Українські ракети — що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Саміт G7 — новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у кулуарах саміту G7 у Франції.

Європейські союзники України розраховують використати зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, щоб переконати американського лідера приділити більше уваги війні Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела серед представників країн "Великої сімки".

Після саміту G7 у Франції президент США Дональд Трамп заявив, що очікує змін у питанні російсько-української війни найближчим часом, а також висловив переконання, що й Київ, і Москва прагнуть знайти шлях до припинення бойових дій, хоча поки що не бачать механізму для цього.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що нові переговори між Україною та Росією можуть відбутися цього літа.

Як пише Politico, Трамп, ймовірно, готовий посилити тиск на Кремль з метою припинення війни в Україні. Глава Білого дому також потребує допомоги союзників для стабілізації рамкової угоди про припинення вогню з Іраном. Зазначається, що контури угоди починають вимальовуватися.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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