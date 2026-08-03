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Буданов зробив важливу заяву про завершення війни - що сказав

Юрій Берендій
3 серпня 2026, 18:37
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Буданов заявив, що в Кремлі досі вірять у військову перемогу, хоча стратегічно війна зайшла у глухий кут.
Буданов зробив важливу заяву про завершення війни - що сказав
Буданов: війна зайшла в глухий кіт, тиск на Кремль лише посилюється / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне із заяви Буданова:

  • Операція впливу на РФ продовжується без прив'язки до термінів
  • Головне - результат виходу з процесу, а не дати

Керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував продовження операції тиску на Росію, спрямованої на примус Кремля до завершення війни. Про це Буданов заявив у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання про подальші дії Києва після завершення 40-денного терміну для проведення операції, ексрозвідник наголосив, що орієнтуватися варто не на конкретні дати, а на кінцевий підсумок процесу.

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"Будемо продовжувати. Не чіпляйтеся за всі ці аргументи: 40 днів, 100 днів, 15 днів. Головне - результат. Не так важливо, як зайти в цей процес, набагато важливіше, як ми з нього вийдемо. Ми маємо бути сильними і зберігати єдність", - зазначив Буданов.

Дивіться відео заяви Буданова:

Буданов зробив важливу заяву про завершення війни - що сказав
/ Скріншот

Чому війна для Росії зайшла у глухий кут

Журналісти запитали Буданова, чи схиляється російське керівництво до подальшої ескалації, чи розглядає інші сценарії завершення конфлікту. Він констатував, що в Кремлі досі не відмовилися від сподівань на військову перемогу, попри роки, які довели протилежне.

"Поки що ми бачимо, що росіяни вірять у те, що можуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це помилкове твердження, і всі ці роки доводять це. Війна, по суті, для них у глухому куті: є бойові дії з просуванням чи без, є наші просування, але стратегічно вона давно вже в куті", - сказав Буданов.

Він також підкреслив, що Україна продовжує посилювати власні оборонні спроможності та протидіяти агресору разом із міжнародними партнерами.

Буданов зробив важливу заяву про завершення війни - що сказав
Буданов / Інфографіка: Главред

Коли може закінчитись війна - прогноз військового

Заступник командира Третього армійського корпусу та командир полку "Азов" Максим Жорін висловив думку, що у 2026 році Україна може отримати вікно можливостей для проведення справедливих переговорів. Водночас він не очікує завершення активних бойових дій уже цього року.

За його оцінкою, суттєве збільшення втрат російських військ і повне стримування їхнього просування, насамперед завдяки технологічній перевазі України, здатні створити умови для досягнення бажаного результату. Жорін вважає, що збереження ініціативи та нинішньої динаміки щонайменше протягом наступних шести місяців може стати переломним моментом на користь України.

На його думку, для цього необхідно активно впроваджувати сучасні технології у ведення бойових дій, а також масштабувати найбільш ефективні підходи до управління військами.

Війна Росії проти України - останні новоини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський озвучив оцінки втрат Росії та України під час повномасштабної війни. За його словами, РФ втратила близько 1,6 млн військових, із яких близько 700 тис. загиблих, а Україна - щонайменше 50 тис. загиблих і майже 400 тис. поранених.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив про зміну тактики повітряних атак Росії проти України. Він зазначив, що противник збільшує кількість реактивних дронів і водночас скорочує використання звичайних безпілотників. За його словами, найскладнішим для перехоплення залишається балістичне озброєння.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про пропозиції України щодо форматів перемир'я. Він уточнив, що Україна пропонує різні формати, включно з припиненням ударів у повітрі та енергетичним перемир'ям. За його словами, Кремль наразі не готовий до реальних переговорів і зміна позиції може статися лише при наростанні внутрішнього тиску через удари по Wildberries, проблеми на НПЗ, дефіцит палива та бізнес-втрати.

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Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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