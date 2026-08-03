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Не для себе: Трінчер здивувала подарунком за мільйони гривень на своє день народження

Юрій Берендій
3 серпня 2026, 17:07
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Замість того, щоб чекати на подарунки від інших, співачка вирішила витратити мільйони гривень для поданку близькій людині.

Не для себе: Трінчер здивувала подарунком за мільйони гривень на своє день народження
Анна Трінчер подарувала мамі авто на власний день народження / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези

  • Трінчер відсвяткувала 25-річчя нестандартним вчинком
  • Головний подарунок дня отримала мати співачки

Українська співачка Анна Трінчер, яка 3 серпня відзначає 25-річчя, найголовніший презент цього дня зробила не собі, а своїй матері - придбала для неї автомобіль Volkswagen. Про це повідомила співачка Анна Трінчер у своєму Instagram-акаунті.

відео дня

"В свій день народження найголовніше привітання зробила я - і не собі, а найважливішій людині в моєму житті - моїй ма", - вказала блогерка.

Артистка зазначила, що мама для неї - приклад сміливості та вміння йти вперед попри обставини.

"Мій янгол і моє натхнення. Жінка, якою я безмежно пишаюся і на яку мрію бути схожою. Те, скільки разів вона проявляла сміливість у житті та, попри всі обставини, йшла вперед із гордо піднятою головою, змушує мене ніколи не здаватися. Саме тому цей подарунок ми обрали разом - для неї", - розповіла Трінчер.

Дивіться відео подарунку Анни Трінчер своїй мамі:

Пояснюючи вибір подарунка, Трінчер зазначила, що рішення про модель авто приймали спільно з мамою, а саму покупку оформили за сприяння офіційного дистрибʼютора та автосалону в Чернівцях.

"Дуже дякую Volkswagen Україна та автосалону Volkswagen у Чернівцях за найкращі умови покупки та неймовірну видачу з півоніями", - розповіла артистка.

Для своєї мами Трінчер обрала кросовер Volkswagen Touareg 2026 року в бежевому кольорі. За інформацією з відкритих джерел, залежно від комплектації вартість автомобіля становить від 65 до 91 тисячі доларів. За поточним курсом 44,85 грн за долар це відповідає приблизно 2,9–4,1 мільйона гривень.

Далі співачка описала технічні особливості автомобіля та пояснила, чому саме ці характеристики мали для неї значення при виборі транспорту для матері.

"Це найкращий автомобіль, яким мені коли-небудь доводилося кермувати. Він дуже легкий у керуванні, маневрений, а задня підрулююча вісь робить паркування й маневрування неймовірно простими. Саме тому я хотіла, щоб за його кермом була моя ма. Щоб їй було комфортно, легко й безпечно", - зазначила Трінчер.

На завершення своєї публікації Трінчер звернулася до підписників із порадою, яка стосується стосунків із власними батьками.

"Кажіть своїм мамам частіше "дякую" і "я тебе люблю", адже вони цього заслуговують", - додала артистка.

Анна Трінчер
Анна Трінчер / Інфографіка: Главред

Реакція користувачів

Публікація зібрала соні емоційних коментарів.

  • Користувачка @sanina.trnch написала: "Ань тільки ти можеш довести до сліз з перших секунд".
  • @yuliialukashenko20 зазначила: "Дуже гарна мама і Ви, щастя Вам".
  • А @svitlana_poroshyna додала: "Це Чудово. А то богато дітей вважають день народження своїм тільки святом. А я вважаю що по перше це свято мами".

Анна Трінчер - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Анна Трінчер поскаржилася на стан свого здоров'я. Вона підкреслила в інтерв'ю, що у неї спостерігається погіршення слуху і втому через щільний робочий графік. За повідомленням, в її неповних 24 роки організм починає давати збої і їй доводиться носити з собою косметичку з ліками та вітамінами.

Згодом Анна Кошмал звернулася до Анни Трінчер та Анастасії Цимбалару і звинуватила їх у плагіаті. У публікації вона закликала перевірити креатив через плагіат у відео і додала ілюстративні скриншоти. До допису вона додала скриншоти як доказ, запропонувала свою допомогу та зазначила, що Трінчер і Цимбалару поки не відреагували.

Журналісти "МУЗВАР" повідомили про суперечності в кредитах на пісню Анни Трінчер. У розслідуванні вони навели дані про скандал через хіт та зміну авторських записів у дистриб'ютора. За даними матеріалу, у кредитах був вказаний Володимир Курто, який мешкає в Москві, пізніше авторство змінено на Сергія Назарова, а редакція передала погрози правоохоронним органам.

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Про персону: Анна Трінчер

Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє Вікіпедія.

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