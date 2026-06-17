Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Щось станеться": Трамп заінтригував заявою про війну в Україні

Юрій Берендій
17 червня 2026, 22:38
google news Підпишіться
на нас в Google
Трамп заявив, що вважає можливим зрушення у питанні завершення війни в Україні, однак конкретних шляхів до цього Україна та РФ поки не знайшли.
'Щось станеться': Трамп заінтригував заявою про війну в Україні
Мирні переговори - Трамп заінтригував заявою про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, скріншот з відео

Про що сказав Дональд Трамп:

  • Президент США очікує змін у питанні війни найближчим часом
  • Трамп заявив, що і Київ, і Москва прагнуть припинення бойових дій
  • Росія втрачає більше солдатів через ведення наступальних операцій

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує змін у питанні російсько-української війни найближчим часом, а також висловив переконання, що і Київ, і Москва прагнуть знайти шлях до припинення бойових дій, хоча поки не бачать механізму для цього. Про це повідомив президент США Дональд Трамп на пресконференції після саміту G7 у Франції, яку транслював Білий дім.

За словами американського лідера, тема війни в Україні стала однією з ключових під час переговорів глав держав "Групи семи". Він розповів, що ознайомив учасників саміту з результатами своєї нещодавньої телефонної розмови з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним, яка відбулася в неділю, а також нагадав про особисте спілкування з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі.

відео дня

"У нас була дуже хороша розмова з президентом Путіним і дуже-дуже хороша розмова з президентом Зеленським", — наголосив Трамп.

Окремо глава Білого дому звернув увагу на ситуацію на фронті. Він зазначив, що війна продовжує забирати життя великої кількості військових з обох сторін, водночас, на його думку, російська армія несе більші втрати через ведення наступальних операцій.

"Щось станеться. Дуже багато людей, дуже багато солдатів гинуть. Обидві сторони зазнають великих втрат. Росія втрачає більше, бо вона веде наступальні дії, а коли наступають на війні, то втрачають більше. Це досить просто", — зазначив Трамп.

'Щось станеться': Трамп заінтригував заявою про війну в Україні
Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Водночас американський президент переконаний, що як українське, так і російське керівництво зацікавлені у досягненні певного результату, однак наразі не можуть знайти спосіб реалізувати свої наміри.

"Я думаю, вони обидва хочуть щось зробити. Вони просто не знають, як це зробити. Вони хочуть це зробити, просто не знають як", — заявив Трамп.

'Щось станеться': Трамп заінтригував заявою про війну в Україні
Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Коли може відновитись переговорний процес - коментар експерта

Політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що Україна зацікавлена в запуску переговорного процесу щодо завершення війни вже влітку. Водночас Росія, за його словами, робить ставку на результати своєї наступальної кампанії та розраховує посилити власні позиції за рахунок масованих атак на українські міста й об’єкти критичної інфраструктури.

Експерт вважає, що якщо влітку активізувати переговори не вдасться, то восени можуть з’явитися додаткові політичні передумови для їх початку. Він звернув увагу, що важливу роль у цьому контексті відіграватимуть не лише вибори до Конгресу США, заплановані на 3 листопада, а й так звані вибори до Державної думи РФ, які мають відбутися 18–20 вересня.

За словами Чаленка, ці вибори є одним із механізмів легітимізації російської влади, яка нині стикається зі зменшенням суспільної підтримки мілітаристської риторики.

"Я розумію, що на виборах у РФ "малюють" необхідний результат, але все одно, якщо спиратися на показники попередніх виборів, де "Єдина Росія" набрала близько 50%, а зараз їхні рейтинги свідчать, що вони навіть до 30% не дотягують, то це серйозний фактор для використання політичного моменту, принаймні для організації багатомісячного режиму припинення вогню", - підсумував він.

'Щось станеться': Трамп заінтригував заявою про війну в Україні
Вибори в США 2026 / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков зробив важливу заяву щодо секретних переговорів з Україною, які відбувалися поза офіційними каналами. Він підкреслив, що до діалогу залучали відомого російського бізнесмена, що дає нові подробиці про можливі кроки сторін. Наразі інформація щодо цих контактів залишається обмеженою.

Зазначимо, політолог Ігор Чаленко в інтерв'ю наголосив, що новий формат переговорів із залученням європейських країн може стати ключовим для врегулювання конфлікту. Він зазначив, що саме європейські посередницькі ініціативи можуть наповнити сенсом попередні домовленості та допомогти відновити переговорний процес найближчими місяцями.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський запропонував провести особисті переговори з Володимиром Путіним на полях саміту G7 за участі ключових західних лідерів. Президент України наголосив на важливості спільного дипломатичного формату для припинення війни і зміцнення безпеки в регіоні.

Інші новини:

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні мирне врегулювання новини України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Щось станеться": Трамп заінтригував заявою про війну в Україні

"Щось станеться": Трамп заінтригував заявою про війну в Україні

22:38Війна
Долар та "мінімалка" підуть вгору: уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки

Долар та "мінімалка" підуть вгору: уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки

20:33Економіка
В ЄС почали таємні переговорки з Кремлем щодо України - чим все закінчилось

В ЄС почали таємні переговорки з Кремлем щодо України - чим все закінчилось

20:23Світ
Реклама

Популярне

Більше
Головки будуть великими і лежатимуть до весни: чим підживити часник у червні

Головки будуть великими і лежатимуть до весни: чим підживити часник у червні

Гороскоп на завтра, 18 червня: Тельцям - здобутки, Левам - втрата

Гороскоп на завтра, 18 червня: Тельцям - здобутки, Левам - втрата

Чому в СРСР масово будували саме 9-поверхівки, а не 10: секрет розкрито

Чому в СРСР масово будували саме 9-поверхівки, а не 10: секрет розкрито

Китайський гороскоп на завтра, 18 червня: Тиграм — економія, Драконам — закоханість

Китайський гороскоп на завтра, 18 червня: Тиграм — економія, Драконам — закоханість

Ніякий не "Саша": як насправді правильно звертатися до Олександра українською

Ніякий не "Саша": як насправді правильно звертатися до Олександра українською

Останні новини

23:54

З Дніпра запустять новий швидкісний рейс: куди та коли вирушить поїзд

23:39

Чи треба зачиняти двері під час роботи кондиціонера: помилка, яку роблять майже всі

23:27

Кравець і Боклан: в Україні стартує "Україна має талант" з новим журі

23:04

Не фронт вирішить усе: названо слабке місце Росії, яке може змінити хід війни

22:57

Одна ложка на відро змінить урожай: що "дати" буряку для солодкого смакуВідео

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
22:38

"Щось станеться": Трамп заінтригував заявою про війну в Україні

22:36

Другий урожай до осені: які культури встигнуть вирости на звільнених грядках

21:47

Більшість робить помилку: як правильно перекласти "от добра добра не ищут"

21:32

У палаці ухвалили доленосне рішення щодо принца Джорджа

Реклама
21:11

Їй було 35 років: померла актриса популярного фільму жахів

20:57

Коли засіб працює правильно: у яких випадках потрібен пом'якшувач тканин

20:46

Підступна головоломка з сірниками, яку школярі розв'язують швидше за батьківВідео

20:33

Долар та "мінімалка" підуть вгору: уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки

20:23

В ЄС почали таємні переговорки з Кремлем щодо України - чим все закінчилось

20:02

Експерти закликали залишати лимони біля вікон у червні: ефект здивує багатьохВідео

19:59

7 прихованих ознак, що кіт почувається з вами у повній безпеці: знають не всі

19:42

"Не Донбас і не Крим": удар по Лаврі показав головну ціль Кремля у війні, що відомо

19:27

Конфлікт поколінь — чому старі та "нудні" звички батьків насправді діють

19:19

Сезонне падіння цін на ринку Житомира: які два ключові продукти здешевшали найбільше

19:10

Дрони атакують, логістика тріщить: Копитько про нові проблеми РосіїПогляд

Реклама
19:04

Огірки ростуть кривими не просто так: що слід зробити, щоб врятувати врожайВідео

18:40

Скандал тисячолітньої давнини: що приховували стіни Софії КиївськоїВідео

18:39

Що означає вираз "як об стіну горох": звідки він узявся в українській мові

18:38

Платіжки зростуть у рази: у Рівному можуть змінити тариф на воду

18:35

Чому перець "завмирає" і жовтіє після висадки: 4 фатальні помилки, які гублять урожай

18:33

Росіяни півроку не могли наступати: Україна провела масштабну спецоперацію "Ашан"Відео

18:07

Стара сковорідка просто засяє: який засіб прибере навіть багаторічний нагарВідео

18:00

Далекобійні ракети та ППО будуть виробляти в Україні - ЗМІ розкрили деталі рішення G7

17:45

Початок білої смуги: три знаки зодіаку, які змінять своє життя після 17 червня

17:34

Гороскоп Таро на завтра, 18 липня: Раку — нова подорож, Стрільцю — крок назад

17:28

Як у магазині розпізнати якісне вершкове масло: більшість робить одну помилку

17:21

Що робить кіт, коли залишається сам удома — вчені зруйнували головний міфВідео

17:06

Швидко та за копійки: як зробити систему крапельного поливу власноручВідео

17:05

Майбутній королеві зробили пересадку важливого органу — на що вона хворіла

17:03

Долар знову росте: новий курс валют на 18 липня

17:01

В Міноборони розкрили перші деталі реформи ТЦК та СП – що зміниться

17:01

Як правильно називати Катерину українською: не Катя і не "Катюша".

16:50

Гине: у РФ розкрили правду про дочку співака Малікова

16:32

"Для росіян починається пекло": Федоров заінтригував заявою про долю Криму

16:31

У Сумах прогриміла серія вибухів: під ударом був термінал Нової пошти

Реклама
16:20

Були під суворою забороною в СРСР: три українські слова, які майже зникли з ужитку

16:17

Навіщо класти шматок крейди до посуду: лайфхак із чеських кухонь

16:11

Головний убір із нульових розриває тренди: модні аксесуари літа 2026Відео

16:11

Врятують город від навали слимаків: які кухонні відходи потрібно розсипати на грядках

15:55

Відстеження мобілізованих та призов по-новому: в Міноборони зробили важливу заяву

15:49

Які люди притягують до себе достаток: місяці народження справжніх багатіїв

15:40

Одяг померлої людини — носити чи викинути: що каже церква

15:35

"Не могло бути": Ольга Мартиновська зробила гнівну заяву

15:28

Чому 18 червня не можна скаржитися на свою долю: яке церковне свято

15:20

Оголошено масштабну примусову евакуацію в одному з регіонів України - що відомо

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти