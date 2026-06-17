'Щось станеться': Трамп заінтригував заявою про війну в Україні

Трамп заявив, що вважає можливим зрушення у питанні завершення війни в Україні, однак конкретних шляхів до цього Україна та РФ поки не знайшли.

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Мирні переговори - Трамп заінтригував заявою про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, скріншот з відео

Про що сказав Дональд Трамп:

Президент США очікує змін у питанні війни найближчим часом

Трамп заявив, що і Київ, і Москва прагнуть припинення бойових дій

Росія втрачає більше солдатів через ведення наступальних операцій

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує змін у питанні російсько-української війни найближчим часом, а також висловив переконання, що і Київ, і Москва прагнуть знайти шлях до припинення бойових дій, хоча поки не бачать механізму для цього. Про це повідомив президент США Дональд Трамп на пресконференції після саміту G7 у Франції, яку транслював Білий дім.

За словами американського лідера, тема війни в Україні стала однією з ключових під час переговорів глав держав "Групи семи". Він розповів, що ознайомив учасників саміту з результатами своєї нещодавньої телефонної розмови з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним, яка відбулася в неділю, а також нагадав про особисте спілкування з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі.

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"У нас була дуже хороша розмова з президентом Путіним і дуже-дуже хороша розмова з президентом Зеленським", — наголосив Трамп.

Окремо глава Білого дому звернув увагу на ситуацію на фронті. Він зазначив, що війна продовжує забирати життя великої кількості військових з обох сторін, водночас, на його думку, російська армія несе більші втрати через ведення наступальних операцій.

"Щось станеться. Дуже багато людей, дуже багато солдатів гинуть. Обидві сторони зазнають великих втрат. Росія втрачає більше, бо вона веде наступальні дії, а коли наступають на війні, то втрачають більше. Це досить просто", — зазначив Трамп.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Водночас американський президент переконаний, що як українське, так і російське керівництво зацікавлені у досягненні певного результату, однак наразі не можуть знайти спосіб реалізувати свої наміри.

"Я думаю, вони обидва хочуть щось зробити. Вони просто не знають, як це зробити. Вони хочуть це зробити, просто не знають як", — заявив Трамп.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Коли може відновитись переговорний процес - коментар експерта

Політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що Україна зацікавлена в запуску переговорного процесу щодо завершення війни вже влітку. Водночас Росія, за його словами, робить ставку на результати своєї наступальної кампанії та розраховує посилити власні позиції за рахунок масованих атак на українські міста й об’єкти критичної інфраструктури.

Експерт вважає, що якщо влітку активізувати переговори не вдасться, то восени можуть з’явитися додаткові політичні передумови для їх початку. Він звернув увагу, що важливу роль у цьому контексті відіграватимуть не лише вибори до Конгресу США, заплановані на 3 листопада, а й так звані вибори до Державної думи РФ, які мають відбутися 18–20 вересня.

За словами Чаленка, ці вибори є одним із механізмів легітимізації російської влади, яка нині стикається зі зменшенням суспільної підтримки мілітаристської риторики.

"Я розумію, що на виборах у РФ "малюють" необхідний результат, але все одно, якщо спиратися на показники попередніх виборів, де "Єдина Росія" набрала близько 50%, а зараз їхні рейтинги свідчать, що вони навіть до 30% не дотягують, то це серйозний фактор для використання політичного моменту, принаймні для організації багатомісячного режиму припинення вогню", - підсумував він.

Вибори в США 2026 / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков зробив важливу заяву щодо секретних переговорів з Україною, які відбувалися поза офіційними каналами. Він підкреслив, що до діалогу залучали відомого російського бізнесмена, що дає нові подробиці про можливі кроки сторін. Наразі інформація щодо цих контактів залишається обмеженою.

Зазначимо, політолог Ігор Чаленко в інтерв'ю наголосив, що новий формат переговорів із залученням європейських країн може стати ключовим для врегулювання конфлікту. Він зазначив, що саме європейські посередницькі ініціативи можуть наповнити сенсом попередні домовленості та допомогти відновити переговорний процес найближчими місяцями.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський запропонував провести особисті переговори з Володимиром Путіним на полях саміту G7 за участі ключових західних лідерів. Президент України наголосив на важливості спільного дипломатичного формату для припинення війни і зміцнення безпеки в регіоні.

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Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

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