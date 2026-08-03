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Мережу розчулило неслухняне ведмежа, яке дуже любить одягати дорожній конус на голову

Дар'я Пшеничник
3 серпня 2026, 16:13оновлено 3 серпня, 16:53
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Мама-ведмедиця по колу знімає з малого "капелюх", а користувачі мережі влаштували під відео марафон солідарності з нею.
Мережу розчулило неслухняне ведмежа, яке дуже любить одягати дорожній конус на голову
Мережу розчулило й розсмішило відео з ведмежам / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Читайте у матеріалі:

відео дня
  • Чим ведмежа роздратувало власну матір
  • Чому відео зачепило саме батьків

У соцмережі Threads стрімко набирає популярності кумедне та водночас дуже життєве відео з родиною ведмедів. На кадрах маленьке ведмежа бешкетує з червоним дорожнім конусом: воно завзято надягає його собі на голову та бігає довкола. Мама-ведмедиця терпляче знімає "капелюх" із бешкетника, але той невпинно повертає атрибут на місце та ще й задерикувато тицяє ним матір.

Автор публікації коротко й влучно підписав відео:

Мережу розчулило неслухняне ведмежа, яке дуже любить одягати дорожній конус на голову
/ скріншот

"0% засудження, 100% розуміння": реакція мережі

Відео викликало справжню хвилю емпатії серед користувачів, а коментарі під дописом перетворилися на окремий вид мистецтва. Деякі батьки одразу впізнали в ситуації свої щоденні будні.

Одна з дописувачок зізналася, що буквально відчуває емоції ведмедиці: "Я чую її думки, атвічаю. "Господи...та вгамуйся ти, йой".

Інші користувачі масово підтримали цей порив, зауваживши, що малеча, звісно, дуже мила, але маму зараз розуміють абсолютно всі:

Мережу розчулило неслухняне ведмежа, яке дуже любить одягати дорожній конус на голову
/ скріншот

До розмови приєдналися й українські батьки. Одна з матерів опублікувала світлину свого сина з однокласником, які під час тривоги в шкільному укритті повторили трюк ведмежати й також повдягали ковпаки на голови, передавши бешкетнику "привіт від 8-А класу":

Мережу розчулило неслухняне ведмежа, яке дуже любить одягати дорожній конус на голову
/ скріншот

Водночас у коментарях знайшлися й ті, кого сучасний розвиток технологій змушує сумніватися в побаченому: "Скажіть, будь ласка, що це не ШІ, бо я перестала довіряти милим відео з тваринами", - поділилася побоюваннями ще одна коментаторка.

Попри підозри щодо штучного інтелекту, щирі емоції ведмежої родини та підтримка в коментарях вкотре доводять: материнське терпіння - це універсальна мова для всіх видів на планеті.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, авторка Threads ira.mavka опублікувала відео з танцями на вершині Говерли, яке спричинило широку дискусію про культуру відпочинку в горах. Публікація швидко стала вірусною та зібрала сотні коментарів від різних користувачів мережі.

Мешканка американського штату Небраска Іммакулада Джекман повідомила про неочікуване возз'єднання зі своїм собакою, який зник у 2021 році. Собака повернулася додому після того, як його помітили біля придорожньої закусочної в Індіані. Під час перевірки з'ясували наявність мікрочіпа, а тварина провела біля закусочної близько трьох днів перед доставленням до притулку.

Автор відео, якого поширили в соцмережах, коротко охарактеризував життя в Росії фразою "Спойлер: все дуже задовбало". Сказав "Це все, до побачення" у завершенні свого звернення. Відео набрало значну кількість переглядів і коментарів, серед яких були й критичні, й підтримуючі відгуки користувачів.

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Про джерело: Threads

Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

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