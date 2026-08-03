200 млрд збитків і ризик краху банків РФ: до чого призвели атаки ЗСУ на Wildberries

Російський бізнес б'є на сполох через "дальнобійні санкції" України.

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Чому Україна завдає ударів по Wildberries і які наслідки це вже має для Росії / Колаж: Главред, фото: російські ЗМІ, Exilenova+

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Дрони вразили щонайменше 10 складів Wildberries за два тижні

Збитки російських продавців уже перевищили 200 млрд рублів

РФ може загрожувати крах банківської системи

У липні-серпні 2026 року українські далекобійні дрони вразили щонайменше десять складів найбільшого російського онлайн-рітейлера Wildberries, спровокувавши масштабні пожежі. Поки Кремль заперечує роль компанії в постачанні товарів для армії, збитки продавців уже перевищують 200 мільярдів рублів, а уряд Росії розглядає екстрені заходи підтримки маркетплейсу.

Главред з’ясував, скільки складів Wildberries вже атакували українські дрони, яких збитків зазнала компанія та як "далекобійні санкції" Сил оборони України позначаються на ситуації в країні-агресорі.

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Скільки складів Wildberries вже вразили українські дрони

Кампанія ударів по логістичних об’єктах маркетплейсу розпочалася 18 липня і за два тижні охопила Московську область, Санкт-Петербург, анексований Крим та інші регіони.

Найбільший у країні онлайн-рітейлер, чия материнська група RWB минулого року показала близько 73 мільярдів доларів валового обороту товарів, за оцінками втратив понад 9% складських площ лише за липень.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

Хронологія атак БПЛА на склади Wildberries

Вранці 3 серпня у Володимирській області дрони атакували логістичний центр Wildberries площею майже 172 тисячі квадратних метрів - це один із найбільших хабів компанії. Об’єкт відігравав ключову роль у розподілі товаропотоку між Московським регіоном та центральною, північно-західною й північною частинами європейської Росії.

На об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Компанія Fire Point заявила, що логістичний хаб Wildberries у Володимирській області був атакований українськими БПЛА FP-1. Дим від пожежі видно за десятки кілометрів.

Горить склад WB у Володимирській області РФ / t.me/exilenova_plus

Вранці 2 серпня українські безпілотники атакували великий склад компанії Wildberries у селищі Новосемейкіно поблизу Самари. Його площа - 130 000 кв. м.

Масована атака спричинила велику пожежу, що призвела до часткового обвалення конструкцій. Логістичні маршрути Поволжя були терміново переплановані.

Склад Wildberries у Самарській області після пожежі / Фото: t.me/astrapress

У ніч на 31 липня в країні-агресорі РФ також пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську (Республіка Татарстан).

30 липня безпілотники атакували великий логістичний центр Wildberries у Пензенській області, на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Логістичний центр під Пензою обслуговує Приволзький федеральний округ і займає площу близько 90 000 кв. м. Після завершення другої черги його планували розширити до 180 000 кв. м.

Також під удар потрапив склад WB в Удмуртській Республіці. За даними компанії, персонал було евакуйовано до завдання удару, тому жертв вдалося уникнути. Площа цього складу перевищує 50 000 кв. м.

29 липня Сили оборони України знищили склад Wildberries у Рязані (с. Тюшево). На території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа. Компанія повністю обмежила доступ на територію складу, відвантаження та прийом товарів було призупинено.

25 липня Україна атакувала дронами склад Wildberries в Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адміністративного кордону.

У ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. На двох складах Wildberries спалахнули масштабні пожежі. Деякі сектори складів подвійного призначення повністю знищені. Було призупинено обробку замовлень для мешканців північного заходу.

У ніч на 22 липня Краснодарський край і Ставропольський край Росії атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичних центрів Wildberries - у Краснодарі та Невинномиську.

Потужна пожежа в Краснодарі / Фото: Exilenova+

Зазначимо, що склади в Краснодарі та Невинномиську обслуговують Краснодарський і Ставропольський краї, Ростовську область, республіки Північного Кавказу та частину поставок до окупованого Криму.

Дивіться відео - Атака на склади WB у Краснодарі та Невинномиську:

У ніч на 20 липня та вранці дрони атакували Москву та Підмосков’я. У регіоні було зафіксовано кілька осередків загоряння. Під удар потрапив індустріальний парк "Південні Ворота" у Домодєдово, логістичний хаб Wildberries поблизу Подольська та нафтобаза. Приймання та відвантаження товарів на складі Wildberries було тимчасово заблоковано, товари перенаправлялися на інші склади Підмосков’я.

Логістичний центр "Південні Ворота" - це величезний складський комплекс загальною площею понад 650 000 квадратних метрів, який розташований на площі 144 гектари. Комплекс продовжує будуватися й вводиться в експлуатацію по черзі: на даний момент СК "Південні Ворота" має площу складських приміщень понад 180 000 кв. м.

"Південні ворота" в Домодєдово / Фото: t.me/exilenova_plus

18 липня під удар дронів потрапив регіональний логістичний склад Wildberries у місті Котовську Тамбовської області. Після атаки виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, загоряння могли спричинити уламки російських засобів протиповітряної оборони. Ще одна пожежа спалахнула в Електросталі Московської області, приблизно за 50 кілометрів від Москви. Після серії вибухів загорілася територія поблизу ще одного логістичного хабу компанії Wildberries.

Зеленський підтвердив удари по складах Wildberries

Президент України Володимир Зеленський не називав компанію Wildberries прямо, проте офіційно підтвердив причетність Києва до ударів по російських складах ще 18 липня, коли дрони вперше вразили два логістичні об’єкти. Глава держави пов’язав ці об’єкти з військовими поставками для російської армії.

"Агресор використовував їх для постачання комплектуючих, що підпадають під санкції, для виробництва дронів та навігаційного обладнання", - заявив Зеленський про перші два уражені склади.

Пізніше, коментуючи удари по логістичних центрах у Краснодарському та Ставропольському краях, український президент повторив звинувачення, зазначивши, що ці об’єкти нібито забезпечували армію РФ комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та іншим спорядженням.

Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

Кремль заперечує військове призначення складів Wildberries

У відповідь на звинувачення української сторони офіційний Кремль обрав тактику заперечення будь-якого зв’язку маркетплейсу з оборонно-промисловим комплексом. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков наполягає, що склади Wildberries не мають нічого спільного з поставками для армії, і звинувачує Київ у "нападах на цивільну інфраструктуру".

Разом з тим Business Insider зазначає, що на сайті Wildberries донедавна існував окремий розділ пошуку товарів під назвою "Все для СВО" (так у РФ називають війну Росії проти України), де продавалися тактичні жилети з бронепластинами, окуляри для керування дронами та польові пайки. Зараз цю позначку прибрали з маркетплейсу.

Як пише "Настоящее время", хоча Wildberries видалив тег "Все для СВО", товари для військових на маркетплейсі, як і раніше, продаються, зокрема з позначками "перевірено на СВО" та "застосовується в зоні СВО". Бронежилети та захисні шоломи залишаються доступними в розділі "Спорт", а FPV-дрони та комплектуючі до них продаються в категорії "ТВ, аудіо, фото, відеотехніка".

t.me/currenttime

Зазначимо, що Wildberries, як і Amazon, надає продавцям власну платформу та склади для зберігання товарів перед доставкою, тому знищене майно в основному належить окремим підприємцям.

Головний конкурент Wildberries, Ozon, також продає військове спорядження, проте його склади поки що не стали ціллю ударів.

Які збитки несе РФ через атаку на Wildberries

Компанія Wildberries офіційно не розкриває інформацію про збитки продавців. Однак мова може йти про величезні суми.

За даними Reuters, до кінця липня дрони пошкодили щонайменше сім об’єктів Wildberries, знищивши близько 10% складських потужностей компанії. Видання "Комерсант" оцінювало збитки на той момент у 180 мільярдів рублів - суму, яка перевищує річний прибуток оператора.

Як пише Forbes з посиланням на провідного аналітика дослідницького агентства Data Insight Сергія Семко, втрати продавців від атак ЗСУ на склади Wildberries у Краснодарі та Невинномиську можуть становити близько 100–120 млрд рублів, якщо вони були повністю завантажені й більша частина товару, що там перебувала, знищена.

На тлі кризи конкурента Ozon акції компанії почали стрімко зростати на Московській біржі. Аналітики пояснюють це очікуваннями, що навіть часткова втрата складських потужностей Wildberries може помітно збільшити частку Ozon на ринку в середньостроковій перспективі, тим часом продавці шукають стабільний канал продажів без ризику повторних атак.

"Податки перестануть надходити"

Російський малий бізнес уже попередив Кремль про наслідки ударів дронів по складах Wildberries.

Зокрема, популярна блогерка з аудиторією 1,3 мільйона підписників, засновниця косметичного бренду та продавчиня Wildberries Марина Горшкова записала відеозвернення до керівництва країни, підкресливши масштаб проблеми.

Дівчина каже, що лише її компанія за останні півтора року сплатила 45 млн руб. податків.

"Якщо ми закриємося, казначейство перестане отримувати наші податки, і нові підприємці не з’являтимуться, як гриби після дощу. Ми благаємо вас: зверніть на нас увагу", - сказала Горшкова.

Вона запропонувала замість виплат компенсацій звільнити продавців на Wildberries від сплати податків "хоча б на рік" і попросити банки надати їм кредитні канікули, "щоб можна було спокійно відновитися й нормально виплачувати свої кредити".

Крім того, підприємниця попросила звернути увагу на те, як Wildberries виконує свої зобов’язання перед продавцями, зазначивши, що вона не може вивезти свій товар, а "компанія не виконує умови власних договорів".

"Якщо ви зараз не втрутитеся, то ця ситуація стане просто патовою. До казни перестануть надходити податки… Тут дуже складна ситуація, у яку потрібно втрутитися", - підкреслила Горшкова.

Дивіться відео - Відеозвернення Горшкової до уряду РФ:

Чи допоможе уряд Росії компанії Wildberries

Масштаб руйнувань змусив керівництво маркетплейсу звернутися за державною підтримкою, і центральну роль у цьому процесі, за даними Reuters, відіграватиме державний банк ВТБ. Джерело, наближене до компанії та обізнане з ходом переговорів, розповіло агентству, що засновниця та генеральна директорка Wildberries Тетяна Кім підтримує контакт з владою щодо можливих заходів допомоги, зокрема податкових пільг.

Перший заступник голови ВТБ Дмитро П’янов підтвердив готовність банку розглянути питання кредитної підтримки, якщо надійде відповідний запит.

Банк придбав 5% акцій "Wildberries Банк", фінансового підрозділу маркетплейсу, ще в червні - трохи більше ніж за місяць до початку атак. Акції самого ВТБ 28 липня впали на 2,5% на тлі невизначеності щодо партнерства з компанією.

Представник Кремля Дмитро Пєсков також прокоментував рішення Wildberries добровільно компенсувати частину втрат продавцям, назвавши цей крок безпрецедентним для російського бізнесу.

"Це, безперечно, заслуговує на найвищу похвалу", - сказав Пєсков.

У Wildberries заявили, що не зобов’язані компенсувати продавцям збитки

Засновниця російського маркетплейсу Wildberries Тетяна Кім заявила, що удари БПЛА - це обставини непереборної сили, тому втрати товару не підлягають відшкодуванню, пише російське ЗМІ The Bell.

Крім того, Кім заявила, що всі виплати продавцям компанія здійснює як жест доброї волі, а не як зобов’язання.

Обсяг компенсацій вона не назвала, але повідомила, що компанія провела два транші виплат, до другої хвилі увійшли майже 100 тисяч представників малого та середнього бізнесу.

Для великих партнерів запровадили підвищену знижку постійного покупця за рахунок компанії та кредитні канікули у WB Банку. Компанія також обіцяє проводити очні зустрічі з підприємцями у постраждалих регіонах.

Цікаво, що на тлі атак на склади Wildberries у компанії закликають росіян робити більше замовлень на маркетплейсі, щоб "підтримати підприємців":

Росіян закликають робити замовлення на Wildberries / threads.com

Скільки компенсацій отримали постраждалі продавці Wildberries

Як пише Reuters, обіцянки допомоги від керівництва компанії поки що суттєво розходяться з реальними виплатами, про які розповідають самі підприємці. Wildberries офіційно повідомила, що вже виплатила 40 мільйонів рублів сім’ям загиблих та постраждалим від українських атак на її склади, а перші виплати розпочалися ще 21 липня.

Власниця магазину кормів для тварин на Wildberries Інна Марченко зі Санкт-Петербурга розповіла Reuters, що втратила товарів на суму 1,5 мільйона рублів, але отримала компенсацію лише в розмірі 8 тисяч рублів, які можна витратити виключно на рекламу на платформі.

"Коли я дізналася, що всі мої речі згоріли, я просто сіла на підлогу й почала плакати. Я не знаю, що робити далі", - сказала Марченко.

Сбербанк готовий збільшити резерви через борги Wildberries

Фінансові наслідки кризи вже вийшли за межі самого маркетплейсу й торкнулися банківського сектору, який кредитував компанію та її партнерів. Як пише Reuters, найбільший банк Росії, Сбербанк, повідомив, що розглядає можливість збільшення резервів на можливі втрати за кредитами через погіршення платоспроможності онлайн-продавців та їхніх постачальників.

Фінансовий директор Сбербанку Тарас Скворцов заявив під час конференц-дзвінка з аналітиками, що близько 300 компаній-позичальників уже звернулися з проханням реструктурувати кредити після атак дронів.

"Їхній фінансовий стан і потенційні майбутні грошові потоки, звісно, погіршилися. Чи розглядаємо ми збільшення резервів? Так, розглядаємо", - сказав Скворцов, додавши, що остаточне рішення поки що не ухвалено.

Банк розробив спеціальну програму реструктуризації кредитів для постраждалих продавців Wildberries і водночас висловив упевненість, що маркетплейс та його клієнти мають достатній фінансовий запас міцності для подолання кризи. Сбербанк також знизив прогноз зростання російської економіки на 2026 рік до діапазону 0–0,5% з попередніх 0,5–1%, пояснивши це посиленим моніторингом ситуації в кількох секторах, зокрема в малому бізнесі.

За російськими стандартами бухгалтерського обліку загальний борг Wildberries становить 830 мільярдів рублів, що помітно менше, ніж у найбільших російських енергетичних та промислових корпорацій.

"Добити Wildberries": як падіння маркетплейсів обвалить банки Росії

Україні потрібно "добити" російські маркетплейси Wildberries та Ozon - це може спричинити обвал банківської системи РФ, оскільки обидві компанії належать до найбільших позичальників у країні. Про це заявив головний конструктор і співвласник Fire Point Денис Штіллерман в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Оцінюючи вже досягнутий результат від далекобійних ударів, він наголошує на комплексності підходу та на побутових наслідках для мешканців столиці агресора.

"Мені здається, зараз це комплекс заходів, який має бути. Ми зараз дуже сильно тиснули. Тепер, коли бак бензину в Москві коштує в 3,5 рази дорожче, ніж коштував раніше, коли люди змушені в Москві стояти в кількох чергах, щоб заправити свою машину, це вже щось. Зараз нам потрібно добити Wildberries та Ozon, це обов’язково", - зазначив Штіллерман.

За словами співвласника Fire Point, Wildberries є найбільшим позичальником у Росії, тому його крах автоматично потягне за собою десятки російських банків. Окремо він виділяє державний ВТБ, який зробив ставку саме на цей маркетплейс, розраховуючи отримати його 50-мільйонну клієнтську базу та ще близько 60 мільйонів клієнтів.

Ризики для другого за величиною кредитора РФ Штіллерман вважає критичними.

"У ВТБ і так справи йшли не дуже добре, а зараз трильйони рублів кредитів виявляться безповоротно втраченими. І це може покласти кінець другому за величиною банку в Росії. І це потрібно продовжувати", - підкреслив він.

Обвал Wildberries та Ozon, за оцінкою конструктора, зруйнує усталений побут росіян і вдарить по десятках тисяч підприємств, чиї податки фактично фінансують армію та імперські амбіції Москви. Окрім економічної ролі, ці платформи задіяні у забезпеченні військових.

Мадяр анонсував нові удари по російському маркетплейсу

Атаки на об’єкти російського маркетплейсу Wildberries триватимуть. Про це заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді 2 серпня, після атаки на Самарську область. За його словами, черговий "результативний хук" по компанії став не останнім, попередив він.

Звертаючись до жителів країни-агресора, командувач СБС в іронічній формі запропонував їм змінити корпоративну ідентичність компанії та натякнув на майбутню розплату за війну.

"Каса ще попереду", - зазначив Бровді, порадивши росіянам перефарбувати логотип у жовто-блакитні кольори.

За його словами, до подібних ударів мешканцям РФ варто "звикати" - принаймні доти, доки вони не зможуть повалити кремлівський режим.

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Про персону: хто такий "Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

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